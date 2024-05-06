Kimse tahmin etmiyordu. Fakat İnegölspor ligden düşecek 4. takımı belirledi.

Lige mutlak play-off parolasıyla başlayan ama sezon içinde yaşamadığı sorun kalmayan temsilcimiz, alt sıralarda düşme mücadelesi veren takımlara karşı farklı muamele gösterince kimsenin beklemediği Etimesgut Belediyespor lige veda eden son takım oldu.

Kaderi belirleme ise Sarıyer deplasmanında başladı. İstanbul’da rakibini yenme adına üstün mücadele gösteren temsilcimiz, rakibine 2 puan kaybettirip son haftaya kadar kabus görmesini sağladı. Ardından iç sahada ezeli rakibimiz Düzcespor’a karşı resmen sahada sürünerek bu defa 3 puanı rakibe ikram etmişti. Dahasında Derincespor’a da puan veren Bordo Beyazlıların sürprizleri bununla bitmiyordu. Akabinde ligde kalma hesapları yapan Arnavutköy’e son dakikada halı sahada yenmeyecek golle yenilerek İstanbul ekibini ilk senesinde ligde kalmasını sağladı.

Son maçta ise Başkente rahat giden ve başta kaleci Egemen olmak üzere Furkan ve arkadaşları inanılmaz mücadele ederek rakibe çelmeyi taktı ve 3. Lige yolladı. Son sıradaki takımlara karşı işin özeti bu kim nasıl değerlendirse değerlendirir, benim elimde belge diye bir şey yok. Ben sahadaki mücadelenin adamına göre olduğunu gördüm ve taktiri size bırakıyorum.

Gelelim maçın içine, Bahattin hocanın yerine göreve devam eden Serdar hocanın takıma katkısı sıfır oldu. Niye devam edildi, anlamadım. Sportif direktör kulübü düşünür. Maalesef orda da yanıldık. Zira son maçta bile Berat Tosun ile Berkay Tekke oyuna dahil oldu.

Kısaca kimsenin kimseyi takmadığı, kişilerin şahsi menfaatleri olan haftalar yaşadık. Kaleci Egemen oynamalı dedik. 2 hafta oynadı. Durum ortada. 5 hafta önce oynasa inanın transfer yapardı. Ne diyelim. Biz geleceğimiz karanlık dedikçe, bazı kişiler konuyu başka yerlere çekti. Lig bitti. Kimse memnun değil. Fakat bir de önümüzde kongre var. Ortada ise yaprak bile oynamıyor. Kısaca umutsuzluk içinde bir yol hikayemiz var ki Allah sonumuzu hayr etsin.