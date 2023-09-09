A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu’nda Slovenya’ya 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Salon: Palace of Culture and Sports

Hakemler: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan) Ilaria Vagni (İtalyan)

Türkiye: Burutay, Bedirhan, Adis, Yiğit, Vahit Emre, Arslan, Berkay (L) Volkan (L), (Kaan, Mert Matiç, Mirza, Efe)

Slovenya: Urnaut, Kozamernik, Mozic, Cebulj, Pajenk, Ropret, Kovacic (L) (Planinsic, Stern, Mujanovic)

Setler: 25-20, 25-22, 21-25, 23-25, 13-15

Süre: 146 dakika (28, 29, 32, 34, 23)