İnegöl-Bursa Karayolu Akhisar Mahallesi sınırlarında yer alan 105 ada diye tabir edilen sanayi bölgesi için açıklanan müjde İnegöl’de pek kamuoyu oluşturmadı nedense.

Oysa bu bölge mobilyasından, hammadde üreticisine kadar yüze yakın firmanın isyan ettiği önemli lokasyonlardan biriydi.

İş dünyasının milyonlarla lira akıtıp fabrika yaptığı alan, çamur içinde yüzüyordu. İşçiler fabrikalarına giremiyordu.

Kışı ayrı, yazı ayrı bir dertti.

Kışın karla, yağmurla boğuşan esnaf ve işçiler, yazın tozla toprakla mücadele ediyordu.

2-3 yıldır bas bas bağıran fabrika sahiplerinin sesine kulak veren olmadı.

Bu isimlerden biri de şu an cezaevinde bulunan tutuklu bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’di.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Büyükşehir Meclis toplantısında sürekli bu bölgedeki sorunu dile getiriyor ancak çözüm alamıyordu.

Belediye yönetimin AK Parti’ye geçmesinin ardından 105 adadaki sorun yine gündeme geldi. Alper Taban bölgede yaşanan rezaletle ilgili detaylı bir sunum yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba, aciliyet arz eden konunun çözümü noktasında kurmaylarına talimat verdi.

Bir yandan Büyükşehir diğer yandan İnegöl Belediyesi bölgeye hızlı bir şekilde giriş yapıp yaklaşık 11 kilometrelik dev alanda sathi kaplama çalışmalarını başlattı.

8 bin 864 metre Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 369 metre ise İnegöl Belediyesi’nin sorumluluğundaki yollar kısa sürede yapılarak hizmete sokulacak.

Yüzlerce işçi çalıştırarak istihdam sağlayan, yaptığı ihracatlar ile ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan İnegöl’deki üreticilerin yıllarca yaşadıkları sorun kökünden çözülecek.

Ruhsat için parayı peşinen alan ama hizmet vermeye gelince nazlanan belediyecilik kafasına umarım burası güzel bir örnek olur.

Sanayicilerimizin sesini duyan başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ı tebrik ediyorum.

Özellikle İnegöl denince ilk akla gelen şeyin bozuk yollar olduğu herkesçe malum.

Alt yapı çalışmaları nedeniyle şantiyeye dönmüş bir ilçede, plansız programsız çalışmalarla İnegöllüleri isyan ettiren Mustafa Bozbey, 105 ada da benzer tutumuyla çok fazla eleştiriliyordu.

İnegöllüler övmeyi de bilir, eleştirmeyi de.

Bu nedenle İnegöl’ün yollarını, işçisini ve sanayicisini mağdur eden anlayışların olmaması gerekiyor. Özellikle yol konusunda ilçe genelinde yeniden tarama çalışmalarının yapılması ve eleştirilere konu olan her bir alanın düzeltilmesi lazım. Bizden söylemesi.