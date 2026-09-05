İnegöl'ün tarihi M.Ö. 3000 yıllarına, yani Eski Tunç Çağı'na dayanır.

Antik dönemde "Angelecoma" adıyla bilinen bölge, Osmanlı döneminde 1299 yılında Turgut Alp tarafından fethedilmiştir.

500 Yılı aşkın bir süre Osmanlı Devletinin himayesi altında bulunan İnegöl, 1. Dünya savaşı sonrası 10 Temmuz 1921'de başlayan Yunan işgali ile yaklaşık 14 ay esareti sürmüştür.

İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşu 6 Eylül 1922 tarihinde Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk ordusunun İnegöl’e girmesiyle gerçekleşmiştir. Sonrasında Büyük Taarruz ‘un ardından ilçe özgürlüğüne kavuşmuştur.

Tam 104 yıl önce bu gün düşman işgalinin resmen son bulması ile İnegöl özgürlüğüne kavuşarak Hürriyetin tadını çıkarmıştır. Yunan askerlerinin giderken Türk düşmanlığının en kötü senaryolarının sergilendiği kadın çocuk, yaşlı demeden katlettiklerini büyüklerimiz gözleri yaşlı anlattıklarında Hürriyetin ve bağımsızlığın kıymeti daha da bir anlam kazanmaktadır. Bu nedenle Kurtuluş savaşı sonrasında Mustafa Kemal Atatürk bağımsızlık üzerine şu sözleri söylemiştir:

"Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir."

"Vatanın bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır."

"Tam bağımsızlık demek, elbette siyasi, mali, ekonomi, adalet, askerlik, kültür ve her alanda tam bağımsızlık ve tam özgürlük demektir."

"Millî egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur."

"Biz yaşama ve bağımsızlık isteyen milletiz. Ve yalnız ve ancak bunun için hayatımızı esirgemeden veririz!"

"Türkiye halkı asırlardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı hayatın şartı kabul etmiş bir milletin kahraman evlatlarıdır."

Türk Milleti ezelden beri Hür Doğmuş ve Hür yaşamıştır. Esaretin düşmanı, cesaretin timsali olma gerçeğini bütün dünyaya ispat etmiştir. Bu nedenle İstiklal Marşımızı yazan Mehmet Akif Ersoy şu sözlerle Hür yaşamamızı anlatan mısrasın da:

“Ben ezelden beri hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım

Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım.

Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım.”

İstiklal Marşımızın üçüncü kıtasında yer alan ve bu kıta bağımsızlığımızı anlatan en güzel kıtasıdır. Hür doğup, hür yaşamayı özümsemiş bir millet ya ölür ya da hürriyetine asla toz kondurmaz. Vatanın her köşesinde bu haksız işgale karşı savaş veren dedelerimize ve cepheye silah, cephane taşıyan ninelerimize Yüce Allahtan rahmet diliyoruz!

Evet, vatanın her köşesinde olduğu gibi ilçemizin de o hüzünlü işgal günlerinden nasibini almış olması ve sonunda Şükrü Naili Paşa komutasında ki askerler ile İnegöl de ki Yunan Palikaryaların zulmüne son verişinin 104. Yılı kutlu olsun. Yine Merhum büyük şair Mehmet Akif Ersoy’un şu sözleri yazıma nokta koymak istiyorum:

"Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın"