2010 – 2011 sezonunda başlayan Süper Amatör Ligi play – off’ları bu yıl 13. kez oynanacak. 2019 - 2020 ve 2020 – 2021 sezonlarında pandemi sebebiyle play – off’lar oynanamamıştı.

Bugüne kadar İnegöl’den dokuz farklı takım bu heyecanı yaşadı. Kafkasspor tam dört kez play – off oynayan tek takım olarak bu konuda ne kadar başarılı olduğunu gösterdi. Kurtuluşspor, K.Güvenspor, Gençlergücü ve Yenicespor üçer kez bu başarıyı yakaladı. Kurtuluşspor pazar günü oynayıp bu konuda sayısını dörde çıkaracak. Doğugücü Gençlik 2 kez bu tür maçlarda yer aldı. Orhaniyespor, Alanyurt Gençlik ve Akhisar Demirspor ise bir kez play – off’larda sahne aldı. Hafta sonu müsabakaya çıkacak olan Orhaniyespor ikinci kez play – off’da bu heyecanı yaşamış olacak. Play – off’larda başarılı olup BAL’a çıkan ilk takım 2012 – 2013 sezonunda Gençlergücü oldu. Gençlergücü grup şampiyonu olarak bir üst lige çıkmıştı. Ardından 2016 – 2017 sezonunda sıralamada ikinci olup terfi eden Kurtuluşspor oldu. Bu başarıyı Murat Endes yönetiminde kazanılmıştı. 2020 – 2021 sezonunda Aydın Ungan komutasında başarılı sonuçlar alan Kafkasspor ilk iki sırada yer aldığı için BAL’ a alındı. Ve en son 2021 – 2022 sezonunda büyük bir sürpriz yapan İzzet Kaya’nın talebeleriyle Akhisar Demirspor oldu. Sekiz takım arasında ikinci olarak terfi ettiler.

1.KAFKASSPOR 4 kez katılıp 22 Puan aldı.

2.KURTULUŞSPOR 3 kez (Bu yıl hariç) katılıp 20 Puan aldı.

3.GENÇLERGÜCÜ 3 kez 17 Puan aldı.

4.K.GÜVENSPOR 3 kez 14 Puan aldı.

5.DOĞUGÜCÜ GENÇLİK 2 kez 13 Puan aldı.

6.AKHİSAR DEMİRSPOR 1 kez 12 Puan aldı.

7.YENİCESPOR 3 kez 10 Puan aldı.

8.ORHANİYESPOR 1 kez (Bu yıl hariç) 8 Puan aldı.

9.ALANYURT GENÇLİK 1 kez 2 Puan aldı.

NOT: Play Off'lar sonrası Gençlergücü, Kurtuluşspor, Kafkasspor ve Akhisar Demirspor terfi edebilmiştir.