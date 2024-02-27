Menemen yenilgisinden sonra geçtiğimiz Pazar günü evinde ilk yarıda inanılmaz bir şekilde yenildiği ve oynadığı 26 maçta 5 galibiyet 6 beraberlik 15 mağlubiyet alarak fikstürde 21 puanla 18. sıradaki Tahtası Kapalı düşme potasındaki Denizlispor’u maçın başından sonuna kadar antrenman havasında oynadığı maçta Furkan’ın 3, A.Hakan’ın 1 golü ile 4-0’la geçerek bir kez daha Sarıyer deplasmanına deplasman fobisi ile gidecek temsilcimiz İnegölspor, bu deplasmanda bir kez daha bu fobisini yenmek için çalışacak. Denizli maçından aldığı 3 puanla puanını 36’ya çıkaran temsilcimiz, fikstürdeki 10. sırasını korudu. Play-off’taki rakipleri İskenderun ve Isparta maçlarını kazanınca Play-off iddiası her hafta zorlaşıyor.

Rakip Denizlispor transfer tahtası kapalı Bursaspor, Eskişehir ve bir çok takım gibi altyapıdaki gençlerle maçlara çıkıyor ve Süper Ligden hızla aşağılara doğru gidiyor. Bu kötü gidişe dur demek çok zor. Bu nedenle rakip Denizli, İnegölspor’dan ilk maçta alacağının en iyisini almış bir durumda İnegöl deplasmanına geldi. Bu kadar genç ve tecrübesiz, alternatifsiz bir kadroyla rakip kaleye ancak 2-3 defa gidebilir. Nitekim bu maçta da öyle oldu. Kalemize 3 kere geldiler, birisi ofsayttı, ikisini acemilikleri nedeniyle değerlendiremediler. Hepsi bu kadardı. İçlerinde göze batan sadece biraz santrafor Bekir adlı genç vardı. Diğerleri 2.Lige çok uzaktı. Ancak tahta kapalı olunca bu durum kaçınılmaz oluyor. Bu durum TAHTASI AÇIK OLAN VE YANLIŞ YÖNETİLEN DİĞER KULÜPLERİMİZİN DİKKATİNE.

İnegölspor’a gelince teknik heyet bu maça sakat ve cezalı olan oyuncular nedeniyle kalede Bekir, geride Ömer-Yusuf Kocatürk-Ferhat-Orhan, ortada Furkan-Uğur –M.Samet, ileride Nadir-A.Hakan-Serhat tertibiyle çıktığı maçın 2.yarısında Furkan’ın yerine Erkan Arda, A.Hakan’ın yerine Bilal, Serhat’ın yerine Berat, M.Samet’in yerine Berkay ve Ferhat’ın yerine Tuğbey’i oyuna aldı. Bu değişiklikler oyunu hızlandırmak veya yavaşlatmak için değil fazla şans bulamayan gençlerin şans bulması için yapıldı. Doğru bir uygulamaydı. Her hafta bütün oyuncuları görüyoruz. Kendini geliştiren, hazır tutan veya yatanları görüyoruz. Maça çok hızlı başlayan temsilcimiz günün golcüsü Furkan’la oyunun hemen başında gol bulunca gerisi çorap söküğü gibi geldi. Rakip takımın acemi gençleri ve sahada yürüyerek oynayan yaşlı Gökhan Süzen’le duran toplardan medet umdu. Ancak takım o kadar acemi ve ezikti ki maç boyunca çok mahkum oynadılar. Bunun sonucunda da kalelerinde çuvalla gol gördüler. Çok daha fazlası da olabilirdi. Zannediyorum teknik heyet 3 gol atan Furkan ve bir kaç oyuncusunu 3 gün sonra oynayacakları Sarıyer maçını düşünerek oyundan alıp dinlendirdi. Umarız İnegölspor’umuz Sarıyer deplasmanında da bu tempoyla oynar ve deplasman fobisini yener.

Sonuç olarak İnegölspor seyircisiz maçta oynadığı ve ilk yarıda inanılmaz bir şekildi yenildiği transfer tahtası kapalı gençleriyle oynamaya çalışan bu tecrübesiz takıma bu sefer evinde gol yağdırarak Sarıyer maçı için nefes aldı. Bu maçtan çıkarılacak en önemli sonuç “BİZ BU TAKIMA BU KADAR TECDÜBELİ BİR TAKIMLA NASIL YENİLDİK OLMALIDIR.” O Sürpriz mağlubiyet İnegölspor’u çok sarstı. O maçı mutlaka kazanmalıydık. Tribünlerin kulübemize bu cezalar nedeniyle verdikleri zarar umarız bu cezayla son bulur. İnegöl’de seyircisiz oynamak hiç hoş olmuyor. Maddi ve manevi büyük zarar veriyor. Artık bunlara sebep olan kişilerin ellerini vicdanlarına koyarak bu kulübe daha fazla zarar vermesin. Denizli maçını kazanan yönetim-teknik heyet ve oyuncularımızı kutluyor deplasmanda oynayacakları ve genelde bize ters gelen Sarıyer maçında başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”