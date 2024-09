Geçtiğimiz hafta Afyon deplasmanında tahtası kapalı olduğu için elinde kalan gençlerle maça çıkan Afyonspor’u ecel terleri dökerek uzatmada attığı golle geçen temsilcimiz İnegölspor,

Cumartesi günü evinde ağırladığı aynı puanlı ve evinde Fethiye’ye yenilmiş İskenderunspor’a karşı mutlak galibiyet amacıyla çıktığı maçta maalesef beklenen performansı gösteremeyerek oynadığı etkisiz ve dağınık oyunuyla çok zorlandığı ve kalecimiz kaptan Bekir’in kalesinde adeta devleştiği 4-5 tane mutlak gol kurtardığı maçtan ancak 1 puan çıkarabildi. Maçın sonunda maçı izleyen taraftarlarımız oynanan etkisiz oyuna tepki göstererek stattan ayrıldılar.

Rakip İskenderun takımı yaz döneminde sıkıntılı günler geçirdi. Bu sıkıntılarını mütevazi bir kadro kurarak lige devam kararı aldı. Bu durumda 4 maçta topladığı 4 puan ve son maçında evinde Fethiye’ye yenilerek İnegöl’e geldiği maçta beklediğimizden çok etkili bir oyun sergiledi. Maçın ilk bir saatlik bölümünde inanılmaz pozisyonlar buldu. Bunlardan en önemli mutlak gol pozisyonu olan 2-13-25-50 ve 60’ncı dakikalarda girdiği mutlak pozisyonlardan sadece 1 tanesini gole çevirebildi. Diğer 4 pozisyonda kalecimiz Bekir’i geçemediler. Son 15 dakikada gördükleri kırmızı kartla 10 kişi kalmalarına rağmen oyundan düşmediler. Ardından İnegölspor’un son dakikalarda gördüğü 2 kırmızı kartla yeniden atak oynamaya galibiyet golünü kovalayamaya başladılar. Ancak maçın bitiş düdüğü ile bu golü bulamadılar. Maçtan ayrılırken galibiyeti kaçırmanın üzüntüsü içerisinde gittiler. Bu maçta girdikleri mutlak gol pozisyonlarından birinde değil de bir yan topta tüm müdafaamızın ve günün kahramanı kaleci Bekir’de buna dahil maçın en kısa üç oyuncusundan biri olan ve geçtiğimiz sezon bizde forma giyen Serdar Can Eralp’in altı pastan elini kolunu sallayarak attığı kafa golü üzüntü vericiydi.

