Geçtiğimiz hafta play-off’u kaybeden Isparta deplasmanından 1 puanla dönen temsilcimiz İnegölspor, Pazar günü evimizde konuk ettiği düşme potasındaki Arnavutköy maçına geçtiğimiz haftalarda tüm spor kamuoyunun ilk 11’de beklediği altyapı gençlerimizden birkaçını sahaya sürmek yerine hafta arası yönetimin bunu yapmayacağını ve sahaya klasik 11 ile çıkacağını açıklayarak, bunu da Pazar günü sahaya sürdüğü 11 ile de gösterdi. Bunu yaparken rakip takımın düşme potasında olduğunu ve herhangi bir şaibeye meydan vermemek için bu yola başvuracağını açıkladı. Gerçekten durum aynıydı. İnegölspor’umuz 48 puanla 8’nci sırada rakip Arnavutköy ise 38 puanla düşme potasındaydı. Maç bu tablo ile başladı. İnegölspor kalede geçtiğimiz hafta iyi oynayan Yüksel Egemen’i koyarak kalanı aynı nakarat olan takımla çıktığı maçın başından sonuna kadar sahada gezinirken daha doğrusu maçı seyrederken düşme potasından çıkmak için canla başla mücadele eden Arnavutköy her iki yarıda toplam 7-8 tane mutlak gol pozisyonuna girdi. Maç berabere bitti derken uzatmada 90+3’te kazandığı bir serbest vuruşta arka direk dibine ortalanan topa rakip takımın boşta duran 3 oyuncusu yükseldi ve bunlardan kaptan Hakan Cinemre’nin dokunduğu kafa topu ağlarımıza gidince rakip yedek kulübesi ve içerideki oyuncular kendilerini ipten alan ve kümede bırakan golün sevincini kucaklaşarak kutladılar. Bu altın değerindeki 3 puan onları gelecek sezon 2 ligde tuttu.

İnegölspor’umuzun 90+3’te yediği bu gole bir parantez açmak istiyorum. Dünyanın her yerinde maç oynayacak takımların teknik heyetleri oynayacakları maçta serbest ve korner atışlarında ceza alanına gelen rakip oyuncuları kendi oyuncularıyla eşleştirir. Böylece kendilerini sağlama alırlar. Gelelim bu maça ve bu gole uzatmanın son dakikaları rakip berabere kalırsa büyük ihtimalle son maçında kümede kalamayacak ne yapması lazım bu serbest atışta gerekirse kalecisi dahil hepsi rakip ceza alanına gelir ve son şansını dener. Nitekim bu maçta öyle oldu. Rakip takım oyuncuları kalecileri hariç ceza alanımıza doldular ve ne yazık ki arka direk dibindeki rakip 3 oyuncunun üçü de boşta kaldı. Arka direk dibine ortalanan o topa bu 3 oyuncu birlikte yükseldi hangisi vursa gol olacaktı nitekim Hakan topa dokundu ve takımını ipten alarak bu golle kümede bıraktı.

Bu golden önce maçın son çeyreğinde takımımızın sahada gezinen ve maçı adeta seyreden bazı oyuncularımızı takımımıza büyük destek veren taraftarlarımız haklı olarak tepki gösterince bu sahada gezinen yorulan oyundan düşen maç bitse de gitsek diyen oyuncularımız kendilerine çeki düzen verip maçı kazanmak yerine tribünlerle olumsuz diyaloğa girince tatsız şeyler olmaya başladı. Bunların ardından yukarıda anlattığım saçma gol de kalemizde patlayınca tepkiler daha da arttı. Bu tepkilerin sonucunda devre arasında kadromuza katılan tecrübeli oyuncumuz Nadir seyircilerle ağız dalaşına girerek maçın bitiminde şeref tribününün önüne gelince sırtındaki İNEGÖLSPOR FORMASINI ÇIKARIP YEDEK KULÜBEMİZE DOĞRU YERE ATINCA olaylar daha da gerildi. Bu tecrübeli oyuncu maçta bir hayli gayretli olmasına rağmen yaşı ve ağırlığı nedeniyle son yarım saatte oyundan iyice düşüyor. Kulübede yedeği olmadığı için devam ettirildi. Bu oyuncu bu tepkilerin ardından soyunma odasında elini cama vurarak kendini yaralıyor, ambulans la hastaneye kaldırılıyor. Bunlar üzücü şeyler kendisine acil şifalar diliyorum.

