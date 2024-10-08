Geçtiğimiz hafta evinde ilk galibiyetini alan temsilcimiz İnegölspor,

sezonun ilk haftalarında fikstür avantajı ile gittiği Isparta deplasmanında bu sezona çok kötü başlayan ve 5 maçta sadece 2 puan toplayabilen bunun sonucunda da teknik heyet değişikliğine giderek takımın başına Koray Palaz’ı getirerek çıkış arayan Ispartaspor’a karşı maçın başından sonuna kadar inanılmaz derecede etkisiz, uyumsuz ve bireysel hatalarla dolu bir oyunun doğal sonucu olarak maalesef yenilerek sıfır puanla evine eli boş döndü. İnegölspor’umuz Isparta’da oynadığı bu etkisiz, anlamsız, yardımlaşmadan uzak, kişisel hatalarla dolu oyunu nedeniyle bu oyunundan UTANMALIDIR. 3 puan beklenen bu maçtan sıfır puanla dönünce 8 puanla fikstürde 10 sırada kaldı.

Rakip Ispartaspor sezona hazırlıksız başlayıp, transfer sezonunu da verimsiz geçirince lige kötü başladı ve ilk 5 haftada sadece 2 beraberlik alarak düşme potasına oturunca çareyi teknik heyet değişikliğinde aradı ve takımın başına Koray Palaz’ı getirerek çıkış aradığı bu ilk maçında evinde ağırladığı İnegölspor’u hiç beklemediği kadar kolay yendi. İnegölspor maça etkisiz başlayıp maçın sonuna kadar etkisiz bir oyun sergileyince buna bir de İnegölspor’un kişisel hatalarından 2 gol bulunca bu skorun üzerine yatarak oyunu yavaşlatarak rakibini üzerine çekerek bulduğu boşluklardan çok etkili kontra toplar bularak farkı da arttırabilirdi. Ispartaspor aldığı bu ilk ve altın değerindeki 3 puanla adeta bayram havası estirdi. İnegölspor maçı ile bir çıkış yakaladıklarını düşünerek İnegölspor’u dostça ağırlayıp eli boş uğurladılar.

