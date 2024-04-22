Her ne kadar sahada ve dışında aramız Isparta ile iyi olmasa da son 3 haftaya girilirken ortaya konan futbol ve paylaşılan 1’er puan bizi kardeş payına sevk etmiş oldu.

Açık ve güzel bir havada oynanan maçta tribüne geldiğimizde ev sahibi seyircinin ilgisinin yok denecek kadar az olduğunu gördükten sonra içimizden geçmedi desek yalan olur play-off inanın Isparta’nın hak ettiği bir şey değil diye. Ama bizde kadro dışı kalanların kadroya alınmayanların çokluğu sebebiyle de hem sahada hem kağıt üstünde ev sahibi favori gözüktü.

İyide başladılar. Özellikle Alim Harlak ile sol taraftan etkili bindirmeler yaptılar. Hatta ofsayt kokan golle de öne geçtiler. O anda dağılabiliriz kaygısı içimden geçerken takım toparlandı ve üretme adına gayret gösterildi. Özelliklede 2. yarı oyunun kontrolü uzun süre bizdeydi. Pas noktasında tercih hataları, son final bitiminde yaptığımız yanlışlıklar golü bulamamıza sebep oldu. Bu arada ev sahibi takımda 2.golu bulmakta sorun yaşayınca umutlarımız arttı ve son dakika golüyle hem Isparta'nın play-off masalını bitirdik hem de rövanşı vermemiş olduk.

Bana göre yine takım istekli, hilesiz hurdasız mücadele etmesine karşı oyuncu değişiklik tercihinde aksaklıklar oldu. Teknik heyet Berkay Tekke ile başladı. Hadi benimde kendisinden umudum vardı ama sanırım genç oyuncu bizimle aynı görüşte değil. Ne topa gidiyor ne mücadele isteği var nede hangi ligde mücadele veriyor, farkında bile değil. Yine Emir tercih edilebilirdi. Dikine oynayan şut atabilen adam eksilten oyuncu kulübede tek o var. Tercih edilmedi. Hele Berat oyuna dahil edilince freni patlamış kamyon olduğumuzu o an net anladım. Yine Samet Karakoç tercihi yeniden mi keşfediyoruz bu oyuncuyu yoksa gönül mü alıyoruz. Arda Çağdaş kesinlikle beğendiğim bir oyuncu hatta seneye kalsın diyeceğimiz bir isim ama oda net ilk 11 futbolcusu değil. İyi bir hamle ve skora göre değerlendirilmesi gereken bir futbolcu. Fakat es geçmeyelim kolay vazgeçilen biri değil Arda.

Sonuç olarak bu maç içinde konuşacak olursak, puan puandır. Hak ederek aldık ama bir gerçek var ki oda oyuncularda bizde bu roman yazılacak sezonun bitmesi için adeta gün saydığımız…