Geçtiğimiz hafta deplasmanda ligin ilk maçında uyumsuz ve etkisiz bir oyundan sonra kalesinde gördüğü 2 golle evine dönen temsilcimiz İnegölspor, Pazar günü evinde geçen sezondan aldığı bir ceza nedeniyle seyircisinden yoksun bir şekilde oynadığı sessiz maçta gol sesi çıkmayınca bu sezon ciddi bir kadro kurup zirveyi zorlamayı hedefleyen Sarıyer’le puanları paylaşarak ilk puanını evinde aldı.

Rakip Sarıyer yıllarca aynı gruplarda mücadele ettiğimiz geçmişinde Süper Lig ve 1.Lig tecrübesi olan boğazın incisi bir yerin takımı. Zaman zaman sıkıntılar yaşayan bazan iyi takımlar kurarak 1.Ligi zorlayan istikrarsız bir takım. Bu sezon çok ciddi paralar harcayarak zirveyi istiyor. İlk maçını 3 golle kazanmış İnegöl’e puan veya puanlar için geldi. Oyunun geneline baktığımızda mutlak galibiyet kovalayan İnegölspor’u bir hayli sıkıştıran, üstün bir oyuna rağmen girdiği birçok mutlak pozisyonu tecrübeli golcülerine rağmen gole çeviremeyince beraberliğe razı oldu. İnegölspor da bu maçta beraberliği ön planda tutan, temkinli bir oyun oynayınca rakip takım 1 puanı çok kolay aldı. Sarıyer takımı bu kadar pahalı transferlerine rağmen hedeflediği oyunu oynayamıyor. Başlarında tecrübeli ancak her sezon 2-3 takım değiştiren çok istikrarsız bir Teknik Direktör var. Geçtiğimiz sezon 3 takımdan kovuldu. Bakalım bu sezon burada ne kadar kalabilecek.

İnegölspor’a gelince teknik heyet maça kalede Bekir, geride İsmail-M.Emre-Batuhan Çakır-Orhan, ortada Uğur-Yusuf-İsmail, ileride Alpay-Hasan Alp-Batuhan Günaldı tertibiyle çıktığı maçın son yarım saatinde Alpay’ın yerine İbrahim Can, Uğur‘un yerine M.Mete, Batuhan Günaldın’ın yerine Bilal, İsmail’in yerine Mert’i oyuna aldı. Yapılan bu değişiklikler beraberliği korumaya yönelik değişikliklerdi. Nitekim bu değişiklikler işe yaradı. Maç boş tribünlere oynandığı için sahadaki oyuncuları motive edecek taraftarlar olmayınca bu durum deplasman takımı Sarıyer’in işine yaradı. Zaten kadrosu güçlü ve tecrübeli bu durumu fırsat bilip maçın tamamında ev sahibi temsilcimizin üzerine cesaretle geldiler. Çok baskı yaptılar. Çok pozisyon buldular. Ancak bu net pozisyonları gole çeviremeyince beraberliğe razı oldular. İnegölspor’da teknik heyetin kabus gibi geçen ve inanılmaz derecede uyumsuz ve etkisiz oynadığı Altınordu maçından gerekli dersleri çıkardığı ve geçen hafta oynayan ilk 11’de 3 değişiklik yaparak geçen hafta oynayan kadroya ciddi bir mesaj verdi. Bu değişiklikler bu beraberlikte önemli rol oynadı. Oyunun kısa bir bölümünde oyunda dengeyi sağlar gibi olduk. Ancak bunu golle süsleyemedik. Attığımız ve sayılmayan golde ise ofsayt olup olmadığına karar vermek zor. Var olsa çizgiyi çizer sonuç net ortaya çıkar. Ancak 2. Ligde VAR yok. Bizim maçı izlediğimiz noktalardan bu pozisyonu değerlendirmek imkansız. Kalede Bekir geçen hafta yediği hatalı gollerden gerekli dersleri aldığını gördük. Ancak bu maçta şansının da yanında olduğunu kabul etmek gerekiyor. Kaleci bir takımın yarısıdır. Bu doğru bir tecrübedir. Kaleci iyi olunca önündeki arkadaşlarına güven verir. Geri dörtlümüz uyum sorunu yaşıyor. Zira bu maçta da kalemizde yaşadığımız pozisyonlarda sorumlulukları çok fazla. Stoperlerde uyumsuzluk devam ediyor. Orta saha netleşmedi bu bölgede alternatifler çok var. Teknik heyet bu alternatifleri deneyerek ideal olanı bulacak. Uğur geçen sezon yaptığını yapmaya devam ediyor. Her aldığı topta geriye dönüyor ileriyi düşünmüyor takımımızın oyununu ağırlaştırıyor. Özellikle içerideki maçlarda bu daha belirgin görülüyor. Yusuf ile uyumları zaman alacak. Eskişehirspor’dan gelen İsmail Zehir ve Hasan Alp ileride faydalı olacak bir görüntü sergilediler. Umarız bu sezon kendilerini geliştirirler. İleride Alpay oynadığı 2 maçta da beklenen performansı gösteremedi. Sinan hocamız bu oyuncu üzerinde ısrarla duruyor. Mutlaka bir bildiği vardır. Butuhan Günaldı da Alpay gibi uyum süreci yaşıyor. Umarız bu süreci çabuk geçerler. Maçın son çeyreğinde oyuna alınan İbrahim Can-Bilal-M.Mete-Mert alternatif oyuncular. Özellikle İbrahim Can tecrübeli ve etkili bir oyuncu. İlerleyen maçlarda bu kadroda gerekli değişiklikleri göreceğiz.

Sonuç olarak İnegölspor, Altınordu yenilgisi sonrası evinde taraftarından yoksun sessiz maçta Altınordu maçından gerekli dersleri çıkarmaya çalışan bir mücadele ortaya koymaya çalıştı. Rakip takımın kadrosu güçlü ve tecrübeliydi. Tribünler boştu. Rakip takım evinde oynar gibi bir antrenman maçı havasında oynadı. Bu nedenle İnegölspor maçı kaybedebilirdi. Yakaladığı 2 pozisyonda biraz dikkatli olsa galipte gelebilirdi. Ancak güçlü rakibi karşısında maçın büyük bölümünde mahkum oynadı. Bu durum nedeniyle her iki takım da beraberliğe razı olunca 98 dakikalık maç berabere bitti. İnegölspor’umuz evinde aldığı bu ilk puanını önümüzdeki hafta çok sıkıntılı günler yaşayan tahtası kapalı olan Afyonspor ile deplasmanda oynayacağı maçta bu fırsatı değerlendirerek 3 puanla dönmelidir. Teknik heyetimiz Afyon’da görev yaptı. Afyon’dan aldığımız stoperler kadromuzda. Bunlar temsilcimizin avantajlarıdır. Teknik heyetimiz umarız bu avantajı iyi değerlendirir. İnegölspor’umuzun bu deplasman galibiyetle dönerek ardından evimizde oynayacağımız İskenderun ve Kepez maçlarında yükselişe geçmesini bekliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun Afyon deplasman başarısını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖLSPOR YOK”