İnegölspor’a gelince teknik heyet maça geçtiğimiz haftanın galibi 11’den sakat olan Özcan’ın yerine cezası biten Yusuf’u alarak kalede Bekir, geride Sadık Arda-Batuhan Çakır-M.Emre-Orhan, ortada M.Mete-Yusuf-İsmail Zehir, ileride Batuhan Günaldı-Fatih-İbrahim Can tertibiyle çıktığı maçın 2.yarısında Batuhan Çakır’ın yerine Recep Efe, Batuhan Günaldı’nın yerine Bilal, M.Mete’nin yerine Alican, İsmail Zehir’in yerine Hasan Alp ve Orhan’ın yerine Ali Mert’i oyuna aldı. Bu değişiklikler takımımızı ateşlemeye, beklediğimiz golleri getirmeye yetmedi. İlk yarıdaki kötü oyun aynı nakarat devam etti. Maça etkisiz ve bu maçı kolay kazanırım düşüncesi ile başlayan temsilcimiz üst üste kişisel hatalardan rakibine öyle pozisyonlar verdi ki hataların bu derece bariz olması çok şaşırtıcıydı. Nitekim bu hatalardan rakip takım forvetleri ancak 19 dakikada yararlanarak golü buldu. Temsilcimiz bu gole karşılık vermesi beklenirken hiçbir tepki vermeyince devre biterken inanılmaz bir müdafaa hatasından ikinci golü kalemizde gördük. Bu golle devre arasına kalesinde gördüğü 2 golle giren temsilcimizin teknik heyet tarafından çok ciddi bir şekilde uyarılarak 2.yarıya çıkacağını bekleyenler evet 3 tane kilit noktada değişiklikleri gördü. Stoper Batuhan Çakır-Batuhan Günaldı ve geçtiğimiz haftanın golcüsü Mustafa Mete’yi oyundan alıp yerlerine Recep Efe-Alican ve Bilal’i oyuna aldı. Bu değişiklikler ilk yarıda Isparta’ya teslim ettiğimiz orta sahayı geri getirmediği gibi umut bağladığımız tecrübeli isimler adeta yerlerde sürününce bize bir umut ışığı yakacak olan gol maç biterken uzatmalarda gelince atı alan Üsküdar’ı geçti. Kaptanımız kaleci Bekir maça iyi konsantre olamadı. Yediği gollerde müdafaamız ile uyumsuz kaldı. Çok üzücü bir ikinci gol yedi. Bu golde altı pasta çalımı yiyen müdafaa adamımızda çok hatalıydı. Geride Sadık Arda etkili bir sağ bek oynamak istiyorsa sağdan gidince orta yapmasını mutlaka öğrenmesi gerekiyor. Stoperlerimiz için sezon başından bu yana gerek spor programlarımda gerekse gazetedeki köşemde yumuşak bir şekilde stoperlerimizin geçtiğimiz sezon Afyon’da yan yana birlikte oynamalarına rağmen İnegölspor’da beklediğimiz uyumu sağlayamadıklarını sürekli yazdım ve eleştirdim. Bu maçta görüşlerimde ne kadar haklı olduğum açıkça görüldü. Teknik heyetimizin bu iki stoperimizle bundan sonraki maçlar için daha yakından ilgilenmelidir. Orta sahamızda cezalı Yusuf yerine geçince oynadığı dağınık ve etkisiz oyunla geçmişinde bu bölgede nasıl oynadığını gözden geçirmek lazım. Yanında oynayan geçtiğimiz haftanın en etkili oyuncusu İsmail Zehir ve Mustafa Mete ile uyumlu ve ileriye dönük bir oyun ortaya koyamadı. Bir orta saha bu kadar yan pas ve geri pası yapıyorsa sahadan puanla çıkması mucizelere kalır. 50 yıldır futbolun içindeyim şu yan pas ve geri paslara asla ve asla alışamadım. Bunları kabul etmiyorum. Geçtiğimiz sezon ve bu sezon başında Uğur Utlu geri pası ve yan paslarla özellikle iç saha maçlarında hücum futbolu oynamamıza taş koyuyordu. Bu sakatlığı döneminde ileriye dönük hücum futboluna yöneliriz diye bir umudum vardı. Bu maçta onu da kaybettim. Orta sahada yapılan bu geri pas ve yan paslar hücum etkinliğini zaafa uğratır. Kazanmak için özellikle evinde hücum ağırlıklı varyasyonlarla hazırlanacaksın. Forvetlere daha yakın ve forvetlerin istediği pasları ve ortaları en kısa zamanda yapacaksın. Bu maçta takımımızda görevini layıkıyla yapan oyuncumuz yoktu. Isparta’yı böyle yakalamışken 3 puanla dönebilirdik ancak böyle bir oyunla değil. Kadro yapımız bu kadar diyemiyorum çünkü kadromuzda kaleci Bekir-Orhan-İbrahim can-Fatih gibi tecrübeli ayaklar var. Umarım bu tecrübeli oyuncularımız bu maçtaki kötü oyundan sonra takımdaki kardeşleriyle oturup bu etkisiz ve kötü oyunlara son veririler.

Sonuç olarak İnegölspor’umuz çok sıkıntılı anında yakaladığı Isparta’yı maalesef oynadığı etkisiz, kötü ve kişisel hatalarla dolu oyunu nedeniyle elinden kaçırdı. Galibiyeti bıraktık beraberliği bile kurtaramadı. İnegölspor’umuz Isparta’da oynadığı bu kötü futboldan utanmalıdır. İlk haftalardaki fikstür avantajını iyi kullanamadı. Önümüzdeki hafta evimizde ağırlayacağı Kırklarelispor’u yenmek için Isparta maçını bir iki defa yeniden seyredip teknik heyetimizin yapacağı eleştiri ve değerlendirmeleri masaya yatırıp hafta içerisinde çok daha iyi çalışarak ve tekrar ederek hazırlanmalı. Evimizdeki bu maçta aynı puanda olduğumuz averajla 9 sırada olan Kırklareli’ni yenerek fikstürün zorlaşacağı önümüzdeki haftalarda stresten uzak bir ortamda maçlara devam etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle İnegöl sporumuzun Kırklareli maçı başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”.