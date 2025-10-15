Geçtiğimiz hafta Ankaraspor deplasmanından güzel bir oyun ve 1 puanla dönen temsilcimiz İnegölspor,

bu moral ve motivasyonla Pazar günü evinde ağırladığı 7 puanlı Beykoz’u birinci dakikada atığı golle oyuna başlayıp uzatmalarda oyuna alınan genç Taha Recep’in müdafaamızdan dönen bir topu alıp 70 metre sürdüğü ve güzel bir şutla attığı golle bitirdi. Bu net bir skorla alınan galibiyetle temsilcimiz İnegölspor fikstürde 6 sıraya oturdu. Play-off sınırına 1 basamak yaklaşmakla kalmadı aynı zamanda bu birlikteliği ve güzel oyunu devam ettirirsem Play-off oynayabilirim dedi. İnegölspor bu sezon play-off açısından şanslı bir grupta yer alıyor. İlk 8 maça bakıldığında bunu yapabileceğine inanıyorum.

Rakip Beykoz takımı İnegöl’e 1 puan için hesaplar yaparak oyun planını buna göre yaparak gelmiş. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Santra ile birlikte maçın başında 28 saniyede kalesinde gördüğü şok golle planları altüst oldu. Bundan sonra beraberliği kurtaralım derken müdafaasında verdiği açıklarla İnegöl’den çok farklı bir mağlubiyetle dönebilirdi. Bu maçtan önce geçen hafta evinde Kepez’e yenilerek geldi. Bu kadrosuyla dua etsin grubumuzda düşecek takımlar çok onun için kümede kalabilirler. Beykoz’da göze batan oyuncu yoktu.

İnegölspor’a gelince sezon başından beri yazıyoruz. Son yıllarda görmediğimiz bir kadro iskeletimiz var. Sezon başından itibaren doğru 11’lerle maçlara çıkıyoruz. Bu nedenle lige umut verici bir oyunla başladık ve her hafta gelişerek maçlara çıkıyoruz.Bu maçta da aynı 11’le çıkan Teknik heyetimiz maçın ilerleyen bölümlerinde ve özellikle son 20 dakikada oyuncu değişiklikleri yapıyor. Maça çok hızlı başlayan temsilcimizin 1 dakikada attığı golü oğlumla Eskişehir’den gelip maça 2.dakikasında girdiğimiz için Yasin’in golünün tekrarını defalarca seyrettik. Maçın başında attığı golle coşan oyuncularımız maçın ilerleyen bölümlerinde sık sık gol pozisyonlarına girdiler ancak bunlardan sadece 3 ünü gole çevirdiler. Kalede Bekir tecrübesini oyuna yansıtarak 1-0 önde iken mutlak bir golü çizgiden çıkararak takımımızı ateşledi. Müdafaamız uyumlu ve etkili bir oyun sergiledi. Enes-Mete ve Orhan tecrübeli oyuncular iyi bir uyum yakaladılar zaman zaman hatalar yapsalar da bu hatalarını kısa sürede kapatmayı başardılar. Müdafaamıza bu sezon Eyüpspor’un alt yapısından katılan genç stoper Ahmet her hafta üzerine koyarak ve müthiş gelişerek tribünleri heyecanlandıran güzel bir oyun sergiliyor. Tapusu bizde ise çok sevindim kiralık ise ona üzüldüm. Ahmet’i kutluyor devamını diliyorum. Orta sahamız bu maçta etkili oynadı. Emre ön liberoda doğru işler yapıyor. Yusuf geçen sezona göre yüzde yüz farklı oynuyor, olumlu yönde gelişiyor. Kerem ile birlikte atom karıncalar gibi rakip müdafaalara sızıyorlar geriye gelip müdafaamızı rahatlatıyorlar. Geçtiğimiz sezonlarda Uğur Utlu’yu seyrederken futboldan soğuyacaktık. İyi ki gitti. Bu sezon orta sahamız kulübedeki alternatifleri ile birlikte şeytan kulağına kurşun iyi yoldayız. Forvette Hasan Alp’in tam forma girmişken sakatlığı tecrübeli Yasin’e Şans getirdi. Ancak Yasin ağır kalıyor, rakip müdafaayı zorlayamıyor. Hasan Alp iyileşip bu hafta oyuna sonradan girdi. Devamı gelsin. Sağ kanatta Hüseyin her zamanki gibi rakip sol kanadı felç ediyor. Nazar değmesin. Asıl sorun sol kanatta. Taner yeni geldi. Kumaşı çok iyi bir oyuncu. İlk 3 maçta çok göze battı. Bu nedenle belki teknik heyet ve özellikle tribünler Taner’den çok fazla şeyler beklemeye başladı. İşte sorunlar burada başladı. Taner bu baskıya dayanamadı. Önce tribünler sonra da teknik heyet eleştiriye başladı. Bence Taner iyi bir oyuncu ve İnegölspor’umuza çok güzel hizmetler verecek. Teknik heyetimiz kendisiyle mutlaka ilgileniyordur. Bundan sonraki maçlarda üzerindeki baskıyı biraz azaltıp belki de biraz dinlendirilse toparlayacak. Oyuna sonradan alınan oyuncular oyuna olumlu yönde katkı verdiler. Sonuçta güzel oldu.

Sonuç olarak İnegölspor’umuz iyi oynayarak Beykoz maçını kolay kazandı. Başta Tahtamız kapalı iken bu taşın altına elini ve yüreğini koyarak Teknik direktörlük yanında adeta bir idareci gibi çalışan İsmail Güldüren’in şahsında Teknik heyetimizi, oyuncularımızı ve Kani Ademoğlu başkanlığındaki yönetim kurulumuzu ve de tribünleri doldurarak destek veren taraftarlarımızı kutluyor önümüzdeki hafta 1 puanla son sıradaki Bucaspor deplasmanında galibiyet başarımızı yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”