Pazar günü İnegöl için, Bursa için çok önemli bir maç vardı. Kafkasspor, Bursa’daki maçta Gebzespor’u 1 – 0 yenerek 14. Grup şampiyonu oldu. Başkan Celal Ter ve yönetim kurulu üyeleri, Nafi Bilaloğlu, Murat Endes ve ekibi, tüm futbolcular ve tabii ki Kamikazeler herkes bu şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. 7 puan gerideyken de şampiyonluğa inanmışlar ve hiç pes etmemişlerdi. Camiaya, İnegöl’e hayırlı olun. İnşallah ilk maçta yenip 3. Lig’ e çıkarız. Kafkas Kartalı bunu; alt yapısı, tesisleri, taraftarları, camiası, etkinlikleri ile gerçekten hak ediyor.

BURSA’DA GOLSÜZ DERBİ

Süper Amatör Play – Off: Hafta sonu ikinci maçlar oynandı. İkinci haftada bizi derbi maçı vardı. Kurtuluşspor - K.Güvenspor, Bursa Bağlarbaşı Sahasında karşılaştı. Keşke bu karşılaşma İnegöl’de oynansaydı da herkes müsabakayı izleyebilseydi. Yetkililer de haklı olarak iki tribünlü sahanın olmamasından dolayı böyle bir karar vermiştir. Peki yan yana maçı izlesek olmaz mıydı? Her maçta mutlaka kavga, tartışma çıkmak zorunda mı? Kaybedenin kazanan tarafı tebrik edip üzüntüsünü kendi içinde, soyunma odasında yaşasa olmaz mı? Sporseverlerin çoğu Kafkasspor maçında olsa da bu karşılaşmaya ilgi büyüktü. Bu maç iki camianın play – off’taki ilk karşılaşmasıydı. İki İnegöl ekibi gol için gerekli son vuruşları yapamayınca müsabaka başladığı gibi 0 – 0 bitti. Bu skor iki ekibe de yaramadı. Bu maçın benim için de ayrı bir anısı oldu. Biri Türkiye’ deki ilk kulübüm, diğeri son kulübümdü. Her ikisinde şampiyonluklar yaşadım. Çok değerli arkadaşlıklar kurdum, yeni insanlar tanıdım. Geçen yaz mevsiminde her iki camianın yaz spor okullarında antrenörlük yaptım.

3. Haftada puanını ikiye çıkaran Kurtuluşspor bu hafta İznikspor ile karşılaşacak. K.Güvenspor ise Burgazspor ile kozlarını paylaşacak.

2. Küme:

Ligin 8. haftasında en yakın takipçisi Erikli Gençlik’e 3 puan fark atan Cerrahspor deplasmanda orta sıralardaki Livanespor ile oynadı. Karşılaşmayı temsilcimiz 4 – 3 kazandı. Ilgarspor, İnegöl’de Ahıskaspor’a 6 – 2 kaybetti. İlk yarının son maçında lider Cerrahspor evinde lig ikincisi Erikli Gençlik ile çok önemli bir maça çıkacak. Lider yenip avantajı elde etmek istiyor. Ilgarspor ilk yarının son maçında deplasmanda Baharspor ile oynayacak.