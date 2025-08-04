Geçtiğimiz Pazar günü İYİ Parti’nin Bursa’da düzenlediği “Birinci Vazifen” temalı büyük mitingine katıldım. Bir gazeteci olarak mitingde söylenen sözlerden çok İYİ Parti’nin organizasyonda ki yeteneği, miting alanında asılan afişlerde verilmek istenen mesajlar, katılımcı profilleri gibi bir çok şeyi yakından incelemek istedim.

Ünlü şirketlerinin Türkiye genelinde yayınladığı anket sonuçlarının çoğunda İYİ Parti %3-6 arasında gösteriliyor. Ancak parti bu anketlerin yalan olduğunu kendi oylarının %15’ler civarında olduğunu iddia ediyorlardı.

%15 demek Türkiye’yi miting meydanlarında sallamak demek, yine %15 demek medyanın dilinden düşmemek demek.

Ben tabi ki bu rakamı hep abartılı buldum. Ancak yerinde gözlemek, sahayı iyi analiz etmek en doğrusu olandır diyerek karıştım kalabalığa..

Öncelikle miting alanında inanılmaz bir çalışma yapılmış. Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, Bursa Milletvekilleri Hasan Toktaş ve Selçuk Türkoğlu derslerine iyi çalışmış.

Sahne ve ses sistemi için eller cebe atılmış. Meydanda bir seçim atmosferi oluşturulmuş. Katılımcı herkes için, “Birinci Vazifen” temalı şapkalar dağıtılmış, bayrak ve afişler hazırlanmış.

Bu konuda tek başarısız bulduğum şey sahnede ki sunucuydu. Kalabalığı coşturamadı. Sözlü okuttuğu İstiklal Marşı bile çok kötüydü.

Kalabalıkların toplanması noktasında azami bir uğraş verilmiş. Yakın şehirlerden tutun Akdeniz şehirlerinden bile otobüslerle insanlar taşınmış.

Afişlerde de özel bir çalışma yapılmış. Sahne etrafını Atatürk posterleri süslerken, meydanda asılan afişler ise TBMM’de kurulması planlanan yeni komisyon karşıtlığı üzerineydi.

Çok garipsediğim şeylerde vardı. Özellikle Zafer Partisi ile tam bir koalisyon kurulmuş gibiydi.

Zafer Partisi Bursa’da kümelenmeyi en iyi yapan partilerden biri. Hatrı sayılır bir katılımla mitinge destek verdiler. Ancak miting alanı yanındaki Kent meydanı önünde Zafer Partisi’ne üyelik standı açılmasına izin verilmesi bana tuhaf geldi.

Bu konuda bir pazarlık söz konusu değilse kafaları karıştıran bir durumdu.

Mitinge bazı CHP’li Belediye başkanlarının da katılım sağlaması bir nezaket sembolü olarak değerlendirildi.

Ve sonuç olarak İYİ Parti genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, Bursa’dan umutlu döndü. Çünkü meydanda ki kalabalık o’nu fazlasıyla etkiledi. İl Başkanı İsmail Aydın, Bursa Milletvekilleri Hasan Toktaş ve Selçuk Türkoğlu ise mitingden alınların akıyla çıkmanın mutluluğunu yaşadılar.