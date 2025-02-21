SÜPER AMATÖR

A Grubu: Anadolu FK bu hafta İnegöl’de Tirilyespor ile önemli bir maça çıktı. Temsilcimiz 2-0 galip geldi. Bu galibiyet hükmen galibiyeti saymazsak tam 12 hafta sonra gelen galibiyetti. Anadolu FK bu hafta yine evinde oynayacak. Rakip Odunlukspor olacak. İlk maç 4-4 bitmişti.

B Grubu: Sarı – Kırmızılar bu hafta sahasında ligde sondan ikinci sırada olup ligde kalması çok zor olan Yıldırım Eriklispor’u konuk edecekti. Rakip Eriklispor maça gelmeyince temsilcimiz 3-0 hükmen kazanmış oldu. Geçen hafta Arabayatağıspor’un tekrar puan kaybetmesiyle avantaj Kurtuluşspor’a geçmiş oldu. Kurtuluşspor deplasmanda Burgazspor’a konuk olacak.

C Grubu: Orhaniyespor kendi evinde lig dördüncüsü Mudanyaspor ile zorlu bir maça çıktı. Müsabaka 1-0 ev sahibi Orhaniyespor’un galibiyetiyle sona erdi. Temsilcimiz önemli bir virajı sorunsuz atlatmış oldu. Zira Mudanyaspor’un az da olsa play- off şansı bulunuyordu. Alanyurt Gençlik farklı galibiyet sonrası bu hafta evinde Fatihgücü FK ile üç puan mücadelesine girdi ve sahadan 2-2’lik skorla ayrıldı. Oysa Kırmızı Beyazlılar yenip biraz daha rahatlamak istiyordu. Orhaniyespor deplasmanda Çalıspor ile karşılaşacak. Alanyurt Gençlik, Orhangazi’de aynı puandaki Çakırlıspor ile puan savaşına girecek.

ŞAMPİYON CERRAHSPOR

1.KÜME

1.Grup: Haftaya sıralamada 6. sırada giren Yenicespor, Yenice’de Romanspor ile rövanş maçına çıktı. Sadettin Soydan’ın öğrencileri sahadan 2-1 galip ayrıldı ve beşinci sıraya çıktı. Yenicespor hafta içi Bursa’ da Erikligücüspor ile karşılaşacak.

3.Grup: Ligde dördüncü sıraya çıkan Doğanspor son maçında terfi eden Ovaakçaspor ile deplasmanda karşılaştı. Ev sahibi 4-0 bir galibiyet elde edip terfi etmesini kutladı. Doğanspor böylece ligi 5. sırada bitirmiş oldu.

4.Grup: Lig ikincisi Cerrahspor son maçında Bursa’da Altınokspor ile karşı karşıya geldi. Temsilcimizin gözü sahada, aklı diğer maçtaydı. Cerrahspor maçı 2-1 kazanarak tarihinde ilk kez süper amatör lige yükseldi. On yıl önce kurulan bir kulüp kısa sürede süper olmuş oldu. Cerrah’a, Cerrahspor’a hayırlı olmasını dilerim. Kendilerini tebrik ederim. Şimdi de alt yapı hamlesini görmek istiyoruz.

5.Grup: Gençlergücü sezona Osmangazi 19 Mayısspor maçıyla veda etti. Temsilcimiz müsabakayı 6-2 kaybetti. Gençlerle mücadele eden gençler ligi düşme hattının bir üst basamağında yani 8. sırada bitirmiş oldu.

Alkışı Hak Edenler: İki hafta önce başlayan TFF Kadınlar 3. Liginde İnegöl’den bir takım da yer aldı. Birkaç yıl önce kurulan ve bu yıl 11. Grupta yer alan Turgutalpspor ilk maçında Kurtuluş sahasında Nilüfer Beşevlerspor’u 10-0 yenerek lige çok iyi bir başlangıç yapmıştı. Geçen hafta da ilk deplasman maçında Orhangazi Gençler Birliği’ni 3-1 yenip liderliğini sürdürdü.

Tebrikler Bizim Kızlar…

Tebrikler kızlara destek olan Sezai Başkan ve ekibine…

Tebrikler Hakan Dede ve ekibine…