Beykoz maçının önemini kimseye anlatmaya zaten gerek yoktu.

Son oynadığı maçlarda istediği sonuçları alamayan ve yeni teknik heyet ile alt sıralardan kurtulma hesapları yapan ama bu hesabı tutmayan İnegölspor rakibi karşısında maça istekli başlayan taraftı. Ama önceki maçlarda olduğu gibi yine cömertçe harcanan pozisyonlar pas tercihlerinde yanlış kararlar ve rakipten dönen topların yine onlar tarafından iyi takip edilmesi en büyük sorunumuzdu. Tabi Beykoz’da kaliteli ayakların olması da işimizi kolay kılmadı. Kolay top kazanıp ayağa oynayınca da her çıkışlarında yürekler ağza geldi. Bizde ise herkes ayağına top bekledi. Bir adım topa hamle yapmayan oyuncularımız da kritik yerde top kaybı yaşamış oldu. Gereksiz yerde İbrahim Can’ın faulü de da amatör hatalar zinciri sonucu kalemizde golle sonuçlanınca da başladık yine kahır mektubu yazmaya. Bu arada Fatih, Alican ve İbrahim’in ilk yarıda değerlendiremediği pozisyona birde Ali Mert’in direkten dönen topu eklenince soyunma odasına umutlu gittik. Atlamayalım birde ilk yarıda Uğur’un hatalı geri pasında Kaleci Egemen’in net golü önleyip takımı ayakta tuttuğunu soyleyelim.

2.yarının hemen başında teknik heyet Alican Özfesli’yi aldı. Hasan Alp’i oyuna dahil etti. Nereye sağ kanada geçen haftada aynısını deneyen teknik heyet, demek ki bu hamleden memnun kalmış ki yine aynı tercihi kullandı. Maçın diğer değişikleri de doğru fakat Yusuf Dursun oyunda kalmalıydı. Zaten oda şaşırdı, neden çıktığına. Neyse ona da saygı duymak lazım teknik heyet kararına. Fakat bir şeyleri göz ardı etmeden. Mesela kalecimiz 3 net karşı karşıya top çıkardı, yakalanan pozisyonlar basit şekilde harcandı ve bana göre Recep Efe’nin elle attığı uzatma dakikalarında golle stadı bayram yerine çevirdik. Kısaca bunlarla avunur olduk ve bu 1 puan kazanç mı, 2 puan kayıp mı onları konuşmamız gerekir.

Maç sonu gerginlik ve rakibe saldırı ile de sahadaki sorunumuzu unutturma amacındayız. Ben bu tür maçlara çok şahit oldum. Belki bazıları yutar ama bize yemez kardeşim. Bizim kalan maçlarda gerekli puanları almamız için daha ekstra şeyler yapmamız gerek. Arkadaşlar öyle elli metreden depar atıp tünelde rakip oyuncuya yürümek bize daha önce bir şey kazandırmadı. Yine de bir şey kazandırmaz. Rakibe en iyi cevap sahada aldığın galibiyetle verilir hatırlatalım…