A Grubu: Anadolu FK iki hafta önce olduğu gibi bu hafta da yine evinde oynadı. Maçın hemen başında istediği golü bulan temsilcimiz maalesef ikinci yarı yediği gollerle maçı 2-1 kaybetti ve kendini ateşe attı. Çünkü ligde kalma mücadelesi veren Panayırspor ve Şükraniyespor haftayı üç puanla kapattı. Anadolu FK bu hafta Panayırspor ile deplasmanda karşılaşacak. Temsilcimiz en kötü bir puan almalıdır.

B Grubu: Üç haftadır müsabaka oynamayan Kurtuluşspor deplasmanda Burgazspor’a konuk oldu. Temsilcimiz önce 2-0, sonra da 3-1 öne geçse de maç bir anda 3-3 oldu. Son dakikalarda yeni transfer Özgür’ ün golü altın değerindeki üç puan getirdi. Kurtuluşspor bu hafta evinde lig ikincisi Arabayatağıspor ile final maçına çıkacak. Sarı Kırmızılı ekip kendi sahasında maçı kazanırsa 1 maç eksiği olsa da lig ikincisi olacak.

C Grubu: Orhaniyespor deplasmanda Çalıspor’a karşı 5-2’lik bir galibiyet aldı. 7 haftadır gol yemeyen Orhaniyespor haftalar sonra kalesinde gol yemiş oldu. Alanyurt Gençlik, Orhangazi’de aynı puandaki Çakırlıspor ile deplasmanda karşı karşıya gelip sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Bu skor ile epey rahatlayan Alanyurt Gençlik ligde kalma konusunda önemli bir adım atmış oldu. Orhaniyespor 17 maçında evinde Fatihgücü FK ile karşılaşacak. Son haftaların formda ekibi Alanyurt Gençlik, lider Gemlikspor’u konuk edecek.

1.Küme: Birinci kümede başarılı olup süper amatör kümeye terfi eden; Gemlik Kumla Gençlik, Yavuz Selimspor, Uludağspor, Çotanakspor, B.Merinosspor, Ovaakçaspor, Livanespor, İnegöl Cerrahspor, Bursa Gençlergücü, İznik Boyalıcaspor, Beyazıtspor, Karıncalıgücüspor’u tebrik ederim.

ALKIŞI HAK EDENLER

Bizim Kızlar Yine Kazandı

İnegöl’ ü TFF 3.Lig’ de temsil eden Turgutalp kadın futbol takımı deplasmanda Bursa Ahıskaspor’u 7-0 yenip liderlik koltuğuna kondu. Temsilcimizin bu hafa maçı yok.