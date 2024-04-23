Geçtiğimiz hafta evinde Karaman’ı tek golle geçen temsilcimiz, Pazar günü ilk yarıda yendiği Ispartaspor’a konuk olduğu maçta karşılıklı atılan birer golle berabere biten maçta rakibine rövanşı vermedi. Play-off iddiasını kaybeden temsilcimiz rahat bir konumda gittiği geçen hafta Fethiye deplasmanından 5 gollü bir hezimetle dönen Isparta deplasmanında rakibinin Fethiye hezimeti ile zora soktuğu play-off iddiası nedeniyle bozuk moralle oynadığı maçın ilk yarısında Cemal’in golü ile geriye düştüğü maçı Serhat’ın son dakikasında attığı golle berabere bitirerek evine 1 puanla döndü. Aldığı bu 1 puanla puanını 48 yaparken 8’nci sıradaki yerini korudu.

Rakip Ispartaspor bu sezon başından itibaren zirveyi sürekli zorladı. Kaybettiği sürpriz puanlarla zirve iddiasından uzaklaşınca bu sefer Play-off iddiasını uzun süredir sürdürüyor. Geçen hafta Fethiye deplasmanından 5 gollü bir hezimetle dönünce play-off’taki rakibi İskenderun’da kazanınca son 2 maç öncesi puan farkları 5 puana çıktı. Fethiye hezimeti sonrası evinde çıktığı bu maçı mutlak kazanması gerekiyordu. Ancak 22. dakikada öne geçmesine rağmen gol sayısını ikiye çıkaramayınca maçın 90 dakikasında kalesinde gördüğü golle play-off iddiasını zora soktu. Kaybettiği sürpriz puanlarla İskenderun ile oluşan 5 puanlık farkı ligin son iki maçında kapatması çok zor görünüyor.

İnegölspor’a gelince mevcut teknik heyet maça kalede yüksel Egemen, geride Yusuf Talum-Kadir-Eren Emre-Orhan, ortada Furkan-Uğur-Erkan Arda, ileride Ömer-Berkay-Serhat tertibiyle çıktığı maçın 2.yarısında Erkan Arda’nın yerine M.Samet, Berkay’ın yerine Umut ve Ömer’in yerine Berat Tosun oyuna alındı. Yapılan bu değişiklikler o oyunculara şans vermek için yapıldı. Maça katkıları azdı. Maç rakip Isparta’nın baskısıyla başladı. Bu baskının sonucu Isparta aradığı golü de buldu. Ancak golden sonra bu temposunu devam ettiremedi. Tek gollü üstünlüğünü maçın sonuna taşımak istedi. Ancak tek gollü avantajları maçın sonuna kadar korumak çok zordur. Nitekim Ispartaspor bunun bedelini ağır ödedi. Maç biterken son dakikada yediği golle beraberliğe razı oldu. Bu sonuçla play-off iddiasını çok zora soktu. İnegölspor’un kadrosunda kaptanımız kaleci Bekir, Yusuf Kocatürk ve Nadir yoktu. Neden olmadıklarını maç sonunda teknik heyetimiz açıklar. İnegölspor teknik heyeti bu maçta da altyapımızdan kadroya oyuncu almayarak yine bildiğini okudu. Halbuki bu maçta böyle bir uygulama bekliyorduk. Demek ki yönetimde bu yanlışı onayladı. Bu yenilenmiş tecrübeli kadrosuna rağmen bu kadar başarısız olmasına rağmen altyapımızdan birkaç oyuncumuza şans verilmemesi düşündürücüdür. Taşıma suyla değirmen dönmez. Döndürmeye çalışırsanız bir gün gelir tıkanırsınız. Bu tıkanıklığı da açmak çözmek çok zor olabilir.

Sonuç olarak sezona zirve iddiasıyla başlayan temsilcimiz İnegölspor, ligin bitmesine haftalar kala play-off’a havlu attı. Evinde Karaman maçı galibiyetinin ardından Pazar günü deplasmanda Isparta’dan 1 puanla dönerek ligi tamamlamaya çalışıyor. Son dakikada attığı golle rakibine ilk maçın rövanşını vermedi. Bundan sonra bu hafta içeride oynayacağı Arnavutköy ve deplasmanda oynayacağı Etimesgut maçlarıyla ligi tamamlayacak. Bu son iki maçta alacağı puan veya puanlar sıkıntı yaratmayacak. Bu nedenle bence bu son 2 maçta altyapımızda sivrilmiş gençlerimize yer vererek sezonu kapamalı. Böyle yaparsa gelecek sezon için 1-2 tane genç kazanabilir. Bunu yönetim isterse olur. İstemezse yine aynı nakarat bir kadro çıkar bu şans kaçar gider. Geçtiğimiz hafta yazdığım gibi bundan sonraki süreçte yönetim mevcut borçları azaltarak kongreye hazırlanmalı. Mevcut borç yeni ödemelerle daha da artabilir. Artarsa kongre sıkıntılı olur. Yeni kongrede adayların iştahını kabartacak icraatlar yapılmalı. Mevcut borçlar azaltılmalı kulübe yeni ve kalıcı gelir kaynakları hızla bulunmalıdır. Türkiye’de belediyelerin maddi destek vermediği hiçbir takım ayakta kalamıyor. Maalesef ülkemizde bu sıkıntılar uzun yıllardan beri var ve var olmaya devam ediyor. Belediyemizin önderliğinde İnegöl’ümüzün köfte ve mobilyasıyla beraber önemli bir markası olan İnegölspor’umuzun bu maddi sıkıntılardan kurtarılıp gelecek sezon bir üst ligi zorlaması ve zirveye oynayan bir takımın başarısını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”