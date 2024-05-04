İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, MODEF’in açılışında yaptığı konuşmayla büyük takdir topladı. Konuşmasının bütününde her ne kadar İnegöl Mobilyacısının ve İnegöl sanayicilerinin başarısı konuşulsa da küçük bir ayrıntı aslında çok konuşulmaya değerdi.

Son zamanlarda İnegöl’de konkordato alan birkaç firma çok konuşulunca Başkan Uğurdağ, buna açıklık getirmeye çalıştı. Konuşmalarını izlerken çıkardığım sonuç şuydu.

Aslında İnegöl nüfusuna göre işletme sayısı baz alındığında konkordato alan firma sayısı iki elin 10 parmağını geçmeyecek kadar az. Uğurdağ buna rağmen bu durumun neden bu kadar dillendirildiğine anlam veremediğini anlatmaya çalıştı.

Adam sonuna kadar haklı. İnegöl iş insanları şehrin başarısı adına bir başarısı hikayesi yazsın, sonra birde ortalıkta dolaşan konkordato söylemleriyle uğraşsın.

Bizim insanımız neden bu kadar dedikoducu oldu anlamadım gitti. Ne çok seviyoruz biz böyle olumsuz konuşmalar yapmayı. Sanki İnegöl’ün üzerinde kara bulutlar varmış gibi, her gün birilerini batırmak ve çıkarmak kime ne fayda sağlıyor?

Bakın şuaradan çok net ifade edeyim. İnegöl’ün ticareti hiçbir şehirde hatta hiçbir ilçede görülmeyecek kadar başarılı. Ticaretinde çeşitli nedenlerden dolayı başarılı olamamış insanlar bile bir bakmışsınız 1 yıl sonra herkesin mahcup etmiş olarak karşınıza çıkabilir. Yapmayın böyle şeyleri.

Mobilya sektörümüz hala diri, hala heyecanını yitirmemiş işini aşkıyla yapan yüzlerce insanımızla dünyaya açılıyor. Dünyada ekonomik krizlere rağmen ihracatını arttıran, dış ticaret fazlası veren bir sektör olmaya devam ediyor. Eğer bu dedikoducu zihniyet biterse eminim başarısı yüzdesi daha da artacaktır.

Al-satçılar nedeniyle yaşanmış birkaç münferit olayı pişirip pişirip masalara meze yapmayı herkesin bırakması lazım. Bu şehrin ne hedefleri biter nede elde ettiği başarılar.

Bu sebepler bu uyarıyı yaptığı için İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ’ı tebrik ediyorum. Saygılarımla…