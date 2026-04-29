Sosyal medya çılgınlığı yetmiyormuş gibi şimdilerde İnternet üzerinden veya cep telefonlarımıza atılan mesaj ve birebir konuşarak insanları dolandırma işi neredeyse kötü kişilerin yeni mesleği haline geldi!

Sürekli yazarak uyarılarda bulunsak ta, güvenlik güçleri telefonlarımıza uyarı mesajları atıp, bu dolandırıcıların ağına düşmememizi öğütleseler de maalesef birçok vatandaşımız bu kan emici örümceklerin ağına düşmekten kurtulamıyorlar.

Her geçen gün yeni, yeni sahtekArlık buluşları ile gündeme gelen ve maddi açıdan can yakan bu insanlık dışı yaratıkların insan emeğini sömürmeyi kendilerine meslek edinmişler. Bu tür insanlara insan demeye de dilim varmıyor ya bu dolandırıcıların dini, imanı ve vicdanı olmadığı malum. Çünkü inançlı ve imanlı birinin yapacağı bir iş olmadığı apaçık ortadadır.

Bankalarda dişinden tırnağından artırıp biriktirdiği paralarına veya ticaret ile kazandığı paralara göz diken bu yaratıklar çeşitli çetrefilli oyunlarla dolandırıcılık tuzağına düşülmekte. Öte yandan yine, bazı masum insanların IBAN numaralarına kara para göndererek ardından “yanlışlık oldu şu numaraya iade etmenizi rica ediyorum!” diye kara parayı akladıkları, dolandırıcılık ta bir başka sıkıntı.

Yeni çıkan yasaların dolandırıcıları zor duruma soksa da kafaları her çeşit hinliğe çalışan bu insan dışı yaratıklar her geçen gün yeni, yeni icatlar çıkararak dolandırıcılıkta çağ atlamaktalar.

Her defasında gerek güvenlik güçlerinin uyarıları olsun gerek yazılı ve sözlü basın ve hatta televizyon haberlerinde olsun sürekli vatandaşların dikkatli olmaları salık verilse de örümcek ağı hiç boş durmuyor. Ağa yakalanan masum kurbanların sayıları gün geçtikçe artıyor.

Toplum olarak, içinde kötülük olmayan saf, temiz imanlı ve inançlı kişiler böyle insafsız varlıkların sözlerine veya isteklerine şüphe duymadan inanması sonucu maalesef aldanmalarına gerçekten çok üzülüyoruz. Sohbetlerde birçoğumuz hep aynı soruyu sorarız:

“Neden bu dolandırıcılar için en ağır ceza verilmiyor?” diye! Ancak işin aslına bakarsanız! Hukuk devleti olduğumuzdan ve İnsan Hakları kurallarına uymamızdan bu konuda yapacak tek şey böyle kişilerin oyununa gelmeyip gerek kendimiz tedbirli davranmalıyız, gerekse güvenlik güçlerini arayarak kan emici örümceğin ağın düşmekten korunmalıyız.

Bir bağda yetişen meyve ağaçların dallarında çürük meyve olduğu gibi onları ayıklayarak diğerlerine zarar vermelerini önlemek gibi bu kirli kişileri de toplum olarak uyanık olup bunlara fırsat vermemeliyiz.

Sağlıkla kalın…