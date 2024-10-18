Süper Amatör Ligi: Yaklaşık çeyrek asırdır süren bu heyecan Cumartesi günü tekrar yaşanacak. 3 grupta 34 takım BAL’a çıkma, ligde kalma veya tecrübe edinmek için aylarca mücadelenin için de olacak.

A Grubu: 11 takımın yer aldığı bu grupta İnegöl’den sadece Anadolu FK yer alıyor. İlk defa süper olacak olan Anadolu FK’nın grubunda Kestel Belediyespor, Orhangazi Gençler Birliği, Yavuz Selim Gençler Birliği gibi takımlar iddialı durumda. Temsilcimiz ilk maçında Kestel Belediyespor ile Cumartesi günü İnegöl’de karşılaşacak.

B Grubu: Süper amatör kümenin en kıdemlisi olan Kurtuluşspor ile Akhisar Demirspor bu grupta yer alıyor. Kurtuluşspor ilk maçında deplasmanda Nilüfer Kızılcıklıspor ile başlayacak. Akhisar Demirspor evinde bu ligin tecrübelilerinden olan Burgazspor ile oynayacak. Bu grup diğer iki gruba göre daha dengeli bir grup olmuş.

C Grubu: Bu grupta ilçemizden Alanyurt Gençlik ve 50. yılını yaşayan Orhaniyespor yer alıyor. Bu grupta Gemlikspor, Mudanyaspor ve Zaferspor BAL hedefiyle yola çıktılar. Orhaniyespor, Bursa’da Bursa 1326 Futbol Kulübü ile lige başlamış olacak. Alanyurt Gençlik ilk hafta BAY geçecek.

1. KÜMEYE 2 GALİBİYETLE BAŞLADIK

1.Küme: 5 takımla yer aldığımız 1.Kümede müsabakalar geçtiğimiz hafta başladı. 6 grupta yer alan 62 takım pazar günü bu sezonun ilk heyecanını yaşadı. Bizim temsilcilerimiz 1. 2. 3. 4. ve 5.grupta yer alıyor.

1.Grup: Bu gruptaki temsilcimiz Yenicespor evinde Kumla Gençlik’e 1 – 0 yenilerek lige mağlubiyetle başlamış oldu. Yenicespor, ikinci maçında Panayır Güneşspor’a konuk olacak.

2. Grup: Bir yıl sonra tekrar Mobilyaspor olarak sahne olan mavi – grililer ilk maçta İnegöl’de Gemlik Körfezspor ile golsüz berabere kaldı. Son gün evrakları yetiştirip lige katılma kararı alan Mobilyaspor idmansız, hazırlıksız olarak çıktığı ilk maçında bir puana sevindi. Mobilyaspor ilk deplasman maçında Bursa’nın köklü kulübü Elmasbahçelerspor’a misafir olacak.

3.Grup: Tüm Bursa’nın en eski kulüplerinden olan Doğanspor deplasmanda Alacahırkaspor’u 3 – 1 yenip lige 3 puanla başlamış oldu. Gençlerle mücadele eden asırlık Çınar Doğanspor İnegöl’de kendisi gibi 100 yıllık bir kulüp olan Karacabey Gençler Birliği ile karşı karşıya gelecek.

4.Grup: İlçemizin yeni kulüplerinden olan Cerrahspor, Bursa’da Ahıskaspor’u 2 – 0 yenip lige galibiyetle başlamış oldu. Süper Kümeye çıkma hedefindeki Cerrahspor, İnegöl’de Livanespor ile puan mücadelesi verecek.

5.Grup: Geçen sene küme düşen Gençlergücü ilk maçında Keles Gençlik ile karşılaştı. Sahadan 1 – 0 yenik ayrılan Gençlergücü bu hafta İnegöl’de Vatanspor’a karşı oynayacak.