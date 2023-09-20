İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün anayasayı yok saydığını söyleyen sağlık emekçileri İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün anayasayı yok saydığını belirten sağlık emekçileri, Anayasal Sendikal hak olan iş bırakma eylemleri nedeniyle cari ödemelerde ve maaşlarda kesintiye gidildiğini, bu hukuksuzluğun bir an evvel düzeltilmezse tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirdi. Sağlık çalışanları ve basın mensuplarının da katıldığı toplulukta Birlik ve Dayanışma Sendikası Marmara 1. Şube Başkanı Dr. Ahmet Taptuk Mehlepçi tüm sendikalar adına ortak basın açıklamasında bulundu.

Dr. Ahmet Taptuk Mehlepçi, “Şiddet sona ersin, yoksulluk sınırı altında bir ücrete mahkum olmayalım, hem bizim hem toplumun sağlığı korunsun diye 1 ay önce yine buradaydık.

Biz çözüm için çaba beklerken, yaşadığımız yetmezmiş gibi bu müdürlük binasındaki hukuk tanımaz bürokratların şiddetine maruz kaldık.Fiziki şiddet, sözel şiddet, şimdi de ekonomik şiddet.Sağlık çalışanları olarak 1-2 Ağustos da anayasal hakkımız olan iş bırakma eylemini gerçekleştirdik.Çünkü geçinemiyoruz. Açlık ve yoksulluk sınırı altında bir ücretle çalışıyoruz. Şiddetten bıktık, usandık. Vandalların silahla hastane basmasına, çalışanların bıçaklanmasına, dövülmesine,yaralanmasına, öldürülmesine alışmayacağız.

11 haftalık hamile bir hekimisaçından tutup, hastane koridorlarında sürükleyen zihniyete

şefkat gösteren bir bakanlıktan bıktık” dedi.

Dr. Ahmet Taptuk Mehlepçi, sağlık emekçileri olarak aldıkları ücretlerin yüzde 70’inin emekliliklerine yansımadığını söyledi.

Mehlepçi, “Aldığımız ücretlerin %70’i emekliliğe yansımıyor.Artan iş yükü,baskı ve mobbingler iletükenmişlik sendromu yaşıyoruz,arkadaşlarımız intihar ediyor.Uzun zamandır sahada aşılar, aile planlaması araçları eksikliğini yaşıyoruz.Bunları dile getirip, doğruyu söylediğimiz içinsoruşturmalarla karşılaşıyoruz.Bakanlık tarafından dava ediliyoruz" dedi.

“SİZLERİ ANAYASAYA UYMAYA DAVET EDİYORUZ”

Mehlepçi, “Sistemin çarpıklıklarının ve eksiklerinin sorumlusune hekimler ne hemşireler ne de diğer tüm sağlık çalışanlarıdır. Vatandaşın randevu bulamamasının sorumlusu da biz değiliz. 20 yıldır baskı ve değersizleştirme politikalarından bezdik.

1-2 Ağustos’ta iş bırakma eylemine gittikÇünkü Bu bizim anayasal hakkımız.Defalarca bu konuda dava kaybettiniz, kaybetmeye devam edeceksiniz. Sizi yasalara uymaya davet ediyoruz.” diyerek yetkililere seslendi.

Dr. Ahmet Taptuk Mehlepçi, 5258 Aile Hekimliği Kanunu’nun 3. Maddesi’nde cari giderlerde damga vergisi hariç hiç bir kesintiye gidilemez ibaresine rağmen

İl Sağlık Müdürlüğü’nün yasayı bilerek ve isteyerek ihlal ettiğini söyledi. Mehlepçi, “İl Sağlık Müdürlüğü cari ödemelerde kesintiye gitmiştir. Bununla yetinmemiş maaşlarımızda kesinti yapmıştır. Daha önce de başka illerde benzeri şekilde bu hukuksuz yola tevessül edilmiş, mahkeme kapılarından geri dönülmüştür. Bu konuda yüzlerce dava kaybetmelerine rağmen idarenin bu hukuksuz tutumu devleti de mahkeme ve avukatlık masrafları açısından zarara uğratmış ve uğratmaya devam edecektir.” diye konuştu.

Dr. Ahmet TaptukMehlepçi, yaptığı ortak açıklamada, kesintiye uğrayan ödemelerin 15 gün içinde yapılmadığı taktirde tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Mehlepçi, “İdare bu hukuksuz yollara tenezzül etmekten vazgeçmez ve öncelikle tamamen gayri hukuki bir şekilde yapılan bu kesintiler 15 gün içinde geri ödenmez ise sıralı olarak amirinden memuruna kimin sorumluluğu var ise kendileri hakkında kanun dışı işlem yapmaktan ve devleti bile isteye zarara uğratmaktan suç duyurusunda bulunacağız.Burada tüm sorumluları uyarıyoruz. Şiddetten bunalmış sağlık çalışanlarına bir de ekonomik şiddet uygulamayın.” dedi.