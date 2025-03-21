Süper Amatör: Orhaniyespor’un play–off’u garantilemesinden sonra bu hafta da Kurtuluşspor elde ettiği 3-0’lık galibiyetle avantajlı duruma geldi. Kurtuluşspor bu hafta hükmen kazanacak. Rakibi Arabayatağıspor ise son hafta BAY geçecek. Bu saatten sonra Murat Ulu’nun talebeleri bu fırsatı kaçırmamalı.

A Grubu: Geçen hafta üç puanı üç golle alan Muzaffer Hocanın talebeleri bu hafta evinde Yunus Emre Ardaspor ile oynadı. Müsabaka karşılıklı birer golle 1-1 bitti. Kazanılan bu bir puanla ile Anadolu FK düşme hattından çıkmış oldu. Anadolu FK bu hafta Yenişehir Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Bu müsabaka temsilcimizin son maçı olacak. Zira son haftaki rakip ligden çekildiği için Orhaniyespor’un son hafta maçı olmayacak.

B Grubu: Kurtuluşspor bu hafta Yenişehir’de ligde kalmaya çalışan İznik temsilcisi Elbeyli Üzümspor ile karşılaştı. Baştan sona kadar etkili olan Sarı Kırmızı ekip maçı 3-0 kazanarak play- off için avantajı elde etti. Kurtuluşspor bu hafta 3-0 hükmen kazanacak.

C Grubu: Orhaniyespor son deplasman maçında Orhangazi Çakırlıspor’a misafir oldu. Maçta favori olan İnegöl takımı 2-0 galip geldi. Alanyurt Gençlik bu hafta Çekirgespor’a karşı 3-0 hükmen kazandı. Orhaniyespor evinde play–off’u garantileyen Gemlikspor’u misafir edecek. Bu karşılaşma play–off’un bir provası olacaktır. İlk maçta Gemlikspor farklı galip gelmişti. Ligde kalmayı garantileyip rahatlayan Alanyurt Gençlik, Bursa 1326 FK ile İnegöl’de puan mücadelesi verecek.

Bizim Kızlar: İnegöl’ ü 3. Lig Kadınlar Ligi’nde temsil eden Turgutalpspor bu hafta deplasmanda 2-2 berabere kalarak liderliğini sürdürdü. Temsilcimiz bu hafta cumartesi günü Kurtuluş Sahasında Orhangazi Gençler Birliği ile karşılaşacak. Bizim Kızlar berabere de kalsa grup şampiyonu olacak.