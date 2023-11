Üst üste 3 maç kazanan temsilcimiz İnegölspor, Pazar günü deprem nedeniyle maçlarını Osmaniye’de oynayan İskenderunspor’a konuk olduğu maçta maalesef beklenen puan veya puanlar yerine kalesinde gördüğü 3 golle evine eli boş dönerek SOS verdi.

Son üç maçını kazanarak büyük bir moral ve motivasyon depolayan İnegölspor çok umutlu gittiği ve camianın puan veya puanlar beklediği maçta sezon başında oynadığı etkisiz ve kişisel hatalarla dolu, hatlar arasında hiçbir koordinasyonu olmayan bir maç oynayarak kalesinde gördüğü kişisel hatalarla dolu 3 golle taraftarlarını bir kez daha üzdü. İnegölspor bu maça 14 puanla rakibi İskenderun 13 puanla çıkarken maç tarafsız sahada oynandı. Bu nedenle deplasman sıkıntısı da ortada yoktu. Buna rağmen maça etkisiz ve uyumsuz başlayan temsilcimiz oyuna ağırlığını bir türlü koyamadı. İlk yarının son dakikasında gelen gole kadar oynadığı etkisiz ve hatalarla dolu maçta gol her an geliyorum dedi ve geldi. Bu etkisiz ve hatalı oyun, hatalı paslar, kaybedilen ikili mücadeleler 2.yarıya da damgasını vurdu ve kalemizde patlayan goller sonucunda deplasmanda bir kez daha evine boynu bükük dönmek zorunda kaldı. Bu beklenmeyen mağlubiyetle rakibi ile fikstürde yer değiştirerek 10. sıraya düştü.

Rakip İskenderunspor lige iddialı başladı. Ancak deprem nedeniyle maçlarını tarafsız sahalarda oynamak zorunda kaldığı için iç saha maçlarını önce İstanbul’da oynarken bu haftadan itibaren Osmaniye’de oynamaya başladı. İnegölspor maçına 13 puanla 9. sırada çıktı. Çok iyi oynamamasına rağmen İnegölsporlu oyuncuların kişisel hatalarından buldukları 3 golle ummadıkları kadar kolay bir maç kazanarak, İnegölspor’la yer değiştirdiler. Maçı kazanırken birkaç etkili oyuncusu maça ve maçın skoruna damga vurdu. Bir hafta önce Fethiyespor’dan 4 gol yiyen takım bu maçta elini kolunu sallaya sallaya İnegölspor’a tam 3 gol atması teknik heyetimizi ve oyuncularımızı bu hafta bir hayli düşündürmeli.

İnegölspor’a gelince teknik heyet maça kalede Bekir, geride Yusuf-Mete-Ferhat-Orhan, ortada Furkan- Uğur Utlu-Erkan Arda, ileride Cengiz-Uğur Mustafa-Serhat tertibiyle çıktığı maçın ilk yarım saatinde sakatlanarak oyunu terk eden Mete’nin yerine Kadir, 2.yarıda Erkan Arda’ın yerine M.Samet, Yusuf Talum’un yerine Y.Kocatürk, Furkan’ın yerine N.Korkmaz’ı oyuna aldı. Bu değişiklikler takımımızı ateşlemeye, toparlamaya yetmedi. Aksine daha geriye götürdü. Oyuna iyi başlayamayan temsilcimiz dakikalar ilerledikçe ikili mücadelelerde, etkisiz paslarda, yardımlaşmada, saha kontrolünde sos vermeye başladı. Gol geliyorum dedi ve gecikmeli olarak ilk yarının son dakikasında geldi. Devreye 1-0 yenik giren temsilcimiz devre arasında gerekli ikazları ve önlemleri almak yerine 2. yarıya aynı nakarat başladı. Bunun faturası da hemen çıktı. İkinci gol geldi. Cengiz’le bir gol bulmamıza rağmen uzatmada gelen 3’ncü gol. Umutlarımızı aldı götürdü. Kalede Bekir kalesinde dik durarak takımını ateşleyemiyor. Yediği gollerin çoğu hatalarla dolu. Müdafaamızda Mete’nin sakatlanması büyük şanssızlık, ancak yerine giren ve çok büyük umutlarla transfer edilen Kadir maalesef beklenen performanstan tamamen uzak oynuyor. 2.Ligde benden asla stoper olmaz diyor. Müdafaamız bu maçta inanılmaz hatalar yaptı. Orta sahamızda Furkan kötü olunca büsbütün dağılıyoruz. Bu maçta da öyle oldu. Uğur Utlu aynı nakarat bir ileri bu maçta 3 geri oynadı. Yani maçın sonucuna uygun oynadı. Erkan Arda didindi ancak gücü yetmedi. Yerine giren M.Samet şaşırtmaya devam ediyor. Oynadığı etkisiz ve hatalı oyunla her gün geriyi gidiyor. Forvette Cengiz tek başına çabalıyor. Uğur Mustafa sahada gezinirken Okan’ın yerine şans bulan Serhat Baştan maçı sahanın içerisinden seyretmekle yetindi. Temsilcimiz böyle bir performansla oynayınca üzerimizdeki DEPLASMAN FOBİSİNİ üzerimizden atmamız çok zor olur. Temsilcimizin performansı lider birkaç oyuncu üzerine kurulmadı. Eğer kazanmak ve ilerlemek istiyorsa takım oyunu oynamalıdır. Sahanın her yerinde etkili mücadele ederek özellikle ikili mücadeleleri kazanmalı, pas yüzdelerini arttırmalı, hatlar arasındaki kopukluğu geri pas ve yan paslarla geçiştirmeden üst düzeyde yardımlaşmalı, orta alan ve müdafaamızda kişisel hataları asgariye indirmelidir. Bunun özeti de birbirine sıkı sıkıya sarılarak kenetlenmeli ve sahanın her yerinde yardımlaşmaya karar verip bunu sahaya yansıtmalıdır. Top rakipte birkaç saniyeden fazla kalmamalı. Mücadele isteği, mücadele azmi ve mücadele hırsı ön plana çıkmalı. Ancak bu sahada gezinerek olmaz.

Sonuç olarak son 3 maçını kazanıp 9 puan alan temsilcimiz İnegölspor’a bu tarafsız sahada oynanan ve bizim altımızdaki takımdan alınan 3 gollü mağlubiyet hiç ama hiç yakışmadı. Bu maçtan puan veya puanlar bekliyorduk olmadı. Alınan bu beklenmeyen mağlubiyetten çok oynanan etkisiz ve kişisel hatalarla dolu oyun düşündürücüdür. Bu maçtan sonra temsilcimiz bu deplasman fobisinden en kısa sürede kurtulmalıdır. Bunu yapacak olan teknik heyetimiz ve oyuncu kardeşlerimizdir. 3 maç kazandıktan sonra bu mağlubiyete hepimiz üzüldük. Ancak bu maç geride kaldı. Bu maçtan gerekli dersleri alarak, bu hafta evimizde grubumuzun 4 puanla sonuncusu Uşakspor’u konuk edecek temsilcimize bu duygu ve düşüncelerle başarılar diliyor. İnegöl sporumuzun başarılarını yazmak dileğiyle. “BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”