“Her zorluk öğretmen değildir. Kimi yarana merhem olur, kimi yaranı inkâr eder.”

Bazı insanlar vardır… Siz “A” dersiniz, onlar ille de “Z” anlamaya yeminlidir sanki. Bir bakışınız bile batar. Konuşmazsınız, yine de rahatsız eder. İçlerinde ne varsa, dışarıya sizmişsiniz gibi yansıtırlar.

Bu yazı, o insanlara değil; onların sizin üzerinizdeki etkisine dair bir farkındalık çağrısıdır.

Evet, zor insanlarla hepimiz karşılaşırız. Onlar hayatta sınırlarımızı çizen, duygularımızı dürten, bazen de bizi olgunlaştıran kişilerdir. Zor insan, bir öğretmendir çoğu zaman. Yaranıza tuz basar ama o yarayı fark ettirerek iyileştirmenize alan açar. Onunla kurduğunuz ilişki, sizi kendinize daha çok yaklaştırır. Kalmak zordur, ama dönüşüm muazzamdır.

“Beni öldürmeyen şey, beni güçlendirir.”

— Friedrich Nietzsche

Eğer bu tür bir zorluğu görüp hemen vazgeçerseniz, o yaralarınızla dışarıda gezmeye devam edersiniz. Üstelik o yaralar zamanla kapanmaz, aksine büyür, derinleşir. Çünkü bazı zorluklar kaçmak için değil, yüzleşmek için vardır. Zor insanlar, her zaman kolay insanlar değildir ama bazen en çok dönüşüm sağlayanlardır. Bazen size zorluk çıkaran kişi, sizi en çok önemseyen kişidir. Bir insanın size zorluk çıkarabilmesi için, önce size değer veriyor olması gerekir.

Ama bir de başka bir tür var: Sürekli yanlış anlayan insanlar.

Onlar zor insan değildir. Onlar, niyet okumaya şartlanmış, sizi anlamak değil yargılamak için orada olan insanlardır. Aydınlık bir cümleyi bile alıp karanlık bir yere koyabilirler. Onlarla kurulan iletişim, çoğu zaman monologtur. Sizi değil, kendi içindeki çatışmaları duymakla meşguldürler.

“Kendisiyle yüzleşmemiş bir insan, gölgesini başkasında arar.”

— Carl Gustav Jung

İşte burada önemli bir ayrım başlar:

Zor insan, sizi geliştirir.

Yanlış anlayan insan, sizi tüketir.

Zor insan, “neden bu kadar etkileniyorum?” sorusunu sordurur.

Yanlış anlayan insan, “neden hep anlatmak zorundayım?” isyanını doğurur.

Zor insan bazen gitmek istediğiniz kapının anahtarıdır.

Ama sürekli yanlış anlayan biriyle o kapı sadece kilitlenir.

Her zorlukla savaşmak zorunda değilsiniz. Ama her kaçış da sizi özgür kılmaz. Mesele şu soruda gizli:

Bu kişi beni geliştiriyor mu, yoksa içimi tüketiyor mu?

Zor insan sizi sınar, büyütür, hatta kim olduğunuzu fark ettirir.

Ama sürekli yanlış anlayan biri, sizi size bile yabancılaştırabilir.

Frauadymn