Bahattin Güneş’in gelişiyle önce Soma’dan 1 puan ve ardından sahamızda Menemen’den 3 puan alarak kötü gidişine dur diyerek çıkışa geçmişti.

Ancak Cumartesi günü çıktığı Denizli deplasmanında transfer tahtası kapalı olan ve elindeki altyapı gençlerinden oluşturduğu tecrübesiz ve çok genç takımına karşı öyle bir oyun oynadı ki, Denizli’ye kadar giden 250’ye yakın taraftarını ve televizyonlarda izleyen bizleri adeta şoke etti. Gencecik rakibini fizik üstünlüğü ve tecrübesiyle baskı altına alarak ezici bir üstünlükle etkili oynayarak farklı bir skorla evine dönmek yerine, inanılmaz derecede dağınık ve dikkatsiz oynayarak 17 yaşında bir çocuktan yediği golle geriye düşmüş ve ardından yine genç bir çocuktan yediği bu iki müdafaa hatası gollerle 2-0 geriye düştükten sonra rakip kalede girdiği mutlak gol pozisyonlarını çimlere gömerek adeta bu genç ve tecrübesiz rakibine karşı harakiri yaptı. Disiplinsiz ve dağınık bir futbolla Denizli’ye net bir skorla teslim olan tecrübeli ve pahalı lejyoner kadromuz evine eli boş dönerken bir kez daha yönetimimizi, teknik heyetimizi ve camiayı karamsarlığa itti. Bu beklenmeyen çok sürpriz yenilgiyle 5 puanla fikstürde 18 sıraya indi.

Rakip Denizlispor defalarca süper lig tecrübesi yaşamış ve geçtiğimiz sezon birinci ligden de düşerek 2.lige geldi. Transfer tahtası kapalı olduğu için transfer yapamayan bu takım bu sezon 2. Ligde Bursaspor gibi elindeki altyapıda kalan genç ve tecrübesiz bir kadro ile adeta onur mücadelesi veriyor. Takımda 2 tane tecrübeli oyuncuya 9 tane genç oyuncusunu katarak lige devam ediyor. Böylesine çok genç ancak kaliteli gençlerden oluşan bu kadrosu ile kadrosunu sil baştan yenileyen tecrübeli İnegölspor kadrosunu bence fazla zorlanmadan net bir skorla yenerek yoluna devam ediyor. Ziraat Türkiye kupası maçları sırasında evinde Burhaniye’ye elenmesine rağmen A Spor yorumcusu bir eski teknik direktör Denizli’nin bu genç kadrosundan bahsederek 4 büyük kulübümüzün Denizli’nin bu gençlerini mutlaka izlemesini tavsiye etti. Bende bizim maçı izledikten sonra o yorumcuya hak verdim. Gerçekten kaliteli ve çok genç oyuncuları var. İnegölspor’dan aldıkları 3 altın puanla puanını 11 yaparak 8’nci sıraya yükseldiler. Devamı nasıl gelir bilemem.

İnegölspor’a gelince Teknik heyet Menemen maçı 11’yle sahaya Kalede Bekir, geride Yusuf-Ferhat-Mete-Orhan, ortada Furkan-Uğur Utlu-M.Samet, ileride Okan-Uğur Mustafa – Cengiz tertibiyle çıktığı maçın 2. yarısında M.Samet’in yerine Serhat, Yusuf’un yerine Yusuf Kocatürk, Okan’ın yerine Erkan Arda ve Cengiz’in yerine Ethem’i oyuna aldı. Bu değişiklikler maçı biraz hızlandırdıysa da takımımızı ateşlemeye yetmedi. Maça kendinden emin başlayan temsilcimiz denk bir mücadele sürdürürken bu maçta inanılmaz derecede kötü ve hatalı oynayan müdafaamızın hatasından 17 yaşındaki Mustafa kalemize bir gol bıraktı. Bu gol temsilcimizi uyandırıp kendine getireceğine büsbütün dağıttı. Dağınık ve disiplinsiz bir oyun oynamaya başlayan temsilcimiz devre arasına 1-0 yenik girdi 2.yarıda gerekli uyarıları alarak düzeleceği beklenirken aynı nakarat oynamaya devam edince kalesinde inanılmaz bir müdafaa hatası bir gol daha gördü. Bu golden sonra rakip kaleye şuursuzca saldırmaya başladı. Nitekim bu baskı ile girdiği özellikle Furkan Özyapı ve Serhat’la öyle goller kaçırdı ki, kaçan bu gollere beceriksizlik yanında egoistlik demek daha doğru olur. Furkan 3 kere girdiği ve altı pasa kadar sokulduğu toplardan birini kaleye vurmak yerine yanındaki Uğur Mustafa’ya verse bu maçtan bambaşka bir skorla dönebilirdik. Rakip kaleye gidip 1-2 metreden havaları dövdüğü toplarla aradığı golü bulması mümkün değildi. Nitekim öyle oldu. Girdiği 5-6 tane net pozisyonu çimlere gömen tecrübeli ayaklarımız izleyenlere saç baş yoldurarak evine sıfır puanla döndü. Bu maçta kalecimiz Bekir’den solaçık Cengiz’e kadar ve yedekten giren oyunculara kadar hiçbir oyuncumuz görevini yapmadı. Çünkü ya rakibini çok küçümsedi ya da takımda bir uyumsuzluk var. Yediğimiz goller kargaları güldürecek cinsten hatalı goller. Müdafaamız inanılmaz derecede hatalı oynadı. Orta sahamız hiç yoktu. M.Samet yerlerde sürünürken Uğur Utlu aldığı her topu geri veya yan pas yaparak takımımızı adeta frenledi. Böyle bir orta saha anlayışı dünyanın hiçbir yerinde yok. Furkan Özyapı ise her geçen gün gelişeceğine geriliyor. Sen orta saha oyuncususun. Gelen topları önce ayağında kontrol edip yumuşatacaksın, sonra doğru yerlere ve zamanında atacaksın. Sen ne yapıyorsun gelen topları önce ayağında stop edemiyor 3-4 metre ayağından kaçırıyorsun doğal olarak bu toplarda rakibe gidiyor. Bunlar sürekli olunca konsantrasyonun bozuluyor oyundan düşüyor. Bunları telafi etmek için gol pozisyonuna girdiğin her topu egoistlik yaparak kendin vuruyor çok daha müsait arkadaşlarını göremiyorsun. Eğer kendini geliştirmek daha iyi yerlerde oynamak istiyorsan sana tavsiyem tekniğini geliştir. Umarım bu gün Sarıyer maçında bunu yaparsın. Forvetimiz tecrübeli 3 oyuncudan oluşuyor. Ancak onlar acemi gençler gibi inanılmaz etkisiz ve hatalı oynuyorlar. Ayağındaki topları tribünleri çıldırtmak için kargaları güldürecek derecede kötü kullanıyorsunuz. Sizi tanımasak bunlar yeteneksiz ve boş oyuncular deriz. Fakat öyle değilsiniz. Lütfen kendinize çeki düzen verin takıma örnek olun. Biraz daha akıllı ve kolektif oynayın. Üçünüz iyi olsanız, bu Denizli’ye 3 gol atıp dönerdik. Oyuna giren tüm oyuncular beklenen katkıları yapamadı. Böyle olunca bu sonuç kaçınılmaz oldu.

Sonuç olarak İnegölspor’umuz Soma ve Menemen maçları çıkışından sonra tahtası kapalı olan ve alt yapı gençleriyle mücadele etmek zorunda kalan Denizli deplasmanında hiç ama hiç beklenmeyen dağınık ve disiplinsiz bir oyunla net bir skorla evine eli boş dönerek cefakar ve fedakar yönetimimizi, taraftarlarımızı ve kısaca camiayı yeniden karamsarlığa itti. Bu maç geride kaldı. Bu maçtan gerekli dersleri çıkararak, bugün evimizde konuk edeceğimiz tecrübeli rakibimiz Sarıyer’i konuk edeceksiniz. Bu maçı teknik heyet ve oyuncularımız umarım tamamını yeniden izleyerek gerekli dersleri bizzat görerek bu günkü Sarıyer maçında aynı oyun ve aynı dağınıklıkla oynamamalısınız. Denizli mağlubiyetinden sonra evimizde Sarıyer’e yenilmeniz daha sonraki maçlarımızda daha büyük yıkımlara neden olabilir. Lütfen kendinize gelin ve kendinize çeki düzen vererek yeniden bir araya gelerek sıkı sıkıya kenetlenin ve bugünkü maçı alın. Aksi halde ilk yarı sonuna kadar stresli sonuçlar görmek istemiyoruz. Sizde istemeyin. Yeni gelen teknik heyetimiz ve yenilenmiş tecrübeli ve alternatifli bir kadroya sahipsiniz. Ancak bu kadroda olup herkes kenetlenecek ve hepiniz görevlerinizi iyi yapacaksınız. İyi yapmak için de ÇALIŞMAK, ÇALIŞMAK, ÇOK ÇALIŞMAK gerekiyor. Bunun başka yolu varsa çıkın siz söyleyin. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun bugünkü Sarıyer maçı başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”