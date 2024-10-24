Süper Amatör Ligi:

A Grubu: İnegöl’ den sadece Anadolu FK yer aldığı grupta temsilcimiz ilk maçını İnegöl’ de bu sezon çok iddialı olan Kestel Belediyespor ile oynadı. Süper amatör kümesindeki ilk maçında 80 dakika iyi dayanan, iyi mücadele eden Anadolu FK sahadan 2 – 0 yenik ayrıldı. Anadolu FK süper amatör kümesindeki ilk deplasman maçında Bağlarbaşıspor’a konuk olacak.

B Grubu: Kurtuluşspor ilk maçında deplasmanda Nilüfer Kızılcıklıspor ile başladı. Sarı – Kırmızılı ekip daha üstün olduğu maçta rakibini 1 – 0 yenerek lige 3 puan ile başlamış oldu. Akhisar Demirspor evinde bu ligin tecrübelilerinden olan Burgazspor’a 2 – 0 kaybetti. Ligin ikinci haftasında Kurtuluşspor kendi sahasında K.Yeşildağspor ile üç puan mücadelesine çıkarken Akhisar Demirspor, Bursa’da Arabayatağıspor’a karşı zorlu bir mücadeleye girecek.

C Grubu: Orhaniyespor, Bursa’ da Balatspor’u 3 – 0 yenerek lige iyi bir giriş yapmış oldu. Alanyurt Gençlik ilk hafta BAY geçti. 50.yılını kutlayan Orhaniyespor bu hafta Mesudiye Sahasında renktaşı Zaferspor ile karşılaşacak. İlk haftayı BAY geçen Alanyurt Gençlik ilk maçta deplasmanda BAL’dan geçen sene düşen Görükle İpekspor’a karşı oynayacak.

1. KÜMEDE SADECE GENÇLERGÜCÜ KAZANDI

1.Küme:

1.Grup: Yenicespor, ikinci maçında Panayır Güneşspor’a konuk oldu. Temsilcimiz müsabakayı 6 – 0 kaybetti. İlk iki maçta gol atamayan Yenicespor üçüncü maçında evinde Şirinevlerspor’u misafir edecek.

2. Grup: İlk hafta evinde yenilen Mobilyaspor bu hafta da Elmasbahçelerspor’a 3 – 2 kaybetti. Mobilyaspor ligin üçüncü haftasında lig sonuncusu Çırpangücü ile karşı karşıya gelecek.

3.Grup: Gençlerle mücadele eden asırlık çınar Doğanspor İnegöl’de kendisi gibi 100 yıllık bir kulüp olan Karacabey Gençler Birliği ile karşı karşıya geldi. Maçı konuk takım 1 – 0 kazanarak yoluna devam etti. Doğanspor bu hafta deplasmanda Altınayakspor’a karşı puan savaşı verecek.

4.Grup: İlçemizin yeni kulüplerinden olan Cerrahspor, Bursa’da Ahıskaspor’u 2 – 0 yenip lige galibiyetle başlamış oldu. Süper kümeye çıkma hedefindeki Cerrahspor, İnegöl’de bu sezon iyi bir takım kuran Livanespor’a 1 – 0 kaybetti. Yeşil – Beyazlılar 1922 Mütakerespor ile Burgaz’da karşılaşacak.

5.Grup: Geçen sene küme düşen Gençlergücü ilk maçında Keles Gençlik ile karşılaştı. Sahadan 1 – 0 yenik ayrılan Gençlergücü bu hafta İnegöl’de Vatanspor’u 2 – 0 yenip ilk üç puanına ulaştı. Gençler bu hafta deplasmanda henüz puan alamayan Hürriyetspor ile oynayacak.

Anılarla Futbol:

İnegölgücü takımı, Marmaragücü ile önemli bir maç oynamaktadır. İnegölgücü 2 – 0 yenik durumundadır. Karşılaşmada İnegölgücü‘nün sol beki genç oyuncu Melih ilk defa ilk 11‘de yer alıp bir hayli kötü bir performans ortaya koymuş ve yenilen iki golde de önemli hatalar yapmıştır. Genç Melih hata yaptıkça kulübenin arkasında duran 3 – 4 idareci hep söylenip duruyorlarmış. Kulübedeki Mahmut Hoca da bu duruma çok bozuluyormuş. Genç Melih ceza sahasında rakibini düşürünce rakip Marmaragücü penaltı kazanır ve karşılaşma 3 – 0 olur. İdareciler dozu iyice artırıp bu sefer antrenör Mahmut Hocaya laf atarlar.

-Hocam ya, Melih‘in yerine başka oyuncu yok muydu?

Mahmut Hoca şöyle bir kulübeye bakar, kulübede genç takımdan yedek kaleciyi işaret eder ve şöyle der:

-Kulübede Roberto Carlos var da biz mi oynatmıyoruz.