Geçtiğimiz cumartesi günü Denizli deplasmanından beklenmeyen sürpriz bir yenilgiyle dönen temsilcimiz İnegölspor, Çarşamba günü evinde konuk ettiği Sarıyer’i son dakikada Ferhat’ın attığı golle 3 puana ulaşarak çok önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.

Hafta arası maçı olduğu için tribünlerin seyrek olduğu maça istekli ve mutlak kazanma azmiyle başlayan temsilcimiz aradığı golü günün en etkili oyuncusu Cengiz’in attığı golle bulan temsilcimiz, maalesef bu golün hemen ardından 3 dakika sonra yine bir müdafaa hatası ile akıl almaz gülünç bir gol yedi. Bu golden sonra bir süre bocalayan temsilcimiz kendini toparlayarak Cengiz’le rakip müdafaayı zorlamaya devam etti. Maçın ikinci yarısında her iki takımda mutlak kazanmak için açık bir futbolu tercih edince ortaya zevkli ve heyecanlı bir oyun çıktı. Karşılıklı kaçan gollerden sonra maç berabere bitti derken son dakikada kazandığımız bir frikik atışında Sarıyer kalecisi Ömer’in göğsünden sektirdiği topa yakın mesafeden uçarak kafayı vuran Ferhat galibiyet golümüzü atarak yediğimiz hatalı golü affettirdi. Temsilcimiz aldığı bu 3 altın puanla puanını 8’e yükseltirken fikstürde de 18. sıradan 14. sıraya yükseldi.

Rakip Sarıyer takımı yıllarca Süper Ligde ve 1. Ligde oynayan, ancak birkaç yıldır 2. Ligde mücadele eden tecrübeli kadroya sahip. Ancak kalecisi gördüğüm en zayıf kaleci. Kadrosunda Süper Ligde yıllarca oynayan Umut Bulut - Tarık Çamdal-Hakan Özmert gibi tecrübeli oyuncular var. Hakan Özmert maç öncesi ısınmada sakatlanıp oyuna başlayamadı. Yerine Saruhan oynadı. Maçtan puan veya puanlar için çıkan ve Umut’un golü ile beraberliği de bulan Sarıyer son dakikada kalecisi Ömer’in göğsünden kaçırıp hediye ettiği golle sahadan eli boş çıktılar. Çok kaliteli genç oyuncuları var. Ancak onlara yaşlı oyuncuları tercih ettiği için fazla şans veremiyor. Maç 3 neticeliydi her iki tarafta kazanabilirdi. Şans İnegöl’e güldü. Sarıyer iyi bir kaleci bulamazsa çok sıkıntılar yaşar. Arzuladığı hedefe bu kaleci ile ulaşamaz.

İnegölspor’a gelince teknik heyet denizli 11’den sadece bir değişiklik yaparak maça kalede Bekir, geride Kadir-Mete-Ferhat-Orhan, ortada Furkan-Uğur Utlu-Erkan Arda, ileride Okan-Uğur Mustafa-Cengiz tertibiyle çıktığı maçın son yarım saatinde Erkan’ın yerine Mustafa Batuhan, Uğur Mustafa’nın yerine M.Samet’i oyuna aldı. Bu değişiklikler olumlu oldu. Mustafa Batuhan’ın uzun boyu ile hava toplarında rakip müdafaayı dağıtması rakip kaleye gidişimizi kolaylaştırdı. Maça istekli ve hızlı başlayan temsilcimiz maçın 28’nci dakikasında sağdan Okan’ın getirip altı pasa kestiği topu rakip müdafaa ıskalayınca altı pasta bekleyen Cengiz perdeyi açan golümüzü attı. Bu gole rakibin tecrübeli golcüsü Umut Bulut müdafaamızın inanılmaz hatası ile bir geri pasında kısa düşen topu kovaladı ve kalesinden çıkan Bekir’i geçerek topu kalemize yuvarladı. Bu pozisyonda kaleci Bekir Umut’u düşürmeyerek kırmızı karttan kurtuldu. Aksi halde 10 kişi kalabilirdik. İlk yarı 1-1 le bitti. 2.yarıda her iki takımda çok istekli ve mutlaka galibiyet için mücadele ederken her iki takımda birkaç tane gol pozisyonuna girmesine rağmen bunları gole çeviremediler. Maç böyle bitecek derken sahneye rakip kaleci Ömer ve Ferhat çıktı. Ömer uzaktan gelen topu bloke etmek yerine göğsünden kaçırınca önündeki Ferhat kafayı dokunarak İnegölspor’u ipten aldı. Kalede Bekir görevini yaparken yediği golde müdafaamızın hatası büyüktü. Geri dörtlümüz genelde iyi oynadı. Sağ bekte Yusuf’un yerine Kadir oynadı bu bölgede fazla sırıtmadı. Orta sahada Genç Erkan Arda ilk defa iyi oynamaya başladı. Bu bölgede Denizli maçında çok eleştirdiğim Furkan bu maçta çok gayretli ve etkili oynadı. Furkan’ ı tebrik ediyor, bu oyununun devamını diliyorum. Böyle oynarsa beklediğimiz golleri de atar. Uğur Utlu bu maçta yine çok geriye oynamasına rağmen iyi mücadele etti. Forvette Okan Denizli maçından daha iyi oynamasına rağmen 2 yarıda kayboldu. Uğur Mustafa yine aynı nakarat oynadı. Yerine Mustafa Batuhan oynasa daha iyi olacak gibi duruyor. Gelelim günün adamı Cengiz’e. Maçın başından sonuna kadar rakip müdafaayı hallaç pamuğu gibi attı. Bir de gol atmasına rağmen ardından kaçırdığı goller ve kesemediği toplar var ki biraz dikkatli olsa bu maç farklı bitebilirdi.

Sonuç olarak İnegölspor evinde Sarıyer’i son dakikada geçerek 3 altın puan aldı. Bu galibiyet Denizli hezimetinden sonra ilaç gibi geldi. Maçı kazanan başta teknik heyetimizi ve oyuncularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Düzce deplasmanına bu galibiyet morali ile çok iyi hazırlanarak ve bu Sarıyer maçındaki mücadeleyi göstererek puan veya puanlar bekliyoruz. Lütfen artık istikrarlı bir çizgi yakalayın ve istikrarlı oynayın. Bu mücadeleyi Denizli’deki o gençlere karşı yapsaydınız, +3 puanımız daha olacaktı. Düzce maçında Uğur Utlu biraz daha ileriye doğru oynayacak, kaleci Bekir daha sıkı çalışacak. Genç Erkan ve Furkan iyi oynamaya başladılar. Cengiz istediği zaman takımımızı neticeye taşıyor. Orta sahamız düzelirse takımımız daha başarılı olur. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun Düzce maçı başarılarını yazmak dileğiyle. “BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”