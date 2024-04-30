İnegöl’de her yıl geleneksel hale getirilen köy turnuvaları amacında yapılması durumunda muazzam bir etkinlik. Ama ne hikmetse tansiyonun hiç düşmediği bir turnuva haline gelen bu etkinliğe en son kan bulaştı.

Ben yaşanan bu olayı birkaç açıdan değerlendirmek istiyorum.

Öncelikle köy turnuvaları, gençlerin birbirleri ile kaynaşması, tanışması, arkadaşlıkların artması ve dolayısıyla kötü alışkanlıklar yerine sportif amaçlı olarak yapılmasını destekleyenlerdenim.

Eminim ki organizasyonu düzenleyenlerinde amacı buydu. Ancak iyi niyetler başlatılan bu turnuvada birçok hata yapıldı.

Öncelikle her yıl İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne alınan izin bu yıl alınmadı. Ortalıkta dolaşan izin dilekçesi ise sonuçlanmamış bir dilekçe. Yani ortada izin filan yok. Dilekçede zaten o kadar çok hata yapılmış ki! Anlatamam.

Maçın oynanacağı sahanın mahallesi yanlış, turnuvanın yapılacağı tarih yine yanlış. Ayrıca turnuvanın hangi günlerde, hangi saatlerde yapılacağı yazmıyor. Dilekçede fikstür yok, turnuvaya katılacak köy takımlarının adı yok. Hatta turnuvanın yapılacağı Mesudiye Sahasının temini noktasında bir izin belgesi de yok.

Tüm bunlar geçtiğimiz yılda nizami bir şekilde yapılırdı. Bu yıl ise buna özen gösterilmemiş. Turnuvayı düzenleyen Çitli Köyü elbette bunları kötü niyetle düşünmemiştir. Ancak yaşanan bıçaklı kavga sonrası bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacağı kesin.

Benim bu yazımda esasen dile getirmek istediği başka bir konu var. O’da maçın oynandığı stat tribünlerinde ellerde dolaşan alkol şişeleri, sopa ve bıçaklar.

Turnuvanın amacı kavgaya gitmek mi? Tribünleri meyhaneye çevirmek mi?

Eminim ki bu durum en çokta turnuvayı tertip eden heyeti üzmüştür. Bakın çıkan kavga sonrasında ağır yaralanan bir kişi yaşam mücadelesi veriyor. Ben kendisine Allah’tan şifa diliyorum. Umarım günlük hayatına sağlıklı olarak döner. Ama dönemezse ne olacak? Bu acıyı dindireceğiz.

Artık sporun amacına göre hareket etmeyi ne zaman öğreneceğiz? Oysa ki bizim köylerimiz, köylülerimiz kendini bilen insanlar. Bundan sonra gelin niyeti kötü olanlara fırsat vermeyelim. Tribünlere alkol sokulmasına, bıçak ya da sopa her neyse kesici ve yaralayıcı aletler sokulmasına izin vermeyelim.

Küfrün, kavganın olmadığı, dostluk ve eğlencenin bol olmadığı turnuvalar görmek dileğimle, saygılar sunarım.