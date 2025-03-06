2019 yılında dünyanın üzerine bir kabus gibi çöken Covid-19 bizlere birçok acı hatıralar bıraktı.

O dönemin ardından beş yıl geçmesine rağmen, izlerine rastlamamız mümkün. Nasıl diyecek olursanız İnegöl Perşembe Pazar yerinin ana kapılarından birinin hemen yan tarafında asılı olan uyarı levhası hala öylece durmakta.

Bu tabelada yazılan uyarılar ise aynen şöyle:

“Sosyal mesafeyi koruyalım!”

“Maskesiz girmek yasaktır!” ve en alttaki notta ise:

“Evde kal sağlıklı kal!” Gibi uyarı tabelaları hala durmakta! Bursa’da bazı alışveriş merkezlerinde ve hastanelerde yer döşemesi üzerinde de sosyal mesafe uyarısı olan temsili insan ayak şekillerdi de hala güncelliğini yitirmemiş.

Zaman, zaman vatandaşlar soğuk havanın etkisinden mi, girip hastalıklardan dolayımı bilinmez hala o meşhur maskeleri takmaktalar.

Çağın vebası diye adlandırılan Covid 19 birçok insanın canını aldıktan sonra dünyamızı terk etti, etmesine de bu acı tablo gerek eğitimde ki aksaklıklara mal olsun, gerek bu salgın sosyal hayatı felç etmiş olsun yaşamımızda birçok alışkanlıklarımızın da yok olmasına neden olması açısından bir ders olmuş olduğu kanısındayım.

Bu bahsettiğim alışkanlıkların başında temizlik ve hijyen kurallarına uymayı öğretmiş oldu. Ayrıca özgürlüğün ne kadar önemli olduğunu da bizlere hatırlatmış olduğu da unutulmamalıdır.

Dünyada yaşanan birçok salgından acı tablolarla çıkan insanoğlu bu salgından da yine acı tablolarla atlattı.

Dünya sağlık örgütünün yaptığı açıklamaya göre:

Yaklaşık 6.6 milyon kişinin Koronadan hayatını kaybettiği belirtilmiştir.

Bu acı tabloyu bir daha yaşamama adına sağlığımıza çok önem vermemiz gerektiğinin altını çizerek sizlere Kanuni Sultan Süleyman’ın çok güzel bir sözü ile yazıma noktayı koymak istiyorum:

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi! Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi!”