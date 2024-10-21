Zorlu Erzincan deplasmanı öncesi 2 takım kaptanı süresiz kadro dışı kalmış bir takımın hem zirve hesabı yapan hem de şansı tutmadığı rakibi karşısında neler yapacağını açıkça kimse kestiremiyordu.

Fakat maç başlar başlamaz ürkek bir ev sahibi ekip istekli bir İnegölspor görünce dedik bu defa olacak. Hatta ilk çeyrekte 2 defa kaleyi yokladığımız pozisyon var. Birde onların karşı karşıya kaçırdığı kaleci Egemen’in çıkardığı net pozisyon. Rakibin arka alanda, geniş alanlar bırakması bizim oyunu ilerde kurma çabamız 39.dakikada sonuç verdi. Yusuf'un bitirici vuruşu ile öne geçmemiz ipleri oyunda tamamen bizde olmasını sağladı.

Devreye girerken sonucu korumamız rakibin beraberlik için üstümüze geleceğini hesaplayınca 2.golu de bulup haftanın sürprizine imza atarız diye bir ara hayale de daldık. Fakat 2.yarı başlarken rakip Erzincan'da değişiklikler bu maçın istediğimiz gibi bitmeyeceğini yavaş yavaş göstermeye başladı. Orta alanda ve ofansif anlamda üstünlüğü ele geçiren ev sahibi takımın işini ise daha da kolaylaştıran bir değişiklik yaptı. Zaten tek kanatta İbrahim Can ile rakibin üstüne giderken teknik heyet bu oyuncuyu çıkardı. Yerine stoper Mustafa Emre Can'ı aldı. Savunma sağlama alınırken, ilerde eller yukarı yaptık. Belki Fatih, belki Alican ya da Mustafa o anda çıkardı ama İbrahim asla.

İşte o dakikadan sonra tamamen oyun üstünlüğünü ele alan rakip pozisyon üstüne pozisyon buldu. Belki de farkı kaleci Egemen önledi dersek haksızda sayılmayız. Peş peşe yediğimiz goller sonrası işler aleyhimize döndü. Çevirme çabasına girdik. Son 3 oyuncu bitime 10 dakika kala maça dahil oldu. Forvet Ahmet Hakan, Hasan Alp ve Bilal Gündoğdu. Bu değişiklikler ilerde 3 forvetle tüm riskleri almamıza neden oldu. Doğru yapılan bir hamle idi ama 2. golü 78. dakikada yedik. O anda değişiklikler yapılsa belki şansımızı arttırabilirdi. En azından 10 dakika daha kazanabilirdik, olmadı.

Kısaca bu kadar yaklaşılan puan adeta elimizden uçup gitti. Sebepler belli. Çözümler için zaman daralıyor ve biz bir türlü istediğimiz ne oyun olarak ne de puan tablosu olarak istenen yerdeyiz. Çıkılan 4 deplasmandan sadece Afyon’u yendik. Diğer 3’ünde ise yenildik. Yani ne denir ki, bu duruma bilemem. Fakat çok iyi bildiğim bir şey var. Bu hafta iç sahada Ankaraspor mutlak geçilmeli. Yoksa bizim için tablo hiçte iç açıcı bir yere doğru gitmiyor…