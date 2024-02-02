Süper Amatör Ligi:

A Grubu: Haftalardır liderliği bırakmayan ve bırakmayı da istemeyen K.Güvenspor, Bursa’da alt sıralardaki Tütünspor’u 3 – 0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti. Osmaniyespor, İnegöl’de Orhanelispor’u konuk etti. Müsabaka başladığı gibi 0 – 0 bitti. Akhisar Demirspor evinde Demirtaşspor ile puan mücadelesine girdi. Ligde kalma umutlarını yeni tazeleyen Demirtaşspor temsilcimizi 1 – 0 yenerek bizleri şaşırttı. Bu mağlubiyet Akhisar Demirspor’u sıkıntıya soktu. Cumartesi K. Güvenspor - Akhisar Demirspor derbi maçı bizleri bekliyor. İlk maçı K.Güvenspor 1 – 0 kazanmıştı. Osmaniyespor deplasmanda son haftaların formda takımı Demirtaşspor ile karşılaşacak.

B Grubu: Lider Alanyurt Gençlik, Bursa’da HD Osmangazispor ile 1 – 1 berabere kaldı. Kurtuluşspor deplasmanda Keles Gençlik’ e 2 – 1 kaybederek bizleri üzdü. Sarı Kırmızılılar kalan haftalarda biraz rahat etmesi için bu maçı kaybetmemeliydi. Lider Alanyurt Gençlik sahasında Mudanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kurtuluşspor evinde Nilüfer Kızılıklıspor’u misafir edecek.

C Grubu: Orhaniyespor cezası sebebiyle Bursa’da, düşmeme mücadelesi veren Zaferspor ile karşı karşıya geldi. Maçı 3 – 2 kazanan Hergele Meydanı üyeleri play – off yolunda ilerlemeye devam ediyor. Gençlergücü bu hafta 3 – 0 hükmen kazandı. Orhaniyespor deplasmanda Burgazspor ile karşılaşacak. Gençlergücü, İnegöl’de lider İznikspor’dan puan veya puanlar almak için sahada savaşacak.

1.Küme:

3.Grup: Anadolu FK, ilçemizde Vatanspor’u 3 – 1 yenerek istediğini aldı. Yeni kurulan Anadolu FK bu sonuçlar süper amatör ligine yükselmiş oldu. Tebrikler Anadolu FK camiası. Cerrahspor, İnegöl’de Cihanspor’u 4 – 2 yenerek rakibini 2. Kümeye yolladı. Anadolu FK son deplasman maçında Değirmentepespor ile karşılaşacak. Cerrahspor, Bursa yeni terfi eden Panayırspor’un rakibi olacak.

4. Grup: Yenicespor sahasında lider Yavuzselim Gençler Birliği’ne 5 – 1 kaybetti. Gençlergücü 3 – 0 hükmen kazanarak ligde kalmayı garantiledi. Yenicespor, Bursa’da Merinosspor’a konuk olacak. Gençlergücü orta sıralarda yer alan Barbarosspor ile İnegöl’de karşılaşacak.