İnegölspor’a gelince teknik heyet maça kalede Bekir, geride Sadık arda-M.Emre-Batuhan Çakır-Orhan, ortada İsmail-Yusuf-Özcan, ileride İbrahim Can-Fatih-Bilal tertibiyle çıktığı maçın 2 yarısında İbrahim Can’ın yerine Ali Mert, Bilal’in yerine Alpay, İsmail’in yerine Hasan Alp, Özcan’ın yerine Alican’ı oyuna aldı. Bu değişiklikler teknik heyetimizin beklediği olumlu katkıyı yapamadı. Maça iyi başlayan konuk ekip oldu. Maçın hemen başında Muhammed kaleci Bekir’le karşı karşıya kaldığı pozisyonu gole çeviremedi. Bu etkili oyununu devam ettirirken kalesinde gol gördü. 5 dakikada bir frikik atışında yandan gelen ortaya dokunan Fatih attığı golle takımımızı öne geçirdi. Bu gol bizi ateşleyeceğine gaza getireceğine tam tersi oldu. Rakip takım oyuna ağırlığını koyarak kalemizde esmeye başladı. 50 dakikada rakip takım girdiği 3-4 tane net pozisyonu gole çeviremezken kazandıkları bir korner atışında altı pasa ortalanan topu tüm takımımız ve günün kahramanı kalecimiz Bekir’de seyredince maçın en kısa boylu oyuncularından biri olan ve geçtiğimiz sezon bizde forma giyen Serdar Can Eralp o boyuyla yükselerek attığı kafa golü ile takımını beraberliğe taşıdı. Bu gol takımımızı kendine getireceğine aksine telaşlandırdı. Maçın bitimine 40-45 dakika varken bu telaş anlamsızdı. Nitekim bu panik galibiyet golümüzü zora soktu. Oyuna 2.yarı alınan özellikle Ali Mert ve Alpay ve daha sonra giren Alican oynadıkları etkisiz ve dağınık oyunla çıkan oyuncularını arattı. Özellikle Alican Özcan’ı arattı. Bu dağınıklığı devam ederken rakip takımın gördüğü kırmızı kart temsilcimize büyük bir avantaj getirdi ancak temsilcimiz bunu değerlendiremedi. 10 kişiye galibiyet golü atmaya çalışırken kalemizde gol de görebilirdik. 10 kişiye karşı oynamayı beceremedik. Galibiyet golünü bulamayınca ilk 3 maçta olduğu gibi müthiş bir telaş ve korkunun etkisinde kalan oyuncularımız bu telaşını rakip takım oyuncularına lüzumsuz kasti hareketlere dönüşünce doğal olarak kırmızı kartlarımız geldi. Üst üste gördüğümüz 2 kırmızı kart bizi 9 kişiye düşürünce elimizdeki beraberliği korumakta aciz kaldığımız bir sırada imdadımıza orta hakemin bitiş düdüğü yetişti. Bu maçın her şeye rağmen kahramanı kaleci Bekir’di. Kurtardığı mutlak gollerle beraberliğin kurtarıcısı oldu. Yediği o gol de kendisine eksi yazdı. Bu maçta da gördük ki kaleci bir takımın yarısıdır. Müdafaamız ilginçtir çok çalışkan ve istekli görünmesine rağmen evimizde oynadığımız böylesine mütevazi bir maçta dahi rakibe akıl almaz pozisyonlar verdi. Bunun mutlaka bir sebebi vardır. Bence orta sahamız ve açıklarımız kademelerine geç kalıyorlar. Kaptırdığımız toplarda çabuk dönemiyorlar. Böylece rakip oyuncular orta sahamızdan kaptıkları veya attıkları uzun toplarda doğrudan müdafaamızın üzerine kalabalık geliyorlar. Buda müdafaamızı hatalara zorluyor. Umarım teknik heyetimiz bu sorunu en kısa sürede çözer. Orta sahamızda lider oyuncu yok. Hepsi aynı düzeyde bu bölgede deneme yanılma yöntemiyle arayışlar devam ediyor. Bu bölgede Özcan-Yusuf-İbrahim Can kendilerini toparlayarak orta sahaya hakim olmalı. İleride ise Fatih’in ilk maçıydı. Golünü de attı. Ancak beklediği yan toplar açıklardan gelmedi. Orta sahamız da rakibe teslim olunca ara pasları da alamayınca oyundan çabuk düştü. Teknik heyetimiz orta sahayı toparlayabilirse forvetin performansı artacaktır. Bu sezon biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. Yepyeni bir takımımız var. Kaptanlarımız Bekir ve Orhan ağırlıklarını takım arkadaşlarına koyarak daha etkili kaptanlık yapacaklar. Teknik heyetimiz ve menajerimiz yeni iyi niyetli ve dürüst olduklarına inanıyorum. Bizim köşelerimizde yazdığımız ve televizyon programlarımızda belirttiğimiz sorunları onlarda biliyor ve sorumluluğu üzerlerine alıyorlar. Bu sorunları çözmek için önce başkan ve yönetimle bir araya gelerek konuşmalı ve ardından oyuncularımızla oturup gerekli uyarıları yapmalıdır. Bu uyarıların meyvelerini evimizde oynayacağımız Kepez maçında görmek istiyoruz. 4 maç geçti bu Uyarıların ciddi olması gerektiğini düşünüyorum.

Sonuç olarak İnegölspor etkisiz oyun ve telaş konusunda aynı nakarat devam ediyor. İskenderun maçında oynadığımız oyunla aldığımız 1 puan bile çok. Bu 1 puanın mimarı bence kaleci Bekir’di. Aldığımız bu 1 puan önemli. Umarız bundan sonra evimizde oynayacağımız maçlarda daha etkili ve istekli olurlar. Teknik heyetimizin de en kısa sürede ideal 11’i bularak maçlarımızı daha verimli ve zevkli hale getirmesini bekliyoruz. Önümüzdeki Pazar günü evimizde 2.Ligin yenisi ve geçtiğimiz hafta evinde Afyonu 6-0’la geçen Kepez maçı var. Bu maçı telaş yapmadan korkmadan ve en önemlisi akıllı oynayarak kazanmalı. Bu duygu ve düşüncelerle İnegöl sporumuzun Kepez maçı başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”.