Süper Amatör Ligi: 23 yıldır süren bu tatlı ve zevkli yarışın heyecanı ayrı oluyor. İnegöl takımlarının fazla olması, yeterince bütçeye sahip olmaları ve hedeflerinin olması gibi nedenlerle sonucu bence bizim çocuklar belirleyecek. 3 grupta 11’er takımın yarışacağı bu kümede İnegöl’den 7 takım bulunuyor. Doğanspor ve Mobilyaspor lige girmedi. Yani normalde 9 takımla bu ligde var olup ilçe olarak rekor kıracaktık. Hak edenin kazanması, derbi maçlarda yan yana dostça maç izleyebilmek dileğiyle…

A Grubu: Akhisar Demirspor, Bursa’da Hamitlerspor ile karşı karşıya gelecek. K.Güvenspor ilk 90 dakikasını İnegöl’de ligin yeni takımı Kumyakaspor ile yapacak. Güray Şengün’ün çalıştırdığı Osmaniyespor ilk maçta deplasmanda Orhangazi Çakırlıspor ile mücadele edecek. Grupta Yenişehir Belediyespor ile Şükraniyespor yaptığı transferlerle bizimkileri zorlayacak gibi gözüküyor.

B Grubu: En zorlu grup gibi gözüken B grubunda Alanyurt Gençlik, Fethiye İdman Yurdu, Kestel Belediyespor ve Mobilya Kurtuluşspor play – off hedefi taşıyan takımlar olarak göze batıyor. Bu sezon çok ses getiren bir kadro kuran ve kesinlikle play – off’u düşünen Alanyurt Gençlik ilk maçında sahasında kendisi gibi ligin yeni takımı Nilüfer Kızılcıklıspor ile start verecek. Süper amatör kümenin en kıdemli kulübü Kurtuluşspor, Mobilya Kurtuluşspor adıyla ilk hafta BAY geçerek dinlenmiş olacak.

C Grubu: Pazar günü Kurtuluşspor Sahasında Bursa Gençlergücü - Orhaniyespor derbi maçıyla ‘Merhaba’ diyeceğiz. 50. yılında play – off hedefiyle yola çıkan Orhaniyespor derbi maçını alıp lige galibiyetle başlamak amacında. Bu grupta İznikspor göze batıyor.

1.Küme: 4 takımla yer aldığımız 1.Kümede müsabakalar geçtiğimiz hafta başladı. 9 takımlı 7 grupta yer alan 63 takım pazar günü bu sezonun ilk heyecanını yaşadı. Bizim temsilcilerimiz 3. ve 4. gruplarda yer alıyor.

3.Grup: Anadolu FK ve Cerrahspor bu grupta yer alıyor. Her iki temsilcimizin hedefinde ‘Süper’ olmak var. Anadolu FK ilk maçında deplasmanda Saruhanlarspor’u 4 – 2 galip gelip hem üç puana ulaştı, hem de liderliği aldı. Tesisleşme konusunda dev bir adım atan, yaz futbol okulunu kuran Cerrahspor 1. Kümedeki tarihinin ilk maçında İnegöl’de Vatanspor karşısında 1 – 0 kazandı. Ligin ikinci haftasında lider Anadolu bu sezon İnegöl’deki ilk maçında Yenişehir Yolörenspor ile karşılaşacak. FK Cerrahspor ilk deplasman maçında Değirmentepespor’a konuk olacak.

4. Grup: Yenicespor sezonun ilk müsabakasında Bursa’da köklü kulüp Altınsabanspor ile golsüz berabere kaldı. Gençlergücü ilk hafta BAY geçti. Yenicespor bu hafta 3 – 0 hükmen kazanacak, zira Cumalıkızıkspor ligden çekildi. Diğer temsilcimiz Gençler ise ilk maçında deplasmanda Balkanspor ile puan mücadelesi verecek.