Evinde Bursaspor’a yenildikten sonra Afyon deplasmanından 3 altın puanla dönen temsilcimiz İnegölspor düşme potasındaki en yakın rakibi ile Cumartesi günü evinde oynadığı 6 puanlık final maçını berabere giden maçta umutların tükenmeye başladığı son yarım saatinde oyuna alınan Ersel’in attığı altın değerindeki golle umutlarımız yeniden yeşererek alevlendi. 80. dakikada gelen bu gol Batman Petrol Spor ile puanlarımızı eşitlerken kümede kalma umutlarımız artmaya başladı.

Rakip Batman Petrol Spor özellikle Erokspor deplasmanında 2-0 geride iken bu maçı maçın sonlarında attığı golle berabere bitirdikten sonra evinde Bayburt’u geçince kümede kalma umutlarını iyice arttırarak Batmanlı işadamlarının prim desteğini de arkasına alarak İnegöl’e puan veya puanlar daha doğrusu 1 puan için geldi. Maça çok temkinli ve inanılmaz bir dirençle başladı bu direncini kaleciden solaçığına kadar yerlerde yatarak zamana oynamalarına rağmen tamam bu iş tamam dedikleri son dakikalarda oyuna giren Ersel’in 2-3 tane akıl almaz top kayıpları ve hatalı paslarından sonra 80.dakikada attığı golle adeta yıkıldılar. Maçın kalan 10 dakikasında yerlere yatmayı ve topları kullanmamayı bırakarak oyunu hızlandırmak istemeleri maçı kurtarmalarına yetmedi. Maçta zaman çalmalarına aşırı müsamaha gösteren maçın orta hakemi de 1 puan almalarına çanak tutamadı. İnegöl’de korktukları başına geldi. Puanlarımız eşitlendi. Bakalım bundan sonra neler olacak bekleyip göreceğiz.

İnegölspor’a gelince teknik heyet maça Afyon galibi 11’le başladı. Kalede Bekir, geride Yasin-Erman-Volkan-Gökhan, ortada Ali-Yılmaz-Uğur, ileride Sefa-Alperen-Niyazi tertibiyle çıktığı maçın ikinci yarısında Ali‘nin yerine Metincan, Sefa’nın yerine Furkan, daha sonra Yılmaz’ın yerine Ersel ve sakatlanan Volkan’ın yerine Hamza oyuna alındı. Bu değişiklikler maça olumlu yansıdı. Metincan rakip müdafaayı dağıttı. Ersel maçın tek ve altın değerindeki golü attı. Furkan bir türlü hazır hale gelemedi. Hamza müdafaamıza güç kattı. Hava hakimiyetimizi devam ettirdi. Kısaca değişiklikler faydalı oldu. Ali Akkuş iyi mücadele etmesine ve rakip müdafaanın arasına iyi sızmasına rağmen maçı orta sahada yavaşlatan Uğur yerine Ali’nin değiştirilmesi iyi olmadı. Maça büyük bir tribün desteği ile başlayan temsilcimiz maçın önemi nedeniyle inanılmaz bir şekilde gergin ve stresli oynamaya başladı. Bu gerginlik birçok hataya neden oldu. Beklenen gol bir türlü gelmeyince teknik heyet oyuncular ve tribünler gerildi istenmeyen tepkiler olmaya başladı. Tam bu ortamda eyvah maç berabere bitiyor diye endişelendiğimiz bir dakikada son 20 dakikada oyuna alınan Ersel imdadımıza yetişti ve güzel bir gol atarak maçın kahramanı oldu. Kaleci Bekir Afyon’da olduğu gibi yerinde kurtarışlarla görevini yaparken müdafaamızı özellikle havadan zorlamaya çalışan rakip santrafor Hüseyin Çolak müdafaamızı zaman zaman zor durumlara soktu. Orta sahamızda Ali ve Yılmaz etkili başlarken Uğur aldığı her topu ileri götürmek yerine geri pasları yaparak takımımızın hızını kesti. Bu durum maçın son 10 dakikasına kadar devam etti. Maçın ilk yarısında Niyazi’nin bir şutunun direkten dönmesi Ali-Sefa-Yasin –Alperen varyasyonlarından bazı pozisyonlara girmemiz rakibimizi iyice sindirdi ve 9 kişiyle sahasına kapanarak 1 puanı kovalarken temsilcimiz biraz daha atak ve etkili olabilseydi galibiyet golü daha erken gelebilirdi. Niyazi ve Alperen bu maçta iyi çalıştılar rakip müdafaayı sürekli zorladılar. Metincan oyuna girdiği 2.yarıda sağ kanada hareket getirdi. Metincan yeteneklerini biraz da fizik kondisyon gücüyle birleştirse karşısında rakip dayanmaz. Kaptırdığı topları kovalaması şart. Bu maç sıkıntılı ve çok stresli bir maçtı. Takımımız rahat değildi. Nazilli ve Bursa mağlubiyetleri çok büyük yaralar açtı. Bu yaraları kapatmak çok zor. İşte Afyon ve batman galibiyetleri bu yaraları sarmaya yardımcı olacak.

Sonuç olarak İnegölspor evinde ağırladığı küme düşme potasındaki en büyük rakibi Batman Petrol Spor’u maçın 80 dakikasında yönetimine, teknik heyetine ve biz tribünlere ecel terleri döktürerek zor da olsa Ersel’in altın değerindeki maçın tek golü ile yenerek puanları eşitledi. Maçı kazanan başta teknik heyetimizi ve oyuncularımızı kutluyor, önümüzdeki hafta zirve mücadelesi yapan Çorum deplasmanında başarılar diliyoruz. Alınan bu 6 puandan sonra tecrübeli ve alternatifli kadromuz ile Çorum’dan puan veya puanlar alabiliriz. Mağlubiyeti düşünmüyorum. Afyon deplasmanındaki temkinli oyunumuzu tekrar edebilirlerse başarılı olurlar. Bu saatten sonra da artık mağlubiyet düşünmüyoruz. Evimizde oynayacağımız Tarsus ve Sivas Belediye maçları dışında yine evimizde oynayacağımız ve bizi deplasmanda şaibeli bir maçta 5-0 yenen Erokspor’dan tarihi bir rövanş almamız gerekiyor. Amed deplasmanından ise puan veya puanlar gelebilir. Geriye 6 maç kaldı. 3 içeride 3 dışarıda. Batman maçından sonra iyice umutlandık. Umarız teknik heyetimiz ve oyuncularımız bu umutlarımızı yıkmazlar. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun Çorum maçı başarılarını yazmak dileğiyle. BAL ligi 14. grupta Gebzespor’un 7 puan gerisinden gelerek grubunla şampiyon olan Kafkasspor’umuzu tebrik ediyor, geçen sezon penaltılarla kaybettiği 3. Ligi bu sezon 13. Grup şampiyonu Silivrispor’u Play-off’ta yenerek yakalar. Tebrikler Kafkasspor 3.lig seni bekliyor. Kafkasspor’un 3. Lige çıkış başarısını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK.”