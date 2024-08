2024-2025 Sezonuna yeni bir yönetim, Yeni teknik heyet ve yenilenmiş bir oyuncu kadrosuyla Afyon kampına giden ve orada kaldığı 10 gün zarfında 4 hazırlık maçı yapan temsilcimiz İnegölspor bu maçlardan ikisini kaybetti, ikisinde ise berabere kaldı.

Dönüşte kısa bir dinlenmeden sonra kendi tesislerinde çalışmalara devam etti. Bu sürede 2 hazırlık maçı oynayarak tesislerde ligin ilk maçına deplasmanda Türkiye’de örnek bir futbol okulu olan Altınordu ile oynayacağı maçı bekliyor.

Temsilcimizin oynadığı son 2 hazırlık maçından ilkini geçtiğimiz sezon 3.lige yeni çıkan Nilüfer Belediyesi maçını canlı Karacabey’de Karacabeyspor ile oynadığı son hazırlık maçını ise cep telefonumdan Sadettin kardeşimizin katkılarıyla izledim. Sadettin kardeşimize ve İnegöl’ün sesi ekibine buradan teşekkür ediyorum. Nilüfer Belediyesi maçına temsilcimiz kalede Bekir geride İsmail-Batuhan Çakır-M.Emre ortada Alican-Uğur-Yusuf ileride Batuhan Günal-Fatih-Ali Mert tertibiyle çıktığı maçın 2. yarısında Kaleci Egemen-Enes-Bilal-Özcan-A.Hakan-İbrahim can ve Alpay’ı oyuna alarak devam etti. Karşısındaki İsmail Güldüren yönetimindeki takım Bal ligi şampiyon kadrosundan iyilerini korurken çok kaliteli takviyelerde yapmış. Çok çekişmeli ve güzel bir mücadele oldu. Maçı Nilüfer belediyesi 2-1 kazanırken bunun çok keskin bir ölçü olamayacağını söyleyebiliriz. Santrafor olarak alınan Fatih Aktay’ın geçen sezondan kalma 3 maç cezası olduğu için teknik heyetimiz 2 yarıda bu mevkide A. Hakan'ı deneyerek arayışlara girdi. Nilüfer maçında her iki teknik heyet kadrodaki tüm oyunculara şans vererek rekor sayıda oyuncu denedi. Maçın geneline bakınca temsilcimizin alternatifli genç bir kadro kurduğunu gördük. Ancak bir takımı sil baştan yenilemek zor bir iştir. Hem maddi hem de psikolojik yönden yeni bir hava oluşturuyorsun. Bunun doğal sonucu olarak bir uyum sorunu yaşanır. Bu uyum süresini kısaltmak için sezonu erken açıp çok çalışıp fazla hazırlık maçı oynayıp varsa eskilerle yeni oyuncuları kaynaştırmak gerekiyor. İnegölspor'umuzda bu sürecin tamamlandığını söylemek zor. Çünkü geçen yılki kadrodan Kaleci Bekir-Geride Orhan ve ortada Uğur olmak üzere 3 eski oyuncuya 8 tane yeni oyuncu ekleyeceksiniz. Ancak İnegölspor'da geçtiğimiz sezonun 3 kaptanı bu yeni kadroda var. Üçü de tecrübeli ve yapıcı oyuncular. Teknik heyetimizin en büyük avantajı bu 3 tecrübeli oyuncudur. Uyum sürecine olumlu katkılar yapacaklarına inanıyoruz. Nilüfer maçının teknik açıdan en önemli dersi bu maçta rakibe çok fazla gol pozisyonu vermemiz oldu. Bu görüşümü maçın içerisinde ve maçtan sonra tribünde maçı birlikte izlediğimiz idari ve teknik menajerlerimiz Raşit ve Fahri kardeşlerimize de söyledim. Karacabey maçından önce teknik heyetimizin bu konuda gerekeni söylediğini düşünüyorum.

