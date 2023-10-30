Son 3 maçtan 9 puan çıkartan İnegölspor da neşeli günler yaşanıyor.

Son olarak Aksaray engelini farklı geçen temsilcimiz bu sonuçlarla da üst sıralara göz kırpmaya başlarken alınan 3 puan sonrası açıklamalar soru işareti gibiydi.

Önce maça dönelim rakip Aksaray da tanıdık biri eski hocamız Şaban hoca vardı. Maç öncesinde de hocanın futbol anlayışını bildiğimiz için aşağı yukarı bizi nelerin beklediğini tahmin ediyorduk. Savunmayı kalabalık tutup 1. ve 2. bölgede hakim olmak isteyen, kazandığı topları uzun şekilde savunma arkasına atıp sürpriz arayışında olan rakipte belki işler yolunda gidecekteki Ali Kucık’ın kırmızı kart görmesi onların hesabını bozmuş oldu. Tabi bide kalede pimi çekilmiş kafası neredeyse kale direğine değen kalecileri beklenen patlamayı yapınca iş bizim adımıza beklediğimizden kolay oldu. Ama hakkını yemeyelim. Maçın başından beride isteyen, oynayan ve galibiyete şartlanan bir takımımız vardı sahada. Hem kanatlardan hem de göbekten rakibi zorlama adına her şeyi yaptık. Bunları yaparken de ezbere yapmadık, işin kuralına göre oynadık. Tabi bu arada Teknik Direktörümüz Bahattin hocanın Arda, Samet tercih kararsızlığı bu maçta da devam etti.

Sonuna kadar hak edilmiş bir galibiyet ve 3 puanda benim anlamadığım bu takımın tek altyapıdan gelen oyuncusu Yusuf Ziya niye yok ve Kadir bu bölgede neden monte ediliyor. Bu arada yapılan oyuncu değişikliği tamamen yarım elma gönül alma manasındaydı. Ya da tribüne alkışlatma adınaydı ama herkesin gönül defterine girmeye çalışırken 2 yıl önce milli takıma giden Yusuf Ziya Gümüş’ü es geçmek adaletsizlik söyleyeyim.

Maç sonu açıklamalar yönetim adına mali destek anlamında idi ki Başkan Osman Sevim şehrin dinamikleri sahip çıkmalı bize dedi. Başkan şehrin dinamiği de dinamiti de Belediye Başkanı Alper Taban. Ondan başka beklediğin desteği kimse veremez artık. Açıkça söyleme vakti geldi. Bu işte kendin için bir şey istemiyorsun, yok destek veremem diyorsa, bu tablonun altından yönetimin kalkması mümkün değil gibi. O zamanda herkes gardını ona göre alır ve başta İnegölspor olmak üzere kimse bu işten dağınık, yıpranık çıkmaz ki, buda herkes adına hayırlı olur…