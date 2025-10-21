Evinde Beykoz’u etkili bir oyundan sonra 3 golle geçen temsilcimiz İnegölspor, Pazar günü Buca’da tahtası kapalı,

1 puanla fikstürün son sırasında, 3.Lige doğru gün sayan Bucaspor’a karşı iki defa öne geçmesine rağmen, temsilcimiz bu üstünlüklerini koruyamadı ve son olarak 3-2 önde iken 90+5 yediği golle mutlak 3 puan için gittiği bu çok kolay deplasmandan 1 puanla döndü. Sezon başından itibaren oynadığı lig maçlarında istekli ve etkili bir futbol oynayan İnegölspor’un farklı kazanabileceği maçtan beraberlikle ayrılması İnegölspor’a yakışmadı. Buca’dan aldığı 1 puanla fikstürde averajla Erbağ’ın önünde 6. sıradaki yerini korudu.

Rakip Bucaspor, Süper Lig tecrübesi yaşamış, ancak burada tutunamayarak 3.Lige kadar inip buradan tekrar 2.Lige geldiği ikinci yılında tahtası kapanarak ülkemizde bir çok takımın yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle tahtası kapanarak transfer yasağı nedeniyle 3.Lige doğru hızla giderken, sezon başından bu yana oynadığı maçlarda sadece 1 beraberliği olan ve 1 puanla fikstürün son sırasında çıktığı İnegölspor maçında rakip müdafaanın zaaflarından attığı 3 sürpriz golle ikinci puanını alarak hepimizi şaşırttı. Yedikleri goller ise amatör takım müdafaası görüntüsü veren müdafaasının kişisel hatalarından yediler.

İnegölspor’a gelince Teknik Heyet, dedesi vefat eden Mete Sevinç’in yerine Efekan’ı koyarak aynı 11’le çıktıkları maçın 2.yarısında M.Mete-Taha-Hasan Alp ve Yücel’i oyuna alarak 3 puanı kovaladılar. Ancak bu kolay maça iyi konsantre olamayan ve maçı izlerken rakibini nasıl olsa yenerim düşüncesi ile oynadıkları izlenimini veren İnegölspor’da orta saha etkili oynarken, Mete Sevinç’ten yoksun çıkan müdafaamızda büyük bir uyum sorunu yaşandı. İlk 8 maçta müdafaamızda bir yıldız gibi parlayan genç stoper Ahmet, maalesef bu maçta yediğimiz 2 golde hata yaptı. Bu hataları nedeniyle oyundan düştü ve etkisiz bir maç çıkardı. Efekan Mete’nin yerini dolduramadı. Beklerimiz Enes ve Kaptan Orhan çocuk rakipleri karşısında şaşırtıcı bir performans gösterdiler. Forvetimizde sağ kanat oyuncumuz Hüseyin sezon başından itibaren bu maçta da istikrarlı ve etkili bir performans gösterdi. Ancak sağ kanattan getirip ortaladığı topları Yasin ve Taner değerlendiremedi. Taner’deki düşüş devam ediyor. Taner kaçırdığı goller ve kullanamadığı toplar nedeniyle motivasyonunu kaybediyor. Bu hafta kulübede dinlendirilse iyi olabilir. İnegölspor gol noktalarında çok cömert davranıyor. Böylesine kolay bir maçta çok farklı kazanabileceği bir maçta kalesinde 3 gol görüyor. Bu durum ilerisi için Teknik Heyetimizi düşündürmeli. Buna en kısa sürede çözüm bulunmalı. Düşme korkumuz olmadığı için istedikleri gibi rotasyon veya varyasyon deneyebilirler. Rakibi küçümsemenin faturası çok daha ağır olabilirdi.

Sonuç olarak İnegölspor’umuz bu sezonun en kolay ve farklı bir sonuçla galip gelebileceği kolay maçta kalesinde tam 3 gol görerek 1 puanla ayrıldı. Bu çok kolay maçtan alınan beraberlik İnegölspor’umuza yakışmadı. Umarım bu maçtan gerekli uyarı ve dersler alınarak önümüzdeki hafta evinde ağırlayacağı grubumuzun zayıf takımlarından biri olan Kepez‘i yenerek Play-off sınırını zorlar. İnegölspor’umuzun Kepez maçı başarılarını yazmak dileğiyle.

