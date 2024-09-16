İznik Belediyesi tarafından düzenlenen Ekinoks 2024 Fotoğrafçılar Maratonu, 20-21-22 Eylül tarihlerinde İznik'te gerçekleşecek.

İznik’te yılda iki kez düzenlenen ekinoks görsel şöleni, ilçenin binlerce yıllık tarihi ve doğal güzelliklerini profesyonel karelere yansıtacak. İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla düzenlenen bu etkinlik, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği iş birliğiyle hayata geçirilecek. Yarışma şartnamesine tfsfonayliyarismalar.org adresinden ve İznik Belediyesi'nin resmi web sitesindeki duyurular kısmından ulaşılabilir.

Ekinoks 2024 Fotoğrafçılar Maratonu'nda, şartları sağlayan katılımcılar arasından jüri tarafından seçilen fotoğraflara toplamda 100 bin lira ödül dağıtılacak. Birinciye 25 bin lira ve TFSF Altın Madalya, ikinciye 20 bin lira ve TFSF Gümüş Madalya, üçüncüye ise 15 bin lira ve TFSF Bronz Madalya verilecek. Ayrıca, iki mansiyon ödülü olarak 5’er bin lira ve sergilemeye seçilen 30 fotoğrafa bin lira hediye edilecek.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemizin binlerce yıllık muhteşem tarihi ve eşsiz doğal güzellikleri arasında bu değerlerin tanıtımına katkı sağlayacak bir organizasyonun startını verdik. Ülkemiz genelindeki tüm fotoğrafçıları İznik Belediyesi Ekinoks 2024 Fotoğrafçılar Maratonu'na davet ediyoruz. Katılımcılara şimdiden başarılar diliyorum,” dedi.