İkinci hazırlık maçını cumartesi günü cep telefonumdan dikkatle izledim. İzlerken de Nilüfer maçı eksikleri ve yanlışlarının devam edip etmediğine baktım. Karacabey’in kadrosunda İnegölspor’da oynamış ve İnegölspor'u iyi tanıyan oyuncular var. Karacabey sahası zemininin bozuk olduğu havanında sıcak ve rüzgarlı olması orta hakemin sık sık su molası vermesine sebep oldu. Bu maçın ilk yarısında İnegölspor'un Nilüfer maçına nazaran daha dikkatli oynamaya çalıştığını ancak maçın ikinci yarısında yapılan oyuncu değişiklikleriyle oyunu okumanın zorlaştığını gördük. Bu çok doğaldır, özellikle İnegölspor'da yeni oyuncu çokluğu forma kapma yarışını tetikledi. Takıma girmek için genelde şahsi hünerlerini göstermek isteyen yeni oyuncuların oyun disiplininden uzaklaştığını gördük. Bu maçı da 2-1 kaybettik. Ancak bu maç son hazırlık maçıydı. Yeni alınan oyuncular genelde aynı düzeyde oyuncular olduğu için forma rekabeti sürekli kızışacak bu rekabetten iyi sonuçlar çıkabilir. Geçmiş sezonlara nazaran kısır bir kadro yapısına sahip olan orta sahamız bu sezon zenginleştirilmiş. Alternatifi çok olan bir alan olmuş. Bu ümit verici bir durumdur. Orta sahası iyi olan takımlar ligi avantajlı götürür. Umarız bizim takımımız da öyle olur. Forvette Fatih’in 3 maç cezalı olması hiç hoş değil. Umarım bu ceza ona iyi bir ders olmuştur. İbrahim Can ve Özcan gibi tecrübeli ayaklar var. Özellikle İbrahim Can hem atar hem attırır. Uğur Utlu’nun bu kadroda faydalı olabilmesi için geriye ve yana oynamak yerine ileriye doğru oynamaya çalışmalı. Müdafaamızda İsmail ve Orhan hazır gibi duruyor. Ancak stoperlerin uyumu için zamana ihtiyaç var. Müdafaamıza biraz sabır göstereceğiz.

Sonuç olarak İnegölspor'umuz çok zor bir sezonun ardından çok zor ve endişe verici bir kongre sürecinden sonra yeni yönetimini buldu. Yeni yönetimde kısa sürede Sinan Yücer ve ekibiyle anlaşarak Hızla transfer sezonunu bence doğru atlattı. Yepyeni bir takım kurdu. Hazırlık döneminde yaptığı hazırlık maçlarında belki beklediği sonuçları alamadı ancak Lig maçlarının havası başka olur. Önümüzde uzun bir lig maratonu var. Mevcut borç yükünü fazla şişirmeden oluşturulan mütevazi kadromuzla şampiyonluk veya Play-off beklentisi öncelik olmadığı için bu sezon tribünlerin ve kısaca camianın çok sabırlı olması gerekiyor. Çünkü yeni ancak bir hayli tecrübeli olan yönetimin 3 yıllık bir proje ile göreve geldiklerini bu 3 yıl içerisinde öncelikle kucağında buldukları borç yükünü hızla azaltıp tehlikeli bölgeden uzak bir yerde sezonu tamamlamak, ardından da maddi gücünü arttırdıktan sonra özlediğimiz kadroları kurup 1.ligi zorlamak istiyorlar. Bu yolda yeni yönetimimize ve teknik heyetimize Başarılar diliyoruz. ”İnanmak başarmanın yarısıdır.” Birlikte inanırsak 1.lig neden olmasın. 1.ligi hak ettiğimizi yıllardır söylüyor ve yazıyorum. 1.Lig İnegölspor'umuza çok yakışır. Ancak merdivenleri sırayla ve yavaş yavaş tırmanarak bunu yapabiliriz. Ben 50 yıllık futbol tecrübemle ve 33 yıldır aralıksız İnegölspor'umuzu takip edip gazetemizdeki köşemde yazıp yorumlayan Futbolun içinden gelen biri olarak bu yönetime, yeni teknik heyetimize, oyuncu kardeşlerime ve de İkinci kuvvetimiz olan taraftarlarımıza güveniyorum, güvenmek istiyorum. Doğru işler, doğru hamleler, doğru sonuçları getirir. Haydi İnegöl’üm lig seni bekliyor. İlk maç ilk deplasman Altınordu puan veya puanlarla dön. Biz sabırlıyız, sizde istekli ve sabırlı oynayın. Bu duygu ve düşüncelerle cuma günü kutlayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu olsun. Ülkemizin kurucusu, kurtuluş savaşımızın Başkomutanı Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyor, ruhları şad, mekanları cennet olsun inşallah. İnegölspor'umuzun Altınordu maçı ve yeni sezon başarılarını yazmak dileğiyle. ”Başka İnegölspor yok."