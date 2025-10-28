Geçtiğimiz hafta tahtası kapalı 1 puanla fikstürün son sırasındaki Buca’da 2 puan bırakan temsilcimiz İnegölspor kendisine yakışmayan bu beraberlikten sonra Cumartesi günü

evinde ağırladığı yine grubumuzun zayıf takımlarından biri olan 8 puanlı Kepezspor’u maçın ilk yarısında yorup 2.yarıda geldiği günden bu yana oynadığı istikrarlı oyunla adeta İnegölspor’un istikrar abidesi olan sağ kanat oyuncusu Hüseyin’in müthiş oyununu süslediği 2 ve Yasin’in 1 golü ile 3 golle uğurlayarak aldığı bu 3 puanla 6 sıradaki yerini korudu.

Rakip Kepezspor bu sezona zayıf bir kadro ile girdi. Oynadığı 9 maçta 8 puan toplayarak fikstürde 14. sırada geldiği İnegöl deplasmanından 1 puan için geldiği maçta oynadığı etkisiz ve defansif oyununu ancak 1 devre sürdürebildi. Son derece yeteneksiz oyunculardan oluşan bir görüntü sergiledi. Sol bekleri Serkan ve kaleci Burak dışında 2. Lige yakışan oyuncuları yoktu. Kazanmak için hiçbir şey yapamadı. Daha doğrusu İnegölspor buna müsaade etmedi. Kepez bu kadrosunu takviye yapmazsa küme düşme potasına kolayca girebilir.

İnegölspor’a gelince teknik heyet maça Mete Sevinç’inde takıma katılması ile yine tam kadro çıktı. Temsilcimiz maça çok istekli ve temkinli başladı. Buca maçının kötü intibaını silmek için rakibini ilk yarıda yordu. 2.yarıda ilk yarının tam tersi bir hızla başlayan temsilcimiz iki kanattan geliştirdiği ataklarla rakibini bunalttı. Özellikle son 10 yılda İnegölspor’da görmediğimiz bir şeyi sağ kanat oyuncumuz Hüseyin sezon başından bu yana oynadığı 10 maçta iyi oynayarak inanılmaz bir istikrar yakaladı. Hüseyin’in bu performansı bu maçta tavan yaptı. İkinci yarının başlarında Yasin’in attığı kafa golünün ardından Hüseyin adeta coştu ve attığı 2 golle bence maçın yaldızı oldu. Maçı çok rahat ve 3 golle kazanan takımımız bu maça iyi hazırlanmış ve Buca maçından gerekli dersi alarak oynadı. Kaleci Bekir’den başlayarak tüm oyuncularımız görevlerini iyi yaptılar. Müdafaamız çok rahat bir maç çıkardı. Rakip stoper oyundan atıldıktan sonra müdafaa oyuncularımız rakip ceza alanına sık sık gittiler. Orta sahamız iyi çalıştı. Emre ön liberoda müdafaasını rahatlattı. Yusuf ve Kerem çok çalıştılar. Forvetimizi sürekli desteklediler. Forvette ise son 3-4 maçtır eleştiri alan Taner bu maçta etkili oldu. Yasin tecrübesini sahaya yansıtarak güzel bir gol attı. Maçın yıldızı bana göre sağ kanat oyuncumuz Hüseyin’di. Sağ kanattan adeta esti. Sağdan getirip ortaladığı topları arkadaşları değerlendirebilse maçı çok daha farklı kazanabilirdik. Hüseyin getirdiği topların yanında ceza alanında yakaladığı pozisyonların biri gol diğerini penaltı yaptırarak penaltıdan atarak maçın tartışmasız yıldızı oldu. 2.yarıda oyuna alınan oyuncularımız maçın temposunu düşürmeden atak futbollarını devam ettirdiler. Böyle olunca tribünlerin beklediği

farklı galibiyet geldi.

Sonuç olarak İnegölspor kendisine yakışmayan bir oyun ve skorla döndüğü Buca deplasmanından gerekli dersleri çıkararak Kepez sporu etkili bir oyundan sonra farklı geçti. Aldığı bu 3 puanla puanını 17 yaptı. Bu maçı kazanan başta teknik heyetimizi, oyuncularımızı ve tribünlerden maç boyunca takımımıza müthiş destek veren taraftarlarımızı kutluyor önümüzdeki BAY haftasından sonra Erbağaspor’la deplasmanda oynayacağı maçta başarılarını yazmak dileğiyle. Bugün kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramınızı kutlar Cumhuriyetimizin kurucusu ve Başöğretmenimiz M.Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor Ruhları şad Mekanları cennet olsun inşallah.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”