Nadir kardeşim sen geçmişinde daha üst liglerde kariyer geçmişi olan tecrübeli bir oyuncusun. İlk maçta Karamanspor’dan rakibimizdin. O maçta ki hareket ve tavırlarını sineye çekerek yönetimimiz seni bu güzide takımımızın kadrosuna bir abi olarak katmış. Geldiğin günden bu yana tecrüben ve özellikle tekniğin ile beklediğimiz kadar olmasa da epey iyi oynadın. Bu maçın önemini biliyordun. Hafta arası başkanımızın bu konudaki açıklamasını biliyordun. Rakip takımın küme düşme potasında hayati bir maça çıkacağını da biliyordun. Teknik heyetimiz yönetimin açıklaması doğrultusunda maça ful kadro ile çıktı. Bu kadroda sen de vardın. Maç berabere giderken ve rakip 7-8 tane mutlak golü kaçırdıktan sonra maç golsüz devam ederken taraftarlarımız golü sizden beklerken inanılmaz bir hata golü ile rakibimiz bayram sevinci yaşarken senin tribünlere dönüp diyaloğa girmen son derece yanlış ve tehlikeliydi. Sen bu diyalog sonucunda sahayı terk ederken SIRTINDAKİ ÇOK DEĞERLİ VE AYRICALIKLI İNEGÖLSPOR FORMASINI ÇIKARIP ŞEREF TRİBÜNÜNÜN ÖNÜNDE YERE ATTIN. Bu inanılmaz bir karaktersizlik ve formaya dolayısıyla camiamıza büyük bir saygısızlıktır. Soyunma odasında yaptıkların seni ilgilendirir. Aslında onu da yapmamalıydın. Ülkemizde ekmeğini yediği, formasını terlettiği camianın takımının formasını tribünlerin ve basının gözleri önünde sırtından çıkarıp yere atmak ASLA VE ASLA CEZASIZ KALMAZ ve kalmamalıdır. Bu olayın sonucunu yakından takip edeceğiz. İNEGÖLSPOR FORMASI ÇOK DEĞERLİDİR VE DE AYRICALIKLIDIR. Bunu bilmeyen veya bilmek istemeyenler bu formayı giymesin. Daha doğrusu böyle kişilere bu forma verilmesin.

Rakip Arnavutköy düşme potasında İnegöl’e geldi. İnegölspor’un iç saha başarısını biliyorlardı. Kümede kalabilmek için bu zorlu deplasmandan 3 puanla çıkmaları gerekiyordu. Berabere kalsalar son maçları onlar için bir kabusa dönüşecekti. O nedenle maça çok asıldılar ve evimizde alışık olmadığımız kadar gol kaçırdılar. Tam eyvah küme düştük derken takımımızın adam paylaşımı zafiyetinden yararlanarak 90+3’te buldukları mucize golle kümede kalmayı başardılar. Futbol böyle bir oyun. Uzatmalar önde giden takımlar için adeta bir kabus. Bu maçın sonucunda düşen takımlar acaba bu maç için ne düşünüyorlardır.

İnegölspor’a gelince teknik heyetimiz maça aynı nakarat kadro ile çıktılar. Kalede Yüksel Egemen, geride Yusuf Talum-Kadir-Eren Emre-Orhan, ortada Furkan-Uğur-Erkan Arda, ileride Ömer-Nadir-Serhat tertibiyle çıktığı maçın 2 yarısında Ömer’in yerine Umut, Furkan’ın yerine Emir, Serhat’ın yerine Ahmet Hakan, Erkan Arda’ın yerine M.Samet oyuna alındı. Maça kötü başlayan ekibimiz müdafaada öyle hatalar yaptılar ki rakip forvetler biraz becerikli olsalardı ilk yarı 4-0 aleyhimize bitebilirdi. 2.yarıda toparlanmak yerine oyunu seyretmeyi tercih eden oyuncularımız maçın sonuna kadar rakip forvetlerin beceriksizliği nedeniyle golsüz devam eden maçın uzatma dakikalarında bir serbest atıştan gelen topa adam paylaşımı zafiyetimiz nedeniyle kalemizde gördüğümüz golle evimizdeki bu son maçı maalesef düşündürücü bir mağlubiyetle kapattık.

Bu maçta takımımızın ve maçın tartışmasız en iyisi kaleci Yüksel Egemen’di. 7-8 tane mutlak gol çıkardı. Tüm topları aldı. Ancak uzatmadaki yan top çok arkasına ve çok yüksekten düştü ona yapacak bir şeyi yoktu. Yüksel Egemen dışında sağaçık Ömer, müdafaada Kadir ve Yusuf canla başla mücadele ettiler. Kaleci Yüksel Egemen ve Kadir gerçekten takdire şayan oynadılar. Maça yüreğini koydular. Kadir’i zaman zaman eleştirdim ancak şu son maçlardaki performansı gerçekten mükemmeldi. Yüreğini koyarak oynadı. Bu son maçlarda bir kaleci kazandık. Kadir kendini çok geliştirdi. Yusuf Kocatürk sakat olduğu için yoktu, ancak o da takıma oturdu. Gelecek sezon keşke kalsa. Sağ kanatta Ömer canla başla çalıştı. Gelecek yıl kalırsa faydalı olur. Orhan Aktaş zaten sezon başından beri kusursuz oynuyor. Mutlaka kalmalı. Furkan galiba gidecek. 2 sezondur çok şanssız sakatlıklarla boğuştu. Umarım gittiği yerde başarılı olur.

Sonuç olarak hiçbir iddiamız olmadığı bu son maçlarda acaba alt yapımızdan birkaç gencimize şans verilir de belki gelecek sezon için bir iki genç kazanırız dedik, ancak bunlar olmadı. Bizim için formalite ancak Arnavutköy için hayati önem taşıyan bu maçtan Arnavutköy inanılmaz bir hata golü ile 90+3’te kümede kaldı bu bir. İkincisi bu maçta kaleci Yüksel Egemen’i kazandık. Harika bir maç çıkardı. Üçüncüsü de bir zafiyet golü ile kaybedilen maçtan başka Nadir’in Sırtındaki İNEGÖL SPOR FORMASINI şeref tribünü önünde sırtından çıkararak YERE ATMASI. Umarız bu son olur. Yönetimimiz veya gelecek yönetimlere bu olaylar umarız ders olur. Bundan sonra transfer yaparken önce sporcu ahlakı yani karakter ön planda tutulmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun ligin son maçı ve deplasmanı olan Etimesgut deplasmanında başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”