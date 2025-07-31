Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’mızı da etkisi altına alan yangın felaketleri beraberinde bir çok soru işaretini gündeme taşıdı.

FETÖ parmağından tutun, bireysel ihmallere kadar her şey konuşulurken bir gerçek atlandı. İşte o gerçeğin adı Orman İşletme Müdürlükleri.

Ülkemiz hainlerin cirit attığı bir bölge olmasına rağmen, o hainlere alan bırakacak çalışmalar yapılırsa sonuçları da ağır olur. Biz bunu Bursa yangınlarında derinden hissettik.

Çocukluğumda İnegöl ormanlarının neredeyse her yerinde şeflikler vardı. Bu alanların hepsinde lojmanlar ve burada konaklayan Orman Müdürlüğü ekipleri yer alıyordu. Yine Orman İşletme çalışanları orman köylülerinden oluşuyordu.

Her ne olduysa birden orman bölgelerinde yer alan bu lojmanlar birden boşaltıldı. İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü’nün ilçe merkezinde ki lojmanlarına taşındılar. Belki de ilçenin en lüks, en donanımlı lojmanlarına.

Ben henüz o lojmanlara girmedim. Ancak o lojmanlarda kalıp emekliye ayrılmış bir abimizin anlattıkları tüylerimi diken diken etti.

Lüks bir sitede hayal edebileceğiniz her şey var. Ormanlarda ki lojmanları terk edip buralara gelenler zamanla aslında büyük bir tehlikenin kapısını araladılar.

Bir zamanlar ormanlarda ki lojmanlarda kalanlar bir nevi o bölgenin koruyucuları gibiydi.

Bir yandan yangın izleme kuleleri, diğer yandan orman muhafaza memurları karış karış bildikleri ormanları kontrolleri altında tutuyorlardı. Şimdi ise Orman mühendisleri şehir merkezinde o lüks lojmanlarda hayat sürüyorlar.

Peki nerelerde lojmanlar vardı ve şu anki durumları nedir?

Boğazova Eğitim Merkezi binası şu an boş,

Oylat Alaçam Eğitim Binası boş,

Oylat bölgesi lojmanları ve binası boş,

İclaliye Kestanealan lojmanları satıldı,

İsaören deposu lojmanları eğitim binası boş,

Merkez bölgesi Yeniköy deposu lojmanları atıl vaziyette,

Mezit bölgesi lojmanları atıl vaziyette,

İnayet bölgesi lojmanları satıldı,

Yenice bölgesi Yenice lojmanları atıl vaziyette,

Tahtaköprü lojmanları yine aynı durumda.

Şimdi soruyorum tüm orman mühendislerin, memurların ve işçilerin çalıştıkları bölgelerde konaklama ve işletme şeflik binaları olmasına rağmen şehir merkezindeki lojmanlarında ikamet etmeleri ne kadar doğru?

Şimdi Allah korusun İnegöl’ün yangın tehlikesi anlamında en tehlikeli bölgesi olan Boğazova’da bir yangın olsa, orman ekiplerinin buraya ulaşması ne kadar sürer?

İddia ediyorum en 40-45 dakika sürer.

Boğazova lojmanında bir ekip kalmış olsa, bu süre 3 ile 10 dakika arasında olur.

Yangına ilk müdahale zaten önemli. Bu müdahale gecikirse, o ormanı kurtarma şansınız kalmaz.

Yine Yangın Gözetleme kulelerine ilişkin de yine tam zamanlı çalışma sistemi şart.

Edindiğim bilgiye göre 2-3 ay bazı kulelerde gözetleme faaliyetleri oluyor. Bu süreyi en az 6 aya ve 3 vardiya sistemine geçirmek gerekiyor.

Gelelim konunun sonuç bölümüne, Orman İşletme Müdürlüğümüz, mühendis ve memurlarının konforu yerine ormanlarımızın geleceğini öncelikli hale getirilmesi gerekiyor.

O yüzden her şeflik bağlı bulundukları kırsal alanda ki lojmanlara nakledilmeli. Yani eski sisteme dönülmeli.

Özellikle kırsalda ki orman eğitim alanlarının olduğu her yere yangın ekipleri konuşlandırılmalı.

En azından 6 ay boyunca burada kalmaları çok önemli. Ve orman muhafaza memurları kesinlikle bölgedeki kırsal köylerden oluşturulmalı. Bölgede ki ormanı katış karış bilen kişilerden oluşmalı. Kısacası nereye ayağını basacağını bilen kişiler olmalı.

Memur olarak atanan ancak ormanlarımızdan bihaber olan kişiler, ne kadar verimli olur?

İnegöl zaten deprem konusunda diken üstünde, aynı durumu yangın içinde yaşayamayız.

Ayrıca Orman Müdürlüğü’nde çalışanların diğer kamu müdürlüklerinde çalışanlardan ne ayrıcalığı var?

Site konforunda havuzundan spor tesisine kadar her türlü olanağa sahip olan bu süper lüks lojmanlarda komik fiyatlarla kirada durmaları ne kadar etik ya da doğru?

Vergi dairesinde, tapuda, nüfusta, milli eğitimde görev yapanlara da lojman yapın o zaman. Memurlar arasında ayrımcılık olmaz.

Bu durum sadece İnegöl’de mi, yoksa Bursa’nın diğer bölgelerinde de aynı mı bilmiyorum. Eğer her yer aynıysa kesinlikse bu yanlıştan dönülmeli. Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı’nın kesinlikle bu duruma el atması gerekiyor.

Yani kısacası ormanı teslim ettiklerimiz, ormanda kendileri için yapılmış lojmanlara gönderilmeli ve burada ki eğitim sahalarına olası yangınlarda müdahale edecek ekipler nakledilmelidir.

Yazımın dikkate alınmasını umar, saygılar sunarım…