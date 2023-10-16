Daha önce tarihlerinde 6 kez karşılaşan ve bu maçlardan 4’nü Denizli’nin kazandığı 2’sinin berabere bittiği maçlarda bu defa oldukça ümitliydik.

Bunda Bahattin hocanın gelmesi ile adeta şaha kalkan oynadığı 3 resmi maçta 2 kez kazanan 1 kez berabere kalan ve bu maçlarda 10 gol atan İnegölspor transfer yasağı bulunan ve altyapı takviyeli yoluna devam eden Denizli’yi yener. Hatta işler ters giderse 1 puan alır dedik.

Bütün bu düşünceler maç başladıktan ilk yarım saatte hayata da geçebilirdi. İlk yarıda acemice harcanan 3 pozisyon ve akabinde jeneriklik bir golü göstere göstere ağlarımıza gönderen 17 yaşındaki bir rakip oyuncu. Genç takımların ruhunda var. Gol atarlarsa inanılmaz hayata bağlanır. Tersinde ise işiniz kolaylaşır. Biz işi zorlaştırma adına her şeyi yaptık.

Masada trilyonlar konuşan oyuncular liralık hatalar yaptılar. Yenilen 2. golde ilk gole benzer hatadan geldi. Çoluk çocukla ama inancı ve yüreğiyle mücadele eden takımın bu isteğini gören ev sahibi seyirci üç üç diye bağırmaya başladı. 2. yarıda da 3 net pozisyon vardır, değerlendirmedik. Rakibin de savunmada az adamla yakaladığımız zamanlarda net 2 pozisyonu var ki, kaleci Bekir’in dokunuşu yerindeydi. Yine Mete’nin kırmızı kartını maçın hakemi es geçti. Denizlispor’un net penaltısını vermedi. Deplasmanda olmamıza rağmen hakem kararları fazlasıyla lehimize çalındı. Fakat buna rağmen avantajı kullanamadık.

Teknik heyetin oyuncu değişikliği yine geç geldi. Aksayan solbek Orhan oyunda kaldı. Kanatta daha verimli olan Serhat forvete destek anlamında orta saha ile forvet arasında değerlendirildi. Rakibin genç ve koşan bir takım olmasına karşın Ethem, Arda ve Yusuf gibi oyuncular geç oyuna dahil edildi. Oysa 2.golü 53. dakikada yemişsin değişikler 75. dakikada olmuş. Bu hamleler erken gelse, belki işler daha iyiye doğru gidecekti ama olmadı.

Şimdi bana göre bu maçtan daha zor olan Sarıyer ile Çarşamba iç sahada karşılaşacağız. Beklenti mutlak 3 puan ama yapmamız gereken üst düzey bir mücadele. Aksi halde istemediğimiz bir macerada buluruz kendimizi ki bununda kimseye yararı olmaz...