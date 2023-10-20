Süper Amatör Ligi:

A Grubu: K.Güvenspor, İnegöl’de ligin yeni takımı Kumyakaspor ile karşılaştı. 2 – 1 galibiyetle temsilcimiz geçen sene olduğu gibi lige 3 puanla başlamış oldu. Akhisar Demirspor, Bursa’da Hamitlerspor ile karşı karşıya geldi. Karşılıklı birer golle maç 1 – 1 berabere bitti. Güray Şengün’ün çalıştırdığı Osmaniyespor ilk maçta deplasmanda Orhangazi Çakırlıspor ile 0 – 0 berabere kaldı. Lige üç puanla başlayan K.Güvenspor deplasmanda lider Yenişehir Belediyespor ile zorlu bir sınava çıkacak. Siyah – Beyazlı ekip Akhisar Demirspor, İnegöl’ de ilk hafta puanla tanışamayan Orhanelispor’u konuk edecek. Osmaniyespor evinde Hamitlerspor’a karşı ilk galibiyetini almaya çalışacak.

B Grubu: Bu sezon çok ses getiren bir kadro kuran ve ilk başta sadece play – off’u düşünen Alanyurt Gençlik ilk maçında sahasında bu ligin yeni takımı Nilüfer Kızılcıklıspor’u 7 – 1 yenerek lige müthiş bir başlangıç yapmış oldu. Süper amatör kümenin en kıdemli kulübü Kurtuluşspor, Mobilya Kurtuluşspor adıyla ilk hafta BAY geçti. Liderlik koltuğuna ilk hafta oturan Aydın Ungan’ın öğrencileri grupta en güçlü rakip olarak gözüken Fethiye İdman Yurdu ile Bursa’da karşılaşacak. Mobilya Kurtuluşspor 50. yılındaki ilk resmi maçında Orhangazi’de köklü kulüp Gençlerbirliği ile puan mücadelesine çıkacak.

C Grubu: 50. yılındaki ilk maçında Orhaniyespor derbi maçında Gençlergücü’nü farklı yendi. Sanki 50. yılını haykırarak müsabakayı 5 – 0 yenen Orhaniyespor böylece liderlik koltuğuna oturmuş oldu. Mobilyaspor sahaya çıkmadığı için sahadan 3 – 0 yenik ayrılmış oldu. Orhaniyespor bu hafta yine İnegöl’ de Fatihgücü’ne karşı oynayacak. Gençlergücü, Bursa’da Bursa 1326 Futbol Kulübü ile karşılaşmış olacak.

1.Küme:

3.Grup: Ligin ikinci haftasında lider Anadolu FK bu sezon İnegöl’deki ilk maçında Yenişehir Yolörenspor ile karşılaştı. Temsilcimiz son dakikalarda bulduğu golle maçı 2 – 1 kazanıp liderliğe devam etti. Cerrahspor ilk deplasman maçında Değirmentepespor’a konuk olup sahadan 1 – 0 yenik ayrılıp ilk mağlubiyetini aldı. Ligin üçüncü haftasında Anadolu FK - Cerrahspor derbi maçına sahne olacak.

4. Grup: Yenicespor bu hafta 3 – 0 hükmen kazandı. Zira Cumalıkızıkspor ligden çekilmişti. Diğer temsilcimiz Gençlergücü, Balkanspor ile girdiği puan mücadelesinden 2 – 0 galip ayrıldı. Liderliği alan Yenicespor aynı puandaki Barbarosspor ile deplasmanda karşılaşacak. Gençlergücü, İnegöl’de Yavuzselim Gençlerbirliği ile karşılaşacak.