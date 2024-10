Geçtiğimiz hafta Erzincan deplasmanında uzun süre önde götürdüğü maçı son 15 dakikada arka arkaya yediği gollerle kaybeden ve

bu maçın ardından bu maçın faturasını teknik direktör Sinan Yücer’e keserek teknik heyetle yollarını ayıran temsilcimiz İnegölspor, geçtiğimiz hafta içerisinde takımımızın başına İnegölspor formasını giymiş ve ardından İnegölspor’un çeşitli kademelerinde antrenörlük ayrıca İnegöl’de Beden Eğitimi öğretmenliği yapmış değerli dostum Necati Erkmen’i getirdi. Cumartesi günü Necati Erkmen yönetiminde 5 puanla fikstürün 16’ncı sırasındaki Ankaraspor maçına çıkan temsilcimiz, bu kolay maçtan farklı bir sonuçla galip gelip Necati Erkmen ile yeni bir sayfa açması beklenirken maalesef maçın başından sonuna kadar rakibini baskı altına alarak bunaltmasına rağmen yine kişisel hatalardan kalesinde çok sürpriz bir gol gördü. Bu golle devreye giren temsilcimiz maçın 2.yarısında 4 değişiklik yapmasına rağmen girdiği mutlak gol pozisyonlarını akıl almaz bir şekilde çimlere gömünce beraberliği ancak maçın 90+5’nci dakikasında bulduğu golle kurtardı. Aldığı bu 1 puanla fikstürün 12. sırasına oturdu.

Rakip Ankaraspor, Süper ligden 2.lige kadar düşünce geçen sezon sonunda dağıldı. Elinde kalan genç ve çok mütevazi kadrosunu Sincan Belediyesi bünyesine aktararak lige başladı. Sezona çok kötü başlayan ve sadece bir galibiyeti olup bu galibiyeti de tahtası kapalı olan Afyon maçından geldi. 5 puanla 16. sırada İnegöl’e 1 puan için geldiler. Bu 1 puanı ararken maçtan 3 puanla da ayrılabilirdi. Son derece zayıf amatörce mücadele eden ve direnme gücü çok zayıf ancak İnegölspor forvetlerinin kaçırdığı saç baş yolduran goller, sahanın her yerinde yaptıkları hatalar özellikle Fatih ve diğer forvetlerimizin 1 metreden kaleye dürtemedikleri toplar nedeniyle attıkları bir golle sahadan galipte çıkabilirlerdi. Devre arasında Sincan Belediyesinin bu takımı yenileyerek 2.yarıya çok daha iyi gireceklerdir.

İnegölspor’a gelince yeni teknik direktörümüz Necati Erkmen yönetimindeki Teknik heyet maça kalede Yüksel Egemen, geride Recep efe-Batuhan Çakır-M.Emre –Alimert, ortada Alican-Uğur-Yusuf, ileride Sadık Arda-Fatih-İbrahim Can tertibiyle çıktığı maçın 2. Yarısında Recep Efe’nin yerine Mustafa Mete, Alican’ın yerine Alpay, Uğur Utlu’nun yerine İsmail Zehir ve Yusuf’un yerine Hasan Alp’i oyuna aldı. Bu değişiklikler takımımızı biraz ateşlediyse de beklenen etkiyi gösteremedi. Maça yeni teknik heyeti ve tribün desteği ile çıkan temsilcimiz bu maçı nasıl olsa kazanırız mantığı ile ciddiye almayınca doğal olarak zayıf rakibini umutlandırdı. Farklı kazanmak için beklenen erken gol bir türlü gelmeyince rakip takım umutlanarak direnç göstermeye ve zaman zaman kalemize gelmeye başladı. İnegölspor orta sahasının etkisiz kalması uyumsuz olan müdafaamızı felç etti. Stoper Mustafa Emre Can ilk yarıda inanılmaz hatalar, top kayıpları ve yanlış paslarla müdafaamızı darmadağın etti. Sağ beke çekilen Recep Efe yeni yerini yadırgadı halbuki stoperde gayet başarılıydı. Orta sahamızı 3-4 maçtır sırtında taşıyan İsmail Zehir bu maçta neden kesildi anlayamadım. İsmail’in olmayışı ilk yarıda orta sahamızın çökmesine neden oldu. İsmail Zehir ile ilgili raporu Necati hocaya veren çok yanlış yapmış. Kaptan Uğur her zaman olduğu gibi yan pas geri pas yaparak takımımızın hızını kesmeye devam etti. Alican’ın ne yapmak istediğini anlamak zordu. Çok çok etkisiz ve kötü bir oyun sergiledi. Sezon başından buyana hep böyle ancak buna rağmen ilk 11 de forma buluyor. Yusuf Tursun beklenen performanstan çok uzak. İleride Sadık Arda çok istekli ve gayretliydi ancak sağ kanattan getirdiği topları doğru yerlere kesemiyor. Direkte patlayan röveşatası mükemmeldi. Gol olsaydı güzel bir gol olurdu. Fatih cezası bittikten sonra her maçta forma şansı bulmasına rağmen çok etkisiz oynuyor. Rakip stoperlerin markajından kendisini bir türlü kurtaramıyor. Kaçırdığı gollere akıl ermiyor. Bu maçta kaçırdığı 3-4 mutlak pozisyon var ki dışarı atmak daha zor iken Fatih bunu başardı. 1 metreden boş kaleye dokunamadığı toplar ve özellikle 2.yarıda altı pasın içinde kaleye giren topu kale sahası dışına taşıyıp çimlere gömmesi hepimize saç baş yoldurdu. Fatih bu şekilde nasıl devam eder bilemem ancak kendisine çeki düzen verip çok daha fazla çalışmalı. İdmanların bitiminde ceza sahası içerisinde çeşitli pozisyonlarda önüne alacağı topları kaleye şutlasın. Bunu yüzlerce defa tekrarlasın. İbrahim Can epey etkili oynamaya çalıştı. Ancak çok daha hızlı ve kolektif düşünmeli. 2.yarıda oyuna alınan Mustafa Mete son maçlarda olduğu gibi çok etkisiz ve kötü oynadı ancak şansı yanındaydı çok etkisiz oynamasına rağmen beraberlik golümüzü attı. Alpay bir türlü toparlanamadı. Hasan Alp etkisiz oynamaya ve golleri kaçırmaya devam ediyor. İsmail Zehir orta sahamızın en etkili oyuncusu. Oynadığı maçlarda faydalı işler yapıyor. Bence orta sahamızın banko oyuncusu. Bu kadroda İsmail tartışmasız ilk 11’de oynar. Mevcut kadromuzun kapasitesi bu kadar. Çalışacaklar kendilerini geliştirecekler. Devre arasına kadar özellikle evindeki maçlarda daha etkili olacaklar. Evinde kaybeden takımlar ligde zorlanır. Necati hoca takımı tanıdıkça gerekli müdahaleleri yaparak daha iyi sonuçlara imza atabilir.

Sonuç olarak İnegölspor, çok üzücü bir Erzincan maçının ardından yeni teknik heyetiyle çıktığı bu maçı mutlak kazanmak için çıktı. Ancak rakibinin fikstürdeki durumu ve yeni bir oluşuma dönüştüğü bir sırada kolay kazanacağını mı? Yoksa kadrodaki mevki değişikliklerinden mi etkilendi bilemiyoruz. Gerçek olan şu ki İnegöl spor evinde kazanması gereken bir maçtan uzatmalarda ancak 1 puanı kurtarabildi. Bu maçta çimlere gömdüğü 2 puanı umarız sezon sonunda aramaz. Görünen o ki, Necati Erkmen ve ekibinin bu kadroyla işleri zor. Futbolda zor olanı başarmak çok değerlidir. Umarım Necati Hoca ve ekibi bu zoru başarır. Bu sezon sabırlı olacağız. Olmak zorundayız. Evimizde kaybettiğimiz bu puanların önemi fikstür avantajımızın bitmesi yüzünden arttı. Önümüzdeki hafta lider Kastamonu’ya konuk olacağız. Ardından yine bir zor maç ve devamında zor maçlarımız bizi bekliyor. Oyuncularımızın önümüzdeki fikstüre bakarak ayaklarını yere basmaları gerekiyor. Bu maçlara çok daha istekli ve ciddi bir şekilde hazırlanmaları şart oldu. Bundan sonraki maçlarda özellikle içerideki maçlarda daha fazla puan toplamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun Kastamonu deplasmanında başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”