Geçtiğimiz hafta deplasmanda lider Iğdırspor’a yenilerek deplasman fobisine devam eden temsilcimiz İnegölspor, Pazar günü evinde ağırladığı grubumuzda 36 puanla 8 sıradaki Türkiye’de takip ettiği transfer politikası ve kurduğu genç ve kaliteli kadrolarıyla örnek bir kulüp haline gelen Somaspor’u seyir zevki veren heyecanı bol maçta M.Samet Karakoç’un ceza sahası dışından attığı mükemmel şutla maçın tek golünü atarak kazandı.

Gerçekten oynanan açık futbol, pas yüzdeleri, presler ve çabuk geriye dönüşlerle maçın seyir zevkini arttıran faktörlerdi. Bu maçta ilk 11’de sahaya çıkan Ömer ve oyunun son yarım saatinde oyuna alınan yeni transfer Nadir gelecek için umut verdi. Nadir tecrübeli ve ayağı iyi olan, fizik yapısı santrafor mevkii için olumlu sinyaller verdi. Bundan sonra daha fazla şans alarak faydalı olacağını düşünüyorum. Umarım bu kadar tecrübe ile beni yanıltmaz. Temsilcimiz bu zor maçtan aldığı 3 puanla play-off sınırına 6 puan kadar yaklaştı.

Rakip Somaspor takımı BAL liginden başlayarak Türkiye’de doğru bir transfer politikası izleyerek diğer bölgeleri doğru kişilerle yani futbolu iyi bilen, Soma takımını seven ve simsarlık yapmayan izleyicilerle Türkiye’yi tarayarak yetenekli ve futbola aç istikbal vadeden gençleri bularak transfer eden ve BAL liginden sıra ile bu gençlerle önce 3. Lig ve daha sonra 2. Lige çıkan ve şimdi de oynadığı pozitif futbol ile 2. Ligi sallayan örnek bir takım. İnegöl’e önce iyi ve atak bir futbol oynayarak puan veya puanlar almak için geldi. Maçın ilk 15 dakikasında 3 tane mutlak gol kaçıran ardından bu kadar net pozisyonları gole çeviremeyince M.Samet Karakoç’un ceza sahası üzerinden attığı golle geriye düştü. Bu golü 2. yarıda inanılmaz derecede kurduğu baskı ve girdiği pozisyonlardan çok kaliteli gençlerine rağmen tecrübesizliği nedeniyle aradıkları gol veya golleri bulamadı. Oyunu hiç çirkinleştirmedi. 90 dakika kazanmak için oynadı. 7-8 tane çok kaliteli genç oyuncusu var. Hele bir tanesi var ki orta sahada basmadık yer bırakmayan ve inanılmaz şahane bir performans gösteren 14 numaralı Kamil Fidan adlı oyuncuları vardı. Doğrusu bu sezon İnegöl’de izlediğim en etkili ve kaliteli orta saha oyuncusuydu. İstanbul Fatih’te doğmuş. 29.12.2002 yani 2003 doğumlu, Seyrantepe, Mecidiyeköy,Hendek ve buradan Soma’ya gelmiş. Abartmış olmayım ama birçok 1.Lig takımlarımızda böyle bir orta saha oyuncuları yok. Soma yönetimini ve teknik heyetini ve bunlara destek veren Somalıları tebrik ediyorum. Darısı bizim başımıza diyorum.

İnegölspor’a gelince Teknik heyet maça kalede Bekir, geride Yusuf Talum-Kadir-Mete-Orhan, ortada Eren Emre-Uğur –M.Samet, ileride Ömer-Berkay-Serhat tertibiyle çıktığı maçın 2.yarısında Berkay’ın yerine Nadir, Yusuf’un yerine Furkan, Eren Emre’nin yerine Yusuf Kocatürk, Ömer’in yerine Emirhan oyuna alındı. Bu değişiklikler2.yarıda skoru korumada etkili oldu. Özellikle geride Yusuf Kocatürk ve ileride Nadir rakiplerini bir hayli zorladılar. Kalede Bekir görevini iyi yaptı. Bu maçta saçma sapan çıkışlarını yapmadı. Müdafaamız çok çok zorlandı. Ancak tecrübeleri ve rakip forvetlerin tecrübesizliği kalemizde gol getirmedi. Orta sahamız çalışkandı. Rakiplerinin orta sahadaki ağırlığına boyun eğmediler. İleride Ömer her gün daha iyiye gidiyor. Genç Berkay o güzelim fiziğine rağmen ve alt yapılarda aldığı iyi eğitimlerle maalesef banko şans bulmasına rağmen iyi bir başlangıç yapamadı. Babası Fatih Tekke’ye futbolu benzemiyor. Ancak üzerinde durmaya değer ileride gelişebilir. Solda Serhat sakatlıklar ve cezalar nedeniyle yakaladığı forma şansını bu sefer oynaya aynaya iyi kullanmaya başladı. Bazen gol noktalarında saç baş yolduruyor. Ancak ileride iyi şeyler de yapıyor. Tecrübesini konuşturuyor. Oyuna sonradan alınan tecrübeli golcü Nadir ve sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Furkan faydalı işler yaptılar. Bu iki oyuncu ilk 11 çıktıklarında çok daha iyi şeyler yapacaklarına inanıyorum. Çünkü Nadir iyi asistler yapıyor. Furkan bunları sever. Menemen maçında izlemeye devam edeceğiz.

Sonuç olarak İnegölspor, Iğdır mağlubiyeti ardından evinde Soma’yı zor bir maçtan sonra yenerek 3 altın puan aldı. Bu galibiyetle play-off sınırındaki Menemen ile puan farkı 6’ya düştü. Önümüzdeki hafta Menemen deplasmanı var. 6 puanlık bir maç. Yen Menemen’i 6 puan kazan. Kazanırsan hem play-off’a biraz daha yaklaşacak hem de kabus gibi üzerimize çöken Deplasman Fobisini yeneceksin. Soma maçını kazanan yönetim, teknik heyet ve oyuncularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Evinde oynadığın oyunu deplasmanlarda da yapabilirsiniz. Bu takviyeli kadro ile yapabilirsiniz. Yeter ki buna inanın. Unutmayın, bu yönetimin size yaptığı fedakarlıklar ortada. Artık bu saatten sonra bu cefakar ve fedakar yönetime bir play-off borçlusunuz. Menemen’de biraz daha güvenli biraz daha temkinli ve gol noktalarında biraz daha becerili olup 3 puanla dönebilirsiniz. Beraberlik işe yaramaz. Bu nedenle kazanmanız gerekiyor. Play-off’u yakalamak istiyorsanız, bunu unutmamalısınız. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun Menemen deplasmanında başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”