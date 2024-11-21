SÜPER AMATÖR LİGİ:

A Grubu: Son haftaların formda takımı olan temsilimiz Anadolu FK, grubun güçlü takımlarından Orhangazi Gençler Birliği’ni konuk etti. Maç karşılıklı ikişer golle 2 – 2 bitti. Anadolu FK rakibi ile başa baş mücadele etmesi sebebiyle alkışı hak etti. Bravo Muzaffer hoca ve ekibine. Kurtuluş Sahasındaki bu maçta ilk defa skorbord kullanması sporseverleri de mutlu etti. Anadolu FK bu hafta deplasmanda alt sıralardaki Tirilyespor’a konuk olacak.

B Grubu: Kurtuluşspor bu hafta BAY geçip dinlendi. Akhisar Demirspor, Bursa’da bir üst basamağında yer alan Nilüfer Altınşehirspor ile karşılaştı. Temsilcimiz maçı 3 – 2 kaybederek kötü gidişe ‘’Dur’’ diyemedi. Kurtuluşspor, ligdeki beşinci maçında Bursa’da lig sonuncusu Eriklispor ile karşılaşacak. Akhisar Demirspor 6.haftada İnegöl’de lig üçüncüsü Nilüfer Kızılcıklıspor ile puan mücadelesine girecek.

C Grubu: Orhaniyespor geçtiğimiz hafta BAY geçti. Alanyurt Gençlik ise Çalıspor’u konuk edip sahadan 3 – 2 galip ayrıldı. Bu temsilcimizin ilk galibiyetiydi. İnegöl temsilcisi bu maçı kazanıp alt sıralardan birazdan uzaklaşmış oldu. Orhaniyespor deplasmanda Mudanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Son maçta moral bulan Alanyurt Gençlik, Bursa’da Fatihgücüspor’a misafir olacak.

CERRAHSPOR HAVLU ATIYOR

1.Küme:

1.Grup: Geçen hafta sahadan 2 – 1 yenik ayrılan Yenicespor bu hafta da Bursa deplasmanında Demirtaşspor’a 2 – 1 yenilince düşme potasına girmiş oldu. Yedinci hafta temsilcimiz kendi sahasında Yavuz Selimspor’a karşı mücadele edecek.

2. Grup: Geçen hafta bu sezonun ikinci puanını alıp moral Mobilyaspor altıncı maçında Bademlispor’a 5 – 1 kaybederek sonuncu sıradan kurtulamamış oldu. Mobilyaspor bu hafta beş maçının tamamını kazanan Çotanakspor ile İnegöl’de karşı karşıya gelecek.

3.Grup: Doğanspor hafta sonu Kükürtlüspor’a konuk olacaktı. Rakip Kükürtlüspor ligden çekildiği için müsabaka oynanmadı ve temsilcimiz 3 – 0 hükmen kazanmış oldu. Doğanspor hafta sonu Barbarosspsor’u İnegöl’de yenme hesapları yapacak.

4.Grup: Cerrahspor altıncı maçında İnegöl’de aynı puandaki Gemlik temsilcisi Umurspor ile karşılaştı. Terfi hedefi olan Cerrahspor bu maçı kaybetmemeliydi, ancak temsilcimiz sahadan 2 – 1 yenik ayrıldı. Bu mağlubiyetle Cerrahspor ligde beşinci sıraya geriledi ve terfi için şansını zora soktu. Moralsiz Cerrahspor bu hafta 3 – 0 hükmen kazanacak.

5.Grup: Gençlergücü altıncı haftada evinde lig sonuncusu Çekirge İdman Yurdu ile karşılaştı. Bir hayli önem arz eden müsabakayı Gençler 6 – 0 kazanarak düşme hattından çıkmış oldu. Gençlergücü bu hafta yine İnegöl’de oynayacak. İnegöl Gençlergücü’nün rakibi Bursa Gençlergücü olacak. Bakalım adaşların mücadelesini kim kazanacak?

Alkışı Hak Edenler: Bu hafta İnegöl Kurtuluşspor için çok değerli bir haftaydı. Önce U 14 Grubu üst üstte 17. maçını da kazanarak ve puan rekoru kırarak şampiyonluğu ilan etti. Çarşamba günü ise U 18 Grubu uzatma dakikalarında bulduğu golle karşılaşmayı 1 – 0 kazanıp grubu birinci sırada bitirdi. Kurtuluşspor haftaya aynı puandaki Hürriyetspor ile baraj maçı oynayacak. Kurtuluşspor gençleri bu maçı da kazanıp tarihinde ilk defa Türkiye Şampiyonasına gitmek isteyecektir. Bu iki başarıdan dolayı başta genel koordinatör Murat Ulu olmak üzere tüm antrenörleri tebrik ederim.