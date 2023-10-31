Geçtiğimiz hafta Düzce deplasmanından 3 altın puanla şen dönen temsilcimiz İnegölspor, Cumhuriyetimizin 100. yılının son maçında Cumartesi günü evinde ağırladığı Aksaray Belediyespor’u maçın başlarında önce kaptanları Ali Kucık daha sonra kalecileri Emre’nin kırmızı kartla oyun dışında kaldığı ve maçı 9 kişiyle tamamlayan Aksaray’ı maçın başından sonuna kadar üstün ve etkili bir oyunla kalesine 4 gol bırakarak evine eli boş gönderdi. Temsilcimiz aldığı bu 3 puanla puanını 14’e çıkararak fikstürde 8’nci sıraya oturdu. Maç Cumartesi günü olmasına rağmen maça rağbet büyüktü. Tribün desteği müthişti. Takımımızda bu desteği boşa çıkarmadı. Temsilcimiz bu maçı kolay geçse de alınan 3 puan çok değerliydi. Temsilcimiz bu galibiyetle 3 maçlık bir seri yakaladı.

Rakip Aksaray takımı bu ligin yenisi bir takım. Vasat bir kadrosu olmasına rağmen kalesinde Sarıyer gibi kalesinde iyi bir kalecisi yoktu. Lige BJK’nin eski çalıştırıcısı Önder Karaveli ile başlayıp bu maçtan önce hafta arası Önder Karaveli ile yollarını ayırarak geçtiğimiz sezon ilk yarıda İnegölspor’u küme düşme potasına sokan Şaban Yıldırım’ı takımlarının başına getiren Aksaray maça iyi başladı. İnegölspor’la başa baş bir oyun oynamaya çalıştıkları sırada orta sahada gereksiz bir pozisyonda tecrübeli kaptanları Ali Kucık’ın orta hakeme sarf ettiği bir söz nedeniyle direk kırmızı kartla oyundan atılması ile 10 kişi kalan Aksaray takımında sahneye kalecileri Emre çıktı. Önce ceza sahası dışına çıkarak gole giden Furkan’ın topunu elle keserek ilk sarı kartını gördü ardından yine Günün bence yıldızı olan Furkan’ı altı pasta düşürerek bir penaltıya sebebiyet verdi. Daha sonra saçmalıklarına devam ederek maçın ikinci yarısında bir kez daha ceza sahasının dışına çıkarak ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını kaptan Ali Kucık’ın 30 dakikada gördüğü direk kırmızı karttan sonra 9 kişi bıraktı. 9 kişiyle bitirdikleri maçı kalelerinde 4 gol görerek evlerine eli boş döndüler.

İnegölspor’a gelince teknik heyet maça Düzce maçında ilk 11’de yer alan genç Erkan Arda’nın yerine M.Samet’i alarak Düzce maçı kadrosuyla çıktı. Kalede Bekir, geride Yusuf-Mete-Ferhat-Orhan, ortada Furkan –Uğur Utlu- M.Samet, ileride Okan-Uğur Mustafa-Cengiz tertibiyle çıktığı maçın 2.yarısında ilk yarının son dakikalarında sakatlanan Okan’ın yerine Serhat Baştan, M.Samet’in yerine Erkan Arda, Cengiz’in yerine Emre, Yusuf’un yerine Kadir, Uğur Mustafa’nın yerine M.Batuhan’ı oyuna aldı. Bu değişiklikler özellikle 9 kişi kalan rakibin durumuna göre etkili oldu ve goller gelmeye devam etti. Kaleci Bekir’e birkaç top geldi bir tanesi gol oldu. Müdafaamız diğer maçlarda olduğu gibi fazla baskı yemedi. Ancak son 3 maçta galip gelmemize rağmen ve stoperlerimizin ileriye çıkarak kritik goller atmalarına rağmen çok hatalı goller yiyoruz. Bu durum sezon başından bu yana devam ediyor. Teknik heyetimizin bu duruma bir çare bulmaları gerekiyor. Aksi halde çok zor maçlarımız var her maç böyle kolay geçmez. Stoper Mete’nin attığı galibiyet golü takımımızı ateşledi. Orta sahamızda Furkan ve genç Arda’nın iyi oynamaya başladığını daha önce yazdım. Bu maçta da bence sahanın en etkili oyuncusu Furkan’dı. Furkan ilk 2 golün hazırlayıcıydı. Maçın tamamında iyi oynadı. Furkan’ı kutluyorum inşallah devamında çok daha ileriye gider İnegölspor’umuza da daha büyük katkılar sağlar. Uğur Utlu hep aynı nakarat, bir ileri iki geri devam ediyor. M.Samet bekleneni bir türlü veremiyor. Böyle devam ederse kulübeye oturur beklide tribüne çıkabilir. İleride Okan hırslı başladı. Ancak top sürerken adalesinde çıkan bir sorun nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı. Yerine giren Serhat iyi başladı birde güzel bir gol attı. Ancak golden sonra ailesinden birinin yanına tribüne çıkıp golü kutlaması büyük bir hataydı nitekim sarı kart gördü. Bu kart ileride umarım başına dert açmaz. Teknik heyetin Serhat’ı bu konuda uyarması gerekiyor. Uğur Mustafa da aynı nakarat devam ediyor. Attığı bir penaltı dışında bir varlık gösteremedi. Sahada gezindi kendisine aklınca pas vermeyen arkadaşlarıyla sürekli didişti durdu. Teknik heyet ona bir saat sahada dayandı sonra yerine M.Batuhan’ı aldı. M.Batuhan arkadaşlarına iyi asistler yaptı. Ayrıca güzel bir de gol attı. Ancak o kadar ağır bir oyuncu ki biraz hızlanabilse çok daha iyi şeyler yapacak. Cengi sol kanattan beklediğimiz bindirmeleri bu maçta daha az yapabildi. Takımımız bu maçta rakibin zayıflığı ve 9 kişi kalmasını iyi değerlendirerek 4 gollü güzel bir galibiyet aldı.

Sonuç olarak İnegölspor’umuz son 3 maçta aldığı 9 puanla fikstürde bir anda 8’nci sıraya yükselerek Play-off için camiayı umutlandırdı. Rakibi 9 kişi kalmasına rağmen 4 gollü net bir skorla ve en önemlisi etkili ve istekli bir oyunla maçı kazanması yönetimi, taraftarlarımızı ve oyuncularımızı mutlu etti. Maçı kazanan başta teknik heyetimizi ve oyuncularımızı ve de eline bayrak alan herkesin maçı kombine yerleri hariç her yerden izleyebileceğini müjdeleyen Başkan Osman Sevim ve yönetimini kutluyorum. Önümüzdeki hafta sahası olmayan ve maçlarını Osmaniye’de oynayan geçtiğimiz hafta Fethiye deplasmanında 4-3 yenilen oynadığı 10 maçta topladığı 13 puanla 9 sırada olan İskenderun deplasmanında bu çıkış ve motivasyonla puan veya puanlar almasını bekliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun İskenderun deplasmanında başarılarını yazmak dileğiyle. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı ve Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu M.Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve sevgiyle anıyor ruhları şad olsun mekanları Cennet olsun.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”.