Geçtiğimiz hafta Kastamonu deplasmanında lider Kastamonu’ya bir penaltı golü ile kaybettikten sonra hafta arasında iyi mücadele edip kaybettiği

bu maçın analizlerini yaparak Pazar günü evinde konuk edeceği Beykoz Anadoluspor maçını mutlak kazanmak için çıktığı maçın ilk bir saatlik bölümünde beklediğimiz etkili oyunu oynamamasına rağmen girdiği 3 önemli pozisyonu çimlere gömünce 35’nci dakikada sağ kanattan yapılan bir frikik atışında arka direk dibinde adam paylaşımı hatasından boşta bekleyen Selimhan altı pasta dokunduğu topu filelerimize göndererek rakip takımı öne geçiren golü attı. Temsilcimiz devreye yenik girdikten sonra maçın 2.yarısında yaptığı değişikliklerle önce beraberliği ve ardından galibiyet golünü aradı. Ancak temsilcimiz maçın son 20 dakikasında uyandığı için yine maçın 90+3 dakikasında yoğun baskı sonucunda son 3 dakikasında oyuna alınan Recep Efe’nin golü ile beraberliği kurtardı. Bu 1 puanla puanını 11 puana çıkaran temsilcimiz fikstürdeki 13’ncü sırasını korudu.

Rakip Beykoz Anadoluspor, Tuzlaspor’un haklarını alarak bu sezon 2.lige geldi. Topladığı 19 puanla liderin 7 puan gerisinde averajla 8’nci sırada yer alan ciddi bir rakip. Ciddi bir kadrosu var. Devre arasında yapacağı 1-2 takviye ile zirveyi veya en azından play-off’u zorlar. İnegöl’e galibiyet için geldiler ve açık bir futbol oynadılar. Galibiyet golünü de bulmalarına rağmen bunu koruyamadılar. Kadrosunun tamamına yakını yaşlı ve tecrübeli oyunculardan oluşuyor. Maçın orta hakemine maç sırasında ve maçın bitiş düdüğü ile birlikte çok aşırı itiraz ettiler. Uzatmalarda yedikleri golü Recep Efe’nin elle düzelterek attığını ileri sürerek tepki gösterdiler. Bu konuda haklı olduklarını kabul etmemiz gerekir. Ancak Yusuf’un ceza sahası dışından attığı şut rakip stoperin eline çarptığını orta hakemin es geçip penaltı çalmamasını da göz önünde bulundurmaları gerekir.

İnegölspor’a gelince teknik heyet maça kalede Egemen, geride Sadık Arda-Batuhan Çakır-M.Emre Can-Alimert, ortada Yusuf-Uğur-İsmail Zehir, ileride Alican-Fatih-İbrahim Can tertibiyle başladı. 2 yarıda Alican’ın yerine Hasan Alp, Uğur’un yerine Alpay, Yusuf’un yerine Mustafa Mete ve İsmail Zehir’in yerine Recep Efe’yi oyuna aldı. Bu değişiklikler takımımızı ateşledi 2.yarıda takımımız rakibine yüklenmeye başladı. Bunu yaparken kalesinde büyük gedikler verdi. Maçın iyilerinden biri olan kaleci Egemen arkadaşına vermek istediği topu rakip oyuncunun ayağına verince rakip oyuncunun attığı şutu mükemmel bir refleksle kurtararak hatasını telafi etti. Bu durum bu maçın en kötülerinden biri olan kaptan Uğur’un geri pası sevdası devam edince ayağındaki topu geri pası yaparken rakibine ikram ettiği topu kaleci ve müdafaamız son anda kurtarmasına rağmen bu pozisyonun devamında rakip takımın kazandığı bir frikikten yediğimiz golle geriye düştük. Kaptan Uğur’un oyundan alınmasıyla takımımız canlandı ve rakibine yüklenerek son 20 dakikada girdiği pozisyonları telaş ve heyecanları nedeniyle gole çevirmekte zorlandı. Maçın uzatma dakikalarında İleriye alınan Batuhan Çakır’ın kendi gayretiyle getirip ceza alanına kestiği topu oyuna 87. dakikada giren Recep Ege sol eliyle düzelterek filelere gönderdi. Daha önce Yusuf’un şutunda rakip oyuncunun ceza alanı içerisinde elle kestiği topa penaltı çalmayan orta hakem bu hatasını telafi ederek bu golü verdi. Bu gole rakip takım yedek kulübesi ve maçın sonunda yöneticileri çok aşırı tepki gösterdiler. Maçın uzatma dakikalarında bulduğumuz bu golle temsilcimiz bir kez daha evinde beraberliği kurtardı. Maça temkinli başlayan temsilcimiz rakip takımın galibiyeti zorladığını görünce gerekli reaksiyonu veremedi. Özellikle orta sahada kaptan Uğur çok ağır kaldı. Her zaman yaptığı gibi yine yan pas ve geri paslarını tercih edince ileride etkili olamadık. Yusuf ve İsmail’in gayretleriyle 3’ncü bölgede etkili olmaya çalıştı. Ancak forvette Alican ve Fatih çok etkisiz oynayınca forvette tüm umutlar sol kanattaki İbrahim Can’a kaldı. İbrahim Can bu maçta da bir hayli etkili oldu. Ancak ileride Fatih ve Alican Aynı nakarat oynayınca yalnız kaldı. Forvetimiz etkisiz kalınca oyuna son üç dakikada alınan stoper Recep Efe beklediğimiz golümüzü attı. Kalede Egemen iyi bir oyun çıkardı ancak bir hata yaptı ki o golü rakip atsa maçı kaybedecektik. Topları kaleden başlatırken çok çok dikkatli olacak. Geride müdafaamız bu maçta çok istekliydi. Rakip forvetlere iyi direndi. Yediğimiz golde rakip stoperle kornerlerde gelmesi gereken oyuncumuz bu görevini ihmal edince boşta kalan Selimhan bunu attığı golle cezalandırdı. Beklerimiz Sadık ve Alimert iyi mücadele ettiler. Alimert, Orhan’ı hiç aratmıyor. Stoperlerimiz bu maçta cansiperane mücadele ettiler. Orta sahamızda Yusuf ve İsmail ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Girdiğimiz pozisyonları forvetimiz gol yapabilseydi iyi olacaktı. Kaptan Uğur maalesef çok formsuz ayrıca çok ağır takımımızın özellikle evimizdeki maçlarda hızını kesiyor. Buna bir çözüm bulmak teknik heyetin işi. Forvette Alican ve Fatih saç baş yoldurmaya devam ediyorlar. Fatih bu maçın çekimini izlese bir daha ki maça çıkmak istemez. Fatih’le nasıl gol atacağız bilemiyorum. Oyuna sonradan giren Hasan Alp futbolu unutmuş gibi oynadı. Kaçırdığı gol çok üzdü. Kendisini bir türlü toparlayamıyor. Verilen forma şansını da çok kötü kullanıyor. Alpay ileride gelişecek gibi. Mustafa Mete çok zayıf kalıyor. Bunları birleştirdiğimizde uzatmalarda gelen bu beraberliğe razı olmaktan başka çare yok. Bir eleştiri de sevgili Necati hocamıza, saha kenarında saha içi yorumlarını yedek kulübesine değil sahanın içindekilerine yapmalısın. O hataları içeridekiler yapıyor, kulübedekiler değil.

Sonuç olarak Kastamonu deplasmanında iyi oynayarak kaybeden temsilcimizin evinde oynayacağı bu maçı aynı oyunu geliştirerek oynayıp Beykoz maçını kazanacağını bekliyorduk. Maalesef evdeki hesap çarşıya uymadı. Bir kez daha evinde uzatma dakikalarında bulduğu golle ancak 1 puanı kurtarabildi. Evimizdeki bu tutukluğu üzerinden atması gerekiyor. Bunu yapacak olan teknik heyetimizdir. Teknik heyetimiz ,idari menajerimiz ve yönetimimiz ortak bir tavır takınarak oyuncu kardeşlerimizi ciddi bir şekilde uyarmalıdır. Camia olarak bu takımdan şampiyonluk veya play-off beklemiyoruz. Ancak küme düşmesini de hiç kabul edemeyiz. Teknik heyet ve oyuncularımız bunu akıllarından hiç çıkarmadan daha çok çalışmalı ve eksiklerini mutlaka asgariye indirmeleri gerekiyor. Önümüzde çok zor 2 maçımız var. Bu maçlara çok daha fazla çalışarak hazırlanmalıdır. Önümüzdeki hafta Fethiye deplasmanı var. Bu maçın zor geçeceği aşikardır. Fethiye maçından puan veya puanlarla dönmesi gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun Fethiye deplasman maçı başarılarını yazmak dileğiyle. Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, Başöğretmenimiz Mustafa kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 86’ncı yılı dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, ruhu şad olsun.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”