Evet, sevgili okurlarım sizleri bilmem ama ben, şu televizyonlarda yayınlanan şiddet içerikli vurdu kırdılı dizilerin yayınlanmasına izin verilmemesinden yanayım.

Çocuklar üzerinde büyük etkisi olan böyle diziler yerine komedi türünde veya eğitici güzel diziler gösterimde olması daha mantıklı. Sadece televizyonda değil çocukların cep telefonlarında sıkça oynadıkları şiddet içerikli oyunlarda tuzu biberi.

Dijital bağımlılık haline geldiği çağımızda mahremiyet sorun da bir başka sıkıntı! Özellikle ebeveynler çocukların bulunduğu ortamda kendileri de cep telefonlarını alıp sosyal medya paylaşımlarından uzaklaşmalıdırlar. Çocuklara örnek olacak durumda bulunmaları ve onların da tehlikeli sitelere girip şiddet içerikli oyunlar oynamaları konusunda ilgili olmaları gerekmektedir.

Daha geçenlerde Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da meydana gelen talihsiz olayların yaşandığını biliyoruz. Pupg adlı bir oyunun çocukları nasıl etkilediğini bilmeyenimiz yoktur. Okullarda bir Akran zorbalığı ile başlayan olumsuz hareketin daha ileri seviyelere taşınarak toplumsal bir faciaya dönüşebileceğinin bir örneği idi yukarıda belirttiğim talihsiz olaylar!

Öte yandan, dijitalleşmenin gündemimize taşıdığı en önemli konu olan mahremiyet konusu da bir başka sorun olarak karşımıza çıkmakta. Mahremiyet içere konuları sıradan bir durum gibi gruplar arasında paylaşmak ve sosyal medyanın ne hale geldiğini ibretle izlemekteyiz.

Böylesine akıl almaz bir şekilde paylaşımlara sahne olan siteleri izleyen veya kullanan çocukların psikolojik durumlarını da etkilediği bir gerçektir.

Sosyal medyanın kontrol dışı ortamda bizler gibi düşünmeyen ve hayat tarzımıza uymayan özellikle dini inançlarımıza yönelik ateist olanların gençlerin beyinlerini bulandırmaları, kendi hayat tarzlarını güzelmiş gibi göstererek gençliği hedef alan yozlaşmaya itmeleri de ayrı bir durumdur.

Ailelerin böylesine bir dijital ortamda çocuklarımızı yakın takibe alıp onların girdikleri sitelerin içeriklerini inceleyip çocuklarımızı kırmadan, azarlamadan tatlı dille uyarmamız gerekmektedir. Çağın gereçlerini iyi yönde kullanmayı çocuklarımıza sıkı tembihlersek onların geleceklerini karartmamış oluruz.

Yukarıda önemle belirttiğim gibi televizyon program yapımcıları da ellerini taşın altına koyarak eğitici, neşeli, güldürü ve komedi dizilerle aile yapısını korumalıyız. Bu konuda RTÜK sıkı denetçi ve takipçi olmalıdır. Göz göre göre aile yapısının bozulmasına seyirci kalmamalıyız.