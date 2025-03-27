Süper Amatör: Orhaniyespor geçen sene olduğu gibi bu yıl da play- off’a kaldı. Tevfik Başkan ve ekibini, Güray Hocam ve ekibini ve asıl övgüyü hak eden futbolcu kardeşlerimi tebrik ederim. İki yıl üst üste play – off oynamak güzel bir başarıdır. Güray Hocam da iki farklı takımı play – off’a taşıyan ender İnegöllü antrenörlerinden biri oldu. Bu başarıyı daha önce yaşayan var mı bilmiyorum. Kurtuluşspor’un teknik sorumlusu Murat Ulu’nun Süper Amatör Ligindeki ilk yılında başarıya ulaşmak üzere. Play – off’larda iki İnegöl takımının olması bize ayrı bir heyecan verecektir.

A Grubu: Anadolu FK bu hafta Yenişehir Belediyespor ile deplasmanda karşılaştı. Üç puanı daha çok isteyen temsilcimiz maçı 4-1 kazanarak son haftaya avantajlı girdi. Anadolu FK son maçında İnegöl’de lig ikincisi Yavuz Selim Gençler Birliği ile karşılaşacak. Şükraniyespor ligden düşen Tirilyespor’u rahat yeneceği için temsilcimiz Anadolu FK’nın da mutlak kazanması gerekiyor.

B Grubu: Kurtuluşspor bu hafta 3-0 hükmen kazandı. Lig ikincisi Arabayatağıspor’un da kazanmasıyla iş son haftaya kaldı. Kurtuluşspor deplasmanda ligde kalması için mutlak galip gelmesi gereken Nilüfer Altınşehirspor ile karşılaşacak. Kurtuluşspor berabere kalırsa play – off için Arabayatağıspor ile baraj maçı oynayacak.

C Grubu: Orhaniyespor evinde play – off’u garantileyen Gemlikspor’u misafir edip sahadan 3-0 yenik ayrıldı. Bu karşılaşma temsilcimiz için play – off’un adına kötü bir prova oldu. Ligde kalmayı garantileyip rahatlayan Alanyurt Gençlik, Bursa 1326 FK ile İnegöl’de 4-0 kaybetti. Orhaniyespor bu hafta 3-0 hükmen kazanacak. Ligde kalma başarısını gösteren Alanyurt Gençlik ise son maçında Bursa’da Zaferspor ile karşılaşacak.

Bizim Kızlar: Temsilcimiz bu hafta Cumartesi günü Kurtuluş Sahasında Orhangazi Gençler Birliği ile karşılaştı. Baştan sona kadar çok etkili olan kızlarımız sahadan 12-0 galip ayrıldı. Bu galibiyetle ‘Bizim Kızlar’ grup şampiyonu oldu. Tebrikler Kızlar…