Sevgili okurlarım, 6 Eylül tarihli gazetede “Uzman İsim Uyardı! İkinci Dalga salgın Tedirginliği!” başlığı altında yayınlanan haberde mutasyona uğramış ikinci dalga Korona salgını olma olasılığının yüksek olduğunu belirten Doç. Dr. Hatice Merve Bayram: “Covid 19 vakalarının artış göstermesi hayli tedirgin edici bir durumdur!” dedi.

Yapılması gerekenleri tek tek açıklayan Doç. Dr. Hatice Merve Bayram, bu kışın sağlık açısından hayli zor geçeceğinin altını da çizerek “Yeniden maske takma dönemine geçebiliriz.” şeklinde de gerçekten tedirgin edici bir açıklamada bulundu.

Covid 19 yani Korona Virüs döneminde hayli büyük vakalar ile birçok canı alan Covid 19 tehlikesine karşı alacağımız önlemlerin başında, kış aylarının yaklaşması sonucu artan grip vakalarına karşı tedbirli olmamız gerekmektedir. Grip olan vatandaşların bu dönemde istirahat etmeleri, toplum içinde bulunmamaları gerekir. Doç. Dr. Hatice Merve Bayram’ın belirttiği gibi bu hastalığın en çok çocuklarda ve bizler gibi yaşlılarda yayılma oranı daha yüksek.

Çocuklar okullarda hep bir arada olduğundan birinci derece risk altındadır. Aileler hasta olan çocuklarını iyileşmeden okula göndermemeleri, yaşlılarda toplu yerlerden, kahvehane, camii ve diğer sosyal alanlardan uzak durmaları gerekmektedir.

Bizler de birey olarak hijyeni elden bırakmadan temizliğe önem vermemiz gerektiğini bilmemiz gerekir. Geçmişte yaşadığımız eve hapis kalmamak için tedbirli olmalıyız. Unutmayalım yüce dinimiz İslam'ın temizliğe ne kadar çok önem veren bir din olduğunu asla unutmadan, “Temizlik İmanın Yarısıdır!” sözünü asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Aksi takdirde bunun cezasını toplum olarak hepimiz çektiğimizi unutmayalım. Geçmiş dönemde yaşadığımız Covid 19 salgınında verdiğimiz acı kayıpları bir daha yaşamadan tedbiri elden bırakmayalım.

Sağlık ve mutluluk dolu nice yıllara temennisi ile bir dahaki yazımda buluşmak üzere hoşça kalın, sağlıkla